Europas Verteidigungsbemühungen bleiben überwältigend – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Nathalie Tocchi ist Direktor des Istituto Affari Internazionali, Europe’s Futures Fellow am IWM, Wien, und Vorstandsmitglied von ENI. Ihr neues Buch „Ein grünes und globales Europa“ ist jetzt bei Polity erschienen.

Die Sicherheitsordnung Europas wurde lange vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gebrochen.

Es wurde in den 2000er Jahren gebrochen, als Russland in Georgien einmarschierte und begann, Energie als Waffe einzusetzen. Es wurde in den 2010er Jahren gebrochen, als der Arabische Frühling abrutschte und den Dschihad-Terrorismus hervorbrachte, der die europäischen Hauptstädte erschütterte, und erneut, als Russland die Krim annektierte. Es wurde dann in den 2020er Jahren gebrochen, als die COVID-19-Pandemie zeigte, dass die gegenseitige Abhängigkeit, insbesondere mit China, nicht nur eine Quelle von Frieden und Wohlstand ist, sondern auch Anlass zu Unsicherheit und Beunruhigung gibt.

Als diese Unsicherheit zunahm und die transatlantischen Bindungen unter Donald Trumps Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten belastet wurden, begannen die Europäer, über Verteidigung zu sprechen – und es lief nicht nur auf Worte hinaus.

Doch angesichts der dramatischen Verschlechterung des Sicherheitsumfelds auf dem Kontinent bleiben diese jüngsten Verteidigungsbemühungen wenig überzeugend. Das liegt nicht nur am Krieg in der Ukraine, dem festgefahrenen Atomdeal mit dem Iran, den Risiken einer Konflikteskalation im östlichen Mittelmeerraum und im Kaukasus, der anhaltenden Gewalt in Libyen oder gar der wachsenden Instabilität in der Sahelzone, sondern auch daran diese Krisen sind nun eng miteinander verflochten. Und es fällt immer noch viel auf einzelne Mitgliedsländer – nicht nur auf den Block als Ganzes.

In den letzten Jahren begannen die nationalen Verteidigungsbudgets der europäischen Länder zu steigen, obwohl sie im Allgemeinen unter der von der NATO festgelegten 2-Prozent-Marke des BIP blieben. Die EU hat auch einen Europäischen Verteidigungsfonds zusammengeschustert, der zwar „nur“ 8 Milliarden Euro für 2021 bis 2027 umfasst, aber dem nationalen Forschungs- und Entwicklungsbudget eines beträchtlichen Mitgliedslandes entspricht; und die Europäische Kommission ist jetzt nach Frankreich und Deutschland der drittgrößte Investor in Verteidigungstechnologien im Block.

Dann, mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, haben die europäischen Länder ihre Verteidigungshaushalte noch weiter aufgestockt. Frankreich hat seine Ausgaben im Jahresvergleich um 7,4 Prozent erhöht, mit dem Ziel, 2 Prozent des BIP im Jahr 2023 zu erreichen. Während das Vereinigte Königreich und Polen, die bereits über der 2-Prozent-Marke liegen, versuchen, so viel auszugeben, wie ihre Verteidigungsbudgets steigen würden auf 2,5 Prozent bzw. 3 Prozent.

Inzwischen haben Belgien, die Niederlande, Rumänien sowie die baltischen und nordischen Länder Pläne angekündigt, ihre Ausgaben auf mindestens 2 Prozent zu erhöhen, und die Nachzügler in Süd- und Westeuropa haben ebenfalls zugelegt. Am bedeutendsten ist Deutschlands Ankündigung von zusätzlichen 100 Milliarden Euro im Jahr 2022, wodurch sein Verteidigungshaushalt auf 1,6 Prozent steigt und auf dem Weg ist, 2 Prozent zu erreichen.

Darüber hinaus haben die EU-Mitgliedsländer auch ihre Europäische Friedensfazilität aktiviert, um militärische Hilfe an die Ukraine zu leiten. Und obwohl seine 3 Milliarden Euro im Vergleich zu den 50 Milliarden Dollar an Hilfe, die vom Kongress der Vereinigten Staaten genehmigt wurden, verblasst, ist es immer noch beispiellos.

