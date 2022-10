Europas wachsende Lücke in der psychischen Gesundheitsversorgung – POLITICO

Dieser Artikel ist das Produkt einer POLITICO-Arbeitsgruppe, präsentiert von Janssen.

Europa hat einigen Nachholbedarf, wenn es darum geht, ungedeckten Bedarf im Bereich der psychischen Gesundheit zu decken.

An vielen Orten überschattet der Anstieg der Nachfrage nach psychiatrischer Versorgung die verfügbaren Dienste, wobei die Coronavirus-Pandemie eine kritische – und wachsende – Lücke in der Versorgung aufdeckt und verschärft.

Es ist eine kostspielige Angelegenheit.

Weltweit gehen jedes Jahr rund 12 Milliarden Arbeitstage aufgrund von Depressionen und Angstzuständen verloren, was fast 1 Billion US-Dollar kostet, so ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation und der Internationalen Arbeitsorganisation vom letzten Monat.

In europäischen Ländern können die wirtschaftlichen Kosten psychischer Erkrankungen laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überschreiten. Diese werden durch eine verringerte Produktivität und Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie durch direkte Kosten außerhalb des Gesundheitssystems, z. B. in Sozialversicherungsprogrammen, verursacht.

Aber für viele in Europa ist der Zugang zu psychiatrischen Diensten eine Herausforderung, die auf dem Radar der Europäischen Kommission steht.

Im vergangenen Monat kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, dass die Kommission an einer neuen Initiative zur psychischen Gesundheit arbeite, und betonte die Bedeutung „angemessener, zugänglicher … und erschwinglicher Unterstützung“.

Für viele Europäer mit psychischen Problemen ist es ein Plan, der nicht früh genug kommen kann.

Große Bedürfnisse

Die Coronavirus-Pandemie hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Menschen.

Die geschätzte Prävalenz von Angstzuständen und Depressionen in Frankreich beispielsweise hat sich Anfang 2020 fast verdoppelt, so Doron Wijker, Policy Research Officer bei der Direktion für Beschäftigung, Arbeit und Soziales der OECD.

Neuere Zahlen deuten darauf hin, dass die Situation auch noch nicht wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht hat. Laut Umfragedaten vom Mai 2022 zeigen 15 Prozent der französischen Bevölkerung immer noch Anzeichen einer Depression, obwohl die selbstberichteten Symptome von Depressionen auf der Ebene der Allgemeinbevölkerung zurückgegangen sind, verglichen mit 10 Prozent vor der Pandemie, sagte Wijker. Und wenn es um Angst geht, zeigt jeder Vierte in Frankreich Anzeichen von Angst, verglichen mit 14 Prozent vor der Pandemie.

„Während Schätzungen der Prävalenz von Angstzuständen und Depressionen einen unvollständigen Einblick in die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden einer Bevölkerung bieten, zeigen diese Zahlen das Ausmaß der Herausforderung“, sagte Wijker kürzlich vor einer POLITICO-Arbeitsgruppe zur psychischen Gesundheit in Frankreich.

Die psychische Gesundheit junger Menschen in vielen europäischen Ländern hat einen besonderen Schlag erlitten; In vielen Fällen berichteten junge Menschen über Depressionssymptome, die fast doppelt so hoch waren wie die der allgemeinen Bevölkerung, sagte sie.

Die Auswirkungen der Pandemie auf die psychiatrischen Dienste waren ein Doppelschlag: Sie trieb gleichzeitig den Bedarf an den Diensten in die Höhe und erodierte gleichzeitig ein bereits unterbesetztes, ausgebranntes Gesundheitspersonal.

Viele Beschäftigte im Gesundheitswesen verlassen das Feld aufgrund ihrer eigenen schlechten psychischen Gesundheit, sagte Natasha Azzopardi Muscat, Direktorin der Abteilung Gesundheitspolitik und -systeme der Länder beim WHO-Regionalbüro für Europa, während des diesjährigen Europäischen Gesundheitsforums Gastein.

