Jean Pisani-Ferry, Simone Tagliapietra und Georg Zachmann sind Senior Fellows bei Bruegel.

Mit dem European Green Deal hat die Europäische Union Grün zu ihrer bestimmenden Farbe gemacht, indem sie ehrgeizige Klimaziele festlegte und eine Welle von Gesetzen auslöste, um diese Ziele zu erreichen.

Doch da die Kosten der Dekarbonisierung immer sichtbarer werden und sich ändernde politische Bedingungen die Politik des Klimaschutzes einschränken, wird es eine Herausforderung sein, sicherzustellen, dass diese Erfolge nicht hinter den Verpflichtungen zurückbleiben. Zu diesem Zweck muss die EU ihre Klima- und Energiepolitik stärken und die zur Unterstützung ihrer Ziele bereitgestellten Finanzmittel erhöhen.

Es muss allen klar sein, dass es sich bei dem, was die EU in Angriff genommen hat, um nichts Geringeres als eine industrielle Revolution handelt. Eine Revolution, die – anders als die der Vergangenheit – vor einem engen Zeitrahmen steht. Und selbst wenn der Nutzen die Kosten bei weitem überwiegen wird, wird dieser Wandel dennoch mit erheblichen Schmerzen verbunden sein – selbst aus rein wirtschaftlicher Sicht.

Manche Vermögenswerte werden an Wert verlieren, manche Arbeitsplätze werden vernichtet, manche Regionen werden leiden. Die Wettbewerbsfähigkeit wird auf dem Spiel stehen, und die makroökonomischen Auswirkungen des Übergangs zur CO2-Neutralität könnten sich vorübergehend als negativ erweisen.

Daher kann dieser Wandel nur gelingen, wenn er eine ausreichend breite Unterstützung findet, was erfordert, dass Gerechtigkeitsaspekte in den Vordergrund der politischen Agenda gerückt werden. Kein Haushalt sollte gezwungen werden, eine Investition zu tätigen, die er sich nicht leisten kann. Und dieses Anliegen muss für jedes einzelne Mitgliedsland sowie für die EU als Ganzes Priorität haben.

Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied zwischen Klima und Energie. Die Klimapolitik wurde europäisch geboren, und Initiativen auf EU-Ebene seit 2019 – als das Ziel verabschiedet wurde, im Jahr 2050 CO2-Neutralität zu erreichen – haben diese Eigenschaft erheblich gestärkt. Die Energiepolitik bleibt unterdessen fragmentiert, insbesondere da die Wahl des Energiemixes ausdrücklich als nationales Vorrecht anerkannt wird. Da der Klimaschutz weitgehend auf der Umgestaltung der Energiesysteme beruht, erfordert das Erreichen der gesetzten Ziele eine Koordinierung der politischen Maßnahmen, ohne die nationale Energiesouveränität zu beeinträchtigen.

Glücklicherweise hat die EU diese Probleme schon recht früh erkannt und die Union hat Maßnahmen ergriffen, um sie entsprechend anzugehen. Die Governance-Mechanismen wurden gestärkt und es wurden finanzielle Mittel bereitgestellt, um den Stromverbund zu stärken, den grünen Wandel in schwächeren Mitgliedsländern zu unterstützen, die Transformation fossiler Brennstoffe produzierender Regionen zu unterstützen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Neuverteilung von Arbeitsplätzen über Sektoren und Berufe hinweg zu unterstützen.

Dennoch befürchten wir, dass sich diese Bemühungen als unzureichend erweisen könnten. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten werden immer offensichtlicher; die politischen Verhältnisse ändern sich; und der breite Konsens darüber, dass die europäischen Dekarbonisierungsambitionen einst vorherrschten, schwindet nun sichtbar. Vereinfacht ausgedrückt: Der Übergang zu einer grünen Wirtschaft spaltet immer mehr – und für die Regierungen der Mitgliedsländer wächst die Versuchung, Brüssel für die negativen Auswirkungen verantwortlich zu machen.

Letztendlich steht die Glaubwürdigkeit des grünen Wandels auf dem Spiel. Und irgendwann fragen sich Investoren und Unternehmen vielleicht, ob die EU genug Entschlossenheit aufbringt, ihre ehrgeizigen Pläne umzusetzen.

Das wäre eine Katastrophe.

