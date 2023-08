Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

MÜNCHEN, Deutschland – Bevor Wolfgang Metzeler-Kick Fragen beantwortet, schaltet er unbedingt sein Telefon aus. „Per Gerichtsbeschluss können sie darauf zugreifen“, sagt er.

Im vergangenen Jahr verbrachte die 49-jährige Metzeler-Kick mehrere Wochen im Gefängnis und kassierte Geldstrafen in Höhe von Zehntausenden Euro. Sein Verbrechen? Teilnahme an Klimaprotesten.

Der bayerische Aktivist hat dem deutschen Landwirtschaftsminister Mist geliefert, den Rasen vor dem Kanzleramt von Olaf Scholz umgegraben und versucht, den Flugverkehr am Berliner Flughafen zu stören, um auf die Gefahren der globalen Erwärmung aufmerksam zu machen.

Hauptsächlich klebt er sich an Straßen, um „unsere mit fossilen Brennstoffen betriebenen Routinen zu stören“, wie er es ausdrückt. „Wir müssen aufhören, weiterzumachen wie bisher“, fügt er hinzu. „Wir rasen auf eine Katastrophe zu.“

Während eine Welle ähnlicher Proteste über Europa hinwegfegt – die auf wichtige Infrastrukturen abzielen, zu Reisechaos führen und weit verbreitete öffentliche Empörung auslösen – gehen Regierungen härter gegen Aktivisten vor.

Zu hart, sagen Menschenrechtsaktivisten.

Experten der Vereinten Nationen, des Europarats und anderer Menschenrechtsgruppen warnen davor, dass europäische Länder zunehmend unverhältnismäßige Methoden anwenden, um Klimaaktivismus zu unterbinden.

„Es gibt eine Reihe von Menschenrechten, die derzeit von EU-Staaten nicht respektiert werden“, sagte Michel Forst, der UN-Sonderberichterstatter für Umweltschützer, gegenüber POLITICO. „Das ist ein Anlass zu großer Sorge.“

Forst stellt derzeit einen Bericht zu diesem Thema fertig, den er in den kommenden Monaten den EU-Institutionen vorlegen will.

Seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr sei die Situation für europäische Klimaaktivisten „immer schwieriger geworden“.

Verbote, Gefängnisstrafen und Geldstrafen

Das Vorgehen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich eine wachsende Zahl europäischer Aktivisten der direkten Aktion und dem zivilen Ungehorsam zuwendet, frustriert über das ihrer Meinung nach unzureichende Vorgehen der Regierung angesichts zunehmender Klimakatastrophen.

Aktivisten haben Suppe auf berühmte Gemälde geworfen, Wahrzeichen mit einer ölähnlichen Flüssigkeit übergossen oder Sportveranstaltungen unterbrochen. Gruppen wie Last Generation in Deutschland, Österreich und Italien oder Just Stop Oil im Vereinigten Königreich haben Verkehrsblockaden als ihre Hauptmethode übernommen und kleben sich oft an Straßen fest.

Eine wachsende Zahl europäischer Aktivisten wendet sich der direkten Aktion und dem zivilen Ungehorsam zu | Loic Venance/AFP über Getty Images

Sogar Greta Thunberg, die die Schulstreiks „Fridays for Future“ inspirierte, organisiert nicht mehr nur Märsche – letzten Monat wurde sie zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie der Polizei nicht gehorchte, als sie eine schwedische Ölanlage blockierte, und sagte Reportern: „Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Regeln halten.“ Regeln.“

Klima Aktivisten haben nur selten schwere Vandalismushandlungen begangen oder sind mit den Strafverfolgungsbehörden in Konflikt geraten. Die Proteste in ganz Europa „verliefen größtenteils … friedlich und gewaltlos“, sagte Dunja Mijatović, Menschenrechtskommissarin des Europarats, in einer Erklärung.

Dennoch werden Aktivisten „zunehmend mit Repression, Kriminalisierung und Stigmatisierung konfrontiert“, warnte sie.

Die französische Regierung ordnete die Auflösung der Dachorganisation Les Soulèvements de la Terre (Erdaufstände) an, nachdem eine Demonstration in einen Kampf zwischen Polizei und Demonstranten gemündet war Dabei lagen zwei Demonstranten im Koma und 30 Beamte wurden verletzt. Ein Gericht entschied, dass die Anordnung einen Verstoß gegen die Versammlungsfreiheit von Aktivisten darstelle, und setzte die Entscheidung Anfang des Monats aus. Französische Klimademonstranten seien oft mit „Polizeibrutalität“ konfrontiert, sagte Forst.

