De Poolse minister van Volksgezondheid, Adam Niedzielski, riep dinsdag de Europese Commissie op om uit te leggen waarom zij op het hoogtepunt van de pandemie een groot COVID-19-vaccincontract is aangegaan, waardoor het blok voor miljoenen ongebruikte doses aan de haak is geslagen.

Niedzielski beantwoordde een verzoek om commentaar van POLITICO over de persoonlijke betrokkenheid van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bij het veiligstellen van Europa’s grootste vaccincontract, voor maximaal 1,8 miljard doses van het BioNTech/Pfizer-vaccin. De precieze rol van de EU-topfunctionaris in de onderhandelingen is een open vraag sinds de New York Times meldde dat ze in de aanloop naar de deal persoonlijk berichten uitwisselde met Pfizer’s Chief Executive, Albert Bourla.

De minister noemde de vraag hoe de onderhandelingen werden gevoerd “het volgende vraagteken”.

“Mensen stellen ook vragen in Polen. Hoe is het mogelijk dat het aantal doses zo hoog is? … We willen een duidelijke uitleg”, zei Niedzielski tegen journalisten na een bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid van het blok in Brussel.

De Bulgaarse minister van Volksgezondheid, Assen Medjidiev, riep ook op tot meer transparantie en verwees naar pogingen van EU-instellingen, waaronder het Europees Parlement, de Europese Rekenkamer, het Europees Openbaar Ministerie en de Europese Ombudsman om een ​​licht te werpen op de onderhandelingen in zijn verklaring.

Te veel doses

Uit gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding blijkt dat vaccinaties in Europa vrijwel tot stilstand zijn gekomen nu de dreiging van het coronavirus is afgenomen. Slechts 1,7 procent van de volwassen bevolking van de EU/EER heeft een derde booster gekregen, en dat aantal is sinds het begin van het jaar nauwelijks afgenomen.

Maar vanwege bindende contracten ondertekend op het hoogtepunt van de pandemie – die alle EU-lidstaten hebben ondertekend – regeringen zitten vast met het regelmatig kopen van shots. Verreweg de grootste bron van vaccins is de enorme derde deal van de Europese Commissie met BioNTech/Pfizer. Een woordvoerder van Pfizer zei dat er dit jaar 450 miljoen doses gepland staan ​​voor levering, ter waarde van ongeveer € 8,8 miljard op basis van een prijs van € 19,50 per dosis gerapporteerd door de Financial Times.

Het netelige onderwerp van een overaanbod aan vaccins werd bijna een jaar geleden voor het eerst een probleem, toen Polen zei dat het eenzijdig zou stoppen met het accepteren van doses. Niedzielski heeft sindsdien bevestigd dat Polen is gestopt met betalen voor leveringen.

Sindsdien is er een coalitie van Oost- en Midden-Europese landen gevormd om aan te dringen op een nieuwe deal, met het argument dat de pandemie een nieuwe fase is ingegaan waarin minder vaccins nodig zijn en dat de oorlog in Oekraïne de overheidsfinanciën al onder druk zet.

De Europese Commissie is in onderhandeling om de voorwaarden van het contract aan te passen.

Verwijzend naar een principeovereenkomst die nu door de lidstaten moet worden ondertekend, zei gezondheidscommissaris Stella Kyriakides in een schriftelijke opmerking dat de onderhandelaars “een aanzienlijke verlaging van de doses hadden bereikt, een verlenging van ons contract tot ver na 2023″. en leveringszekerheid voor het geval er meer doses nodig zijn.”

Polen, Bulgarije, Litouwen en Hongarije kopen het niet. In een gezamenlijke verklaring schrijven ze dat “deze voorstellen geen definitieve en eerlijke oplossing bieden voor de problemen van het COVID-19-vaccinoverschot.” In plaats daarvan roepen ze op tot een “nieuwe, eerlijkere deal” met de vaccinmaker en een “aanzienlijke vermindering van het aantal doses”.

Ze verwierpen met name een voorgestelde ‘flexibiliteitsvergoeding’. Reuters had eerder gemeld dat Brussel overwoog meer te betalen voor elk vaccin in ruil voor een vermindering van de leveringen.

Of ze voldoende steun hebben om een ​​blokkerende minderheid te vormen, is niet duidelijk. De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid, Johannes Rauch, nam een ​​soortgelijk standpunt in in een schriftelijke verklaring die maandagavond werd gepubliceerd. Hij zei dat hoewel de gezamenlijke aanbesteding van de EU een succesverhaal was, de farmaceutische bedrijven aanzienlijke winsten hadden gemaakt en dat het tijd werd dat de Europese Commissie een sterke positie innam in de onderhandelingen om de contracten te herschrijven.

Het is niet duidelijk hoeveel vaccins er tot nu toe in de hele EU moesten worden weggegooid. Een rapport van de openbare omroep BR24 uit januari schatte het aantal alleen al in Duitsland op 36,6 miljoen doses. De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid zei dat 17,5 miljoen doses in het land ongebruikt zijn en “beschikbaar zijn voor vaccinatie”.