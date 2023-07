Europas Froschschenkel-Konsum ligt in de Umwelt

Europa is de grootste importeur van Froschschenkeln. In de exportlandschappen drogen de Frösche auszusterben. En wie Umwelt leidt.

In verschillende Ländern in Azië en Osteuropa sind Froscharten Wegen des Handels mit Froschschenkeln gefährdet. Jpa Zoetekouw / Imago

Zwei Beinchen, gebakken in Knoblauch: Froschschenkel gelten in Europa, besonders in Belgien en Frankreich, als Delikatesse. In de Franse regio Bourgogne-Franche-Comté zählen die «cuisses de grenouilles» zum kulinarischen Kulturerbe.