Das Vereinigte Königreich hat dieses Jahr ein neues Gesetz zur öffentlichen Ordnung verabschiedet, das der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk als „zutiefst beunruhigend“ bezeichnet. Die Gesetzgebung scheint sich speziell an Umweltaktivisten zu richten und kriminalisiert beispielsweise die Taktik, bei der sich Demonstranten an Gegenständen oder Gebäuden festhalten.

Mehrere britische Aktivisten wurden dieses Jahr wegen Verkehrsstörungen inhaftiert; Ein Demonstrant wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. Regionalbehörden in Italien und Deutschland untersuchen, ob es sich bei Last Generation um eine kriminelle Organisation handelt.

Nachdem Aktivisten das Wasser des Trevi-Brunnens in Rom schwarz gefärbt hatten, stellte die italienische Regierung ein neues Gesetz vor, das Strafen von bis zu 60.000 Euro gegen jeden verhängt, der es auf kulturelle Sehenswürdigkeiten oder Kunstwerke abgesehen hat. In Belgien drohen 14 Klimaaktivisten, die an einem Gasterminal protestierten, Geldstrafen von bis zu 8.000 Euro und möglicherweise eine Gefängnisstrafe. In den Niederlanden wurden diesen Monat sieben Aktivisten der Extinction Rebellion wegen „Volksverhetzung“ verurteilt, weil sie andere dazu aufgerufen hatten, sich einem Protest auf einer Autobahn anzuschließen.

Unterdessen versucht Österreich, einen deutschen Aktivisten wegen seiner Teilnahme an den Last-Generation-Protesten abzuschieben. Mehrere Aktivisten, vor allem Italiener, reichten diesen Monat eine Beschwerde gegen Frankreich ein, weil es sie mithilfe von Anti-Terror-Gesetzen daran gehindert hatte, die Grenze zu überqueren, um an einer Demonstration teilzunehmen.

Der Europarat, die oberste Menschenrechtsorganisation des Kontinents, tadelte solche Reaktionen im Juni scharf und warnte vor einer „repressiven Welle“.

Deutsches Vorgehen

Besonders restriktiv ist das deutsche Bundesland Bayern vorgegangen, in dem im Oktober Wahlen stattfinden. Die Münchner Behörden gaben im Juni zu, Mitglieder der Last Generation sowie die Medienhotline der Gruppe abgehört zu haben.

Der Staat nutzte umstrittene Polizeibefugnisse und hielt Menschen mehrere Wochen lang ohne Anklage fest, um sie an Protesten zu hindern.

Metzeler-Kick, ein ausgebildeter Umweltingenieur, der 2022 zu Last Generation kam, verbrachte im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an Straßenblockaden zweimal mehr als zwei Wochen in Sicherungsverwahrung.

Eine Welle von Klimaprotesten erfasst Europa | Thomas Samson/AFP über Getty Images

Im Rahmen landesweiter Razzien gegen die Gruppe durchsuchte die Polizei kürzlich auch das Haus seines Partners, in dem er sich aufhielt. Ein von POLITICO eingesehener Durchsuchungsbefehl besagt, dass gegen ihn wegen „Versuchs der Gründung einer kriminellen Vereinigung“ ermittelt wird.

Als einen der Gründe für die Durchsuchung behaupten die Münchner Staatsanwälte, Metzeler-Kick habe geplant, eine Pipeline zu sabotieren. Im April 2022 versuchten er und andere Aktivisten der letzten Generation, den Ölfluss durch die Aktivierung von Notabsperrventilen zu unterbrechen.

Andere wurden jedoch für weitaus weniger ins Visier genommen.

Sieben deutsche Aktivisten, deren Häuser durchsucht wurden, wurden beschuldigt, „eine Spendenaktion zur Finanzierung von … Verbrechen organisiert“ zu haben, weil sie Spenden für Last Generation gesammelt hatten.

Im Juni nahm die bayerische Polizei den 28-jährigen Last-Generation-Aktivisten Simon Lachner fest, bevor er überhaupt sein Zuhause verlassen hatte – um zu verhindern, dass er an einer belebten Straße festklebt.

Susanne, eine in München ansässige Aktivistin von Last Generation und Extinction Rebellion, sagte, die Polizei habe während der IAA 2021 ihr Haus durchsucht, als Demonstranten den Verkehr in der Stadt störten. Auch ihr Telefon sei abgehört worden, sagt sie. und sie wurde in den letzten Jahren wegen mehrerer Straftaten verurteilt, beispielsweise wegen Ungehorsams gegenüber der Polizei.

„Das ist unverhältnismäßig“, sagte Susanne, eine Meeresbiologin, deren Nachname aus Datenschutzgründen nicht genannt wurde. „Es ist alles friedlich. Ist es wirklich so radikal, den Verkehr für 20 Minuten zu blockieren? Ist es fair, dafür die Zukunft von Menschen durch Vorstrafen, Schulden oder Gefängnis zu zerstören?“

UN-Berichterstatter Forst sagte, Deutschland und Großbritannien hätten sich dadurch „hervorgetan“, dass sie Klimaproteste mit enormen Geldstrafen geahndet hätten.