Da sich das geopolitische Umfeld jedoch verändert, kann und sollte noch viel mehr getan werden. Vorbei sind die Zeiten, in denen Konflikte sauber zwischen Ost und Süd aufgeteilt wurden, wobei einige Mitglieder sich um die ersteren und andere um die letzteren kümmerten, während sie darüber stritten, was die Priorität sei.

Stattdessen sehen wir heute, dass Russland seine Präsenz nicht nur in Libyen und der Sahelzone, sondern auch in Subsahara-Afrika bemerkbar macht. Kein Wunder, dass aus Libyen keine neuen Gaslieferungen zu erwarten sind. Kein Wunder also, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow im vergangenen Sommer bei seiner Afrikareise Länder wie Ägypten und die Republik Kongo besuchte, die zu den künftigen LNG-Lieferanten Europas gehören.

Und all dies geschieht, während sich die Europäer auf dem relativen Rückzug aus Nord- und Subsahara-Afrika befinden. Nachdem Frankreich seine Sicherheitsführung in der Sahelzone aufgegeben hat, als es gezwungen war, Mali zu verlassen, wird die europäische Verteidigung ihrer Verantwortung in diesem Bereich nicht gerecht – im Gegenteil.

Während der Krieg in der Ukraine weiter tobt, hat Deutschland sein Verteidigungsbudget auf 1,6 Prozent gebracht und ist auf dem besten Weg, 2 Prozent zu erreichen | Ronny Hartmann/AFP über Getty Images

Insgesamt sieht es so aus, als ob der Osten jetzt nach Süden gegangen ist, während der Süden nach Osten wandert – und nirgendwo wird dies deutlicher als bei der Beteiligung des Iran am Ukraine-Krieg durch den Verkauf von Drohnen und möglicherweise ballistischen Raketen an Russland.

Sicherlich gibt es materielle Gründe, die Teheran dazu bewegen, sich auf die Seite Moskaus zu stellen – vom Bedarf an Bargeld und Getreide bis hin zu russischen Kampfflugzeugen –, aber es ist schwer, auch die politisch-strategische Begründung zu übersehen, zu der auch gehört, die militärischen Kapazitäten des Landes gegenüber seinen Nachbarn zu präsentieren und dies zu signalisieren es hat Europa aufgegeben und ist nicht zu schüchtern, sich in seine Angelegenheiten einzumischen.

Implizit in der Wahl des Iran ist auch die Tatsache, dass das Atomabkommen höchstwahrscheinlich tot ist, und angesichts der inneren Unruhen im Land bedeutet dies, dass das Risiko einer regionalen Eskalation zunimmt.

Unterdessen wird die strategische Zwangslage der USA immer deutlicher. Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen Washington und einem zunehmend nationalistischen Peking und der von Tag zu Tag steigenden Kriegsgefahr in Asien deutet die Nationale Sicherheitsstrategie der USA von 2022 darauf hin, dass sich die USA zuerst auf China und dann auf Russland konzentrieren werden – und dazu nicht in der Lage sein werden kämpfe zwei regionale Kriege gleichzeitig.

Der Gegenwind gegen die europäische Abwehr war schon immer stark. Und heute führt der Anstieg der Verteidigungsnachfrage des Kontinents nicht zu einem parallelen Anstieg des europäischen Angebots, sondern zu einer zunehmenden Fragmentierung der europäischen Verteidigung und der Abhängigkeit von den USA

Die Fragmentierung der Verteidigung ist seit langem ein Problem für Europa. Und obwohl die Erhöhung der Ausgaben willkommen ist, könnte sie das Problem paradoxerweise verschärfen, da unkoordinierte nationale kurzfristige Beschaffungsentscheidungen langfristige Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Streitkräfte haben.

EU-Institutionen richten zwar Fonds und Programme ein, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie das Blatt wenden werden, da diese Initiativen sich auf langfristige Entwicklung und Beschaffung konzentrieren und den kurzfristigen Bedarf, Ausrüstungslücken zu schließen, nicht decken – und auch nicht können. Außerdem können sie kein Ersatz für die Entscheidungen sein, die die Mitgliedsländer individuell treffen müssen.

Da die Verteidigung eine nationale Zuständigkeit bleibt, liegt es an den europäischen Ländern, radikal zu überarbeiten, wie sie in Bezug auf ihre milliardenschweren nationalen Verteidigungsprogramme denken und handeln. Brüssel kann nur so viel anstupsen.