Nach Angaben des WHO-Regionalbüros für Europa haben Länder in der Europäischen Region der WHO bereits mit der unzureichenden Rekrutierung von Gesundheitsfachkräften in psychiatrischen Diensten zu kämpfen.

All dies könnte weitere Probleme für den Zugang der Patienten zur Versorgung mit sich bringen.

Lange Wartezeiten

Rückstände und lange Wartezeiten bei psychiatrischen Diensten waren bereits lange vor der Pandemie ein großes Problem.

In der gesamten OECD berichteten bereits vor der Krise zwei von drei Menschen, die psychische Gesundheitsversorgung suchten, über Schwierigkeiten beim Zugang dazu, sagte Wijker.

Und innerhalb des Blocks zählt die psychische Gesundheitsversorgung laut einem Bericht von Eurofound vom April 2021 zu den am wenigsten gedeckten Gesundheitsbedürfnissen.

Laut Bruno Falissard, Psychiater und ehemaliger Präsident der Internationalen Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und verwandte Berufe, beträgt die Wartezeit in Frankreich heutzutage beispielsweise zwischen sechs Monaten und zwei Jahren, um einen Kinder- und Jugendpsychiater aufzusuchen.

Obwohl Kinder und Jugendliche etwa 20 Prozent der französischen Bevölkerung ausmachen, gibt es nur etwa 500 Psychiater, die sich um diese Gruppe kümmern, verglichen mit etwa 10.000 erwachsenen Psychiatern, sagte Falissard der Arbeitsgruppe.

Die Lücke in der psychiatrischen Versorgung entstand nicht über Nacht.

„Wir haben eine historische Situation der Unterinvestition, und dies ist kein französisches Problem – dies ist ein globales Problem, und die Bedürfnisse steigen und das Angebot nimmt ab“, sagte Frank Bellivier, Ministerialdelegierter für psychische Gesundheit und Psychiatrie im französischen Ministerium für Gesundheit und Prävention.

Wege finden

Die Coronavirus-Pandemie hat die Länder dazu veranlasst, dringend nach Wegen zu suchen, um Versorgungslücken in der Gesundheitsversorgung zu schließen, und einige davon werden möglicherweise bestehen bleiben.

Zum einen gab es einen Anstieg bei der Nutzung von Telemedizin und digitalen Gesundheitsdiensten, auch für die psychische Gesundheit.

Eine wichtige Lehre aus der COVID-Krise, sagte Bellivier, sei, dass Telepsychiatrie funktioniert.

„Wir haben eine enorme Entwicklung der Telemedizin in der Psychiatrie beobachtet, und ich denke, dies ist eine positive Erfahrung, sowohl aus medizinischer Sicht als auch aus Sicht der Patienten und Familien“, sagte er.

Aber die Erfahrung werfe auch wichtige Bedenken und Herausforderungen auf, unter anderem in Bezug auf den Zugang und die Notwendigkeit, Angehörige der Gesundheitsberufe und Benutzer solcher Technologien darin zu schulen, was vernünftigerweise von Telemedizin und digitalen Werkzeugen erwartet werden könne, sagte er.

Digitale Technologien haben das Potenzial, den hohen ungedeckten Pflegebedarf zu reduzieren. Aber um sicherzustellen, dass ihr positives Wachstum nachhaltig ist, müssen sie in das breitere System der psychischen Gesundheit integriert werden, sagte Wijker von der OECD.

Und mit der Verbreitung frei verfügbarer digitaler Tools und Apps sei die Qualitätssicherung ein Schlüsselthema, sagte sie.

„Einige Länder übernehmen in diesem Bereich eine proaktivere Rolle, indem sie beispielsweise bewerten, welche digitalen Therapien im Rahmen bestehender psychologischer Therapieprogramme abgedeckt werden können“, sagte sie.