Die südbayerische Stadt Passau beispielsweise verbot mehreren Aktivisten der letzten Generation den Aufenthalt in bestimmten Straßen und setzte Geldstrafen von 10.000 Euro fest. Metzeler-Kick ignorierte die Anordnung, woraufhin die Stadtverwaltung die Strafe auf 60.000 Euro erhöhte.

Ein Sprecher des Passauer Oberbürgermeisters lehnte es zwar ab, Einzelheiten zu konkreten Fällen zu nennen, bestätigte jedoch, dass die Stadt Bußgelder von bis zu 50.000 Euro gegen Klimaaktivisten verhängt habe, die sich auf der Straße festklebten.

Passau erlaube viele Protestformen, sagte der Sprecher. „Klebeaktionen auf einer öffentlichen Straße oder ähnliche Blockaden sind jedoch kein geeigneter Klimaprotest, sondern stellen eine unangemessene Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar.“

Schwindende Unterstützung

Mijatović vom Europarat räumte ein, dass einige Formen von Protesten „nicht zulässig“ seien oder die Verhängung von Geldstrafen rechtfertigen könnten.

Die britische Regierung führt zur Rechtfertigung der neuen Maßnahmen Umfragen an, die ein härteres Vorgehen bei Straßenblockaden befürworten | Justin Tallis/AFP über Getty Images

Sie sagte jedoch, dass Klimaproteste „tatsächlich zu Störungen des normalen Lebens, einschließlich des Straßenverkehrs, führen können.“ Das mag Unbeteiligte verständlicherweise verunsichern, macht eine Versammlung oder eine Form der öffentlichen Äußerung aber nicht automatisch rechtswidrig.“

Forst stimmt zu und verweist auf die Verpflichtungen der Staaten im Rahmen des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, einem Vertrag über Rede- und Versammlungsfreiheit.

Dennoch haben Strafverfolgungsbehörden und Regierungen die öffentliche Meinung auf ihrer Seite.

Die britische Regierung zitiert in ihrem „Factsheet“ zum neuen Gesetz zur öffentlichen Ordnung sogar Umfragen, die ein härteres Vorgehen bei Straßenblockaden befürworten, um die neuen Maßnahmen zu rechtfertigen.

In Deutschland, wo Innenministerin Nancy Faeser sagte, Last Generation habe bis Juni mehr als 500 Straftaten begangen, ergab eine aktuelle Umfrage, dass sich die Unterstützung der Bevölkerung für die Klimabewegung zwischen 2021 und 2023 halbiert hat und nur 8 Prozent Sympathie für Straßenblockaden zum Ausdruck brachten .

Blockadetaktiken haben Gruppen wie Last Generation scharfe Kritik aus dem gesamten politischen Spektrum eingebracht, auch aus der Klimabewegung.

Aber Mijatović warnte auch davor, dass Demonstranten von Politikern und Medien zunehmend verunglimpft würden.

Der französische Innenminister Gérald Darmanin bezeichnete Les Soulèvements de la Terre als „Öko-Terroristen“. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer letzten Monat denunziert Straßenblockierer werden als „Extremisten“ auf Augenhöhe mit der rechtsextremen Identitären Bewegung eingestuft.

Die öffentliche Feindseligkeit schlägt sich zunehmend in körperlicher Gewalt gegen Aktivisten nieder. Deutschland untersucht mehr als 100 Angriffe gegen Mitglieder der Last Generation. Aktivisten haben Videos veröffentlicht, in denen Demonstranten von Autofahrern zusammengeschlagen werden oder weggeschleppt an ihren Haaren.

„Ich habe schon Angst“, sagte Susanne. „Wenn man dort sitzt, hat man oft eine Stoßstange direkt vor dem Gesicht. Wenn ein Typ ausflippt, bin ich erledigt.“

Doch vorerst scheinen die Aktivisten trotzig zu sein.

Mitte August nahm Last Generation nach einer kurzen Pause die Proteste in Deutschland wieder auf. Französische Aktivisten marschierten von Westfrankreich nach Paris, um gegen die Wassermanagementpolitik zu protestieren. Und die Münchner Automobilausstellung IAA wird voraussichtlich erneut zum Ziel störender Proteste, wenn sie am 5. September beginnt.

„Es gab eine Zeit, in der wir ignoriert wurden. Es gab eine Zeit, in der wir verspottet wurden. Jetzt ist die Zeit, in der wir angegriffen werden“, sagte Metzeler-Kick. „Aber das ist eine Phase, die wir durchstehen müssen, wenn wir Veränderungen herbeiführen wollen.“

Dieser Artikel wurde aktualisiert.