Um den europäischen Grünen Deal zu sichern, muss die EU daher ihr Energie- und Klima-Governance-System stärken. Zu diesem Zweck schlagen wir fünf Prioritäten für den kommenden institutionellen Zyklus der EU vor:

Um den europäischen Grünen Deal zu sichern, muss die EU ihr Energie- und Klima-Governance-System stärken | Kenzo Tribouillard/AFP über Getty Images

Erstens schlagen wir vor, alle Emissionen schrittweise in das Emissionshandelssystem (ETS) einzubeziehen und die Wirksamkeit der EU-Klimapolitik sicherzustellen. Bis 2030 werden ETS1 und ETS2 drei Viertel aller territorialen Emissionen abdecken, und wir schlagen die Schaffung eines ETS3 für die noch nicht abgedeckten Sektoren sowie eine schrittweise Vereinheitlichung der Emissionskontrollmechanismen bis 2040 vor. Dies ist eine ehrgeizige Agenda , aber es würde dazu beitragen, das Risiko zu überwinden, dass Mitgliedsländer die erforderlichen Emissionsreduzierungen in Sektoren, die schwer zu reduzieren sind, nicht erreichen.

Dann sollte der Block mit den Vorbereitungen für einen grünen EU-Investitionsplan beginnen, der sicherstellen würde, dass die grünen Zuschüsse der EU nach der schrittweisen Einführung des Wiederherstellungs- und Resilienzfonds mindestens auf dem aktuellen Niveau von 50 Milliarden Euro pro Jahr (das sind 0,3 Prozent des EU-BIP) bleiben aus. Um das jährliche Defizit auszugleichen, wären zwischen 2024 und 2030 neue Mittel in Höhe von mindestens 180 Milliarden Euro erforderlich. Deshalb schlagen wir auch vor, Bestimmungen in die derzeit diskutierte EU-Wirtschaftsregierungsreform aufzunehmen, die dies für Länder ermöglichen würde, in denen dies der Fall ist Die Staatsverschuldung übersteigt 60 Prozent des BIP, aber die öffentlichen Finanzen sind tragfähig, um die Schulden in einem geringeren Tempo abzubauen – unter der Bedingung, dass zusätzliche emissionsmindernde Investitionen getätigt werden.

Darüber hinaus müssen wir eine Europäische Energieagentur einrichten, die unvoreingenommene Bezugspunkte für die politische Bewertung und die Vorbereitung politischer Prozesse bietet. Die Agentur würde nicht mit Entscheidungsbefugnissen betraut, aber sie würde Daten sammeln, Entwicklungen überwachen, die Kurskorrekturen erfordern könnten, offene Modellierungstools pflegen und unabhängige Bewertungen der EU- und Mitgliedsländerpolitik erstellen.

Wir müssen auch die Energie- und Klimapolitik an die Staatsoberhäupter und die Regierungsebene weitergeben, um die politische Koordinierung und politische Eigenverantwortung zu verbessern. Die Energiesouveränität ist Teil des Vertrags und kann nicht in Frage gestellt werden. Allerdings ist eine stärker institutionalisierte Koordinierung nationaler Pläne und Diskussionen zu strittigen Themen erforderlich. Und zu diesem Zweck würden mindestens einmal im Jahr spezielle europäische Gipfeltreffen von einer Gruppe EU-Energie- und Klima-Sherpas organisiert.

Schließlich müssen wir sicherstellen, dass die Entwicklung und der Betrieb des Übertragungsnetzes auf europäische Kostenminimierung ausgerichtet sind. Auf diese Weise könnte ein unabhängiger europäischer Netzbetreiber sicherstellen, dass die bestehende grenzüberschreitende Übertragung optimal genutzt wird und wichtige Engpässe vorrangig behoben werden. Dies würde es allen europäischen Unternehmen ermöglichen, Zugang zu einem geografisch und technologisch diversifizierten Mix kostengünstiger Energie zu erhalten.

Die EU kann es sich nicht leisten, eine umfassende Klima- und Energiestrategie zu haben und dennoch bei der Umsetzung im Dunkeln zu tappen – dies würde den gesamten Dekarbonisierungsprozess gefährden, insbesondere in einem weniger günstigen politischen Klima. Aus diesem Grund sollte die Entwicklung einer neuen EU-Klima- und Energiepolitik, die den gestiegenen Klimaambitionen und den neuen Herausforderungen, vor denen Europa steht, gerecht wird, oberste Priorität für den kommenden institutionellen Zyklus haben.