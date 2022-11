Europas Angst vor den USA – POLITICO

Ivo Daalder, ehemaliger US-Botschafter bei der NATO, ist Präsident des Chicago Council on Global Affairs und Moderator des wöchentlichen Podcasts „World Review with Ivo Daalder“.

Als ich die vergangene Woche in Brüssel, Berlin und London verbrachte, um mich mit Vertretern der Europäischen Union, der NATO und anderen Regierungsvertretern zu treffen, wurde ich von einer allgegenwärtigen Besorgnis über die Vereinigten Staaten heimgesucht, insbesondere wenn Umfragen, die einen Sieg der Republikaner bei den Zwischenwahlen vorhersagen, sich als richtig erweisen sollten.

Auf der ganzen Linie hörte ich zwei Bedenken: Eine konzentrierte sich darauf, wie Washingtons zunehmender Versuch, sich von China abzukoppeln und den Klimawandel zu bekämpfen, zu einem neuen Protektionismus führte – mit neuen Subventionen für in den USA hergestellte Elektrofahrzeuge (EV) und Batterien sowie neuen Einschränkungen auf Halbleitern ganz oben auf der Liste. Der andere betraf die wachsende Angst, dass ein republikanischer Kongress die kritische US-Unterstützung für die Ukraine beenden könnte.

Die Europäer fühlen sich zu Recht unwohl angesichts der Richtung der US-Handels- und Außenwirtschaftspolitik.

Bei aller Umarmung von Verbündeten und Partnern hat die Regierung von Präsident Joe Biden nicht annähernd genug getan, um das Gleichgewicht in ihren Wirtschaftsbeziehungen mit Verbündeten in Europa und Asien wiederherzustellen. Der US-EU-Handels- und Technologierat ist kaum mehr als ein Gesprächsforum, bei dem ein hochrangiger EU-Beamter fragt: „Wo ist das Rindfleisch?“ Und der indo-pazifische Wirtschaftsrahmen hat wenig für sich zu zeigen.

Unterdessen deuten die jüngsten US-Maßnahmen nun auf eine Rückkehr zum Unilateralismus und Protektionismus hin, die für die frühere Regierung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump charakteristisch waren. Viele in Europa hatten ursprünglich das erneute Engagement der USA im Kampf gegen den Klimawandel begrüßt, befürchten jedoch, dass ein Kampf, der globaler Natur sein sollte, die US-Industriepolitik und die Sorgen um China gegen genau die Verbündeten und Partner stellt, die Washington braucht, um erfolgreich zu sein.

Diese Bedenken werden durch die Verabschiedung des Inflation Reduction Act (IRA) veranschaulicht, das darauf abzielt, die Inflation einzudämmen und saubere Energie zu fördern. Die weitreichenden Anreize der IRA zur Entwicklung sauberer Energie und zur Elektrifizierung von Fahrzeugen sind derzeit europäischen und asiatischen – wenn auch nicht nordamerikanischen – Unternehmen verschlossen, obwohl der europäische EV-Markt für in den USA produzierte Autos offen ist.

Dasselbe gilt für Halbleiter. Die Entscheidung Washingtons, alle aus den USA stammenden Inhalte in Halbleitern vom chinesischen Markt auszuschließen, hat viel Bestürzung ausgelöst – obwohl umfangreiche Konsultationen vor der Ankündigung offene Kritik etwas abgemildert haben.

Die zugrunde liegenden Unterschiede beziehen sich hier weniger auf die endgültigen Ziele als darauf, wie sie erreicht werden können. Europa beschleunigt seine eigene Energiewende, um sich von russischen fossilen Brennstoffen zu entwöhnen, und sieht sich auch einem harten Wettbewerb durch chinesische Firmen ausgesetzt, die von großzügigen staatlichen Subventionen profitieren. Doch anstatt zu kooperieren, um effektiver mit China zu konkurrieren, wird die US-Politik so gesehen, als würde sie amerikanische Unternehmen gegen diejenigen in Europa und Asien ausspielen.

Natürlich ist auch Europa nicht unschuldig, denn viel zu viele – nicht zuletzt in Deutschland – beharren darauf, dass China trotz aller gegenteiligen Beweise ein wichtiger Handelspartner bleibt.

So reiste Bundeskanzler Olaf Scholz, nachdem er den Verkauf einer Beteiligung am Hamburger Containerhafen durchgesetzt hatte, diese Woche nach Peking, um sich mit Präsident Xi Jinping zu treffen – eine große Delegation von Wirtschaftsführern im Schlepptau. Während Berlin seine Abhängigkeit von russischem Gas verringert, vertieft es seine Abhängigkeit vom chinesischen Markt – und damit ist es nicht allein.

Trotz dieser Reibungen über den Handel und China lobten die Beamten, mit denen ich sprach, Biden und den Umgang seiner Regierung mit dem Krieg in der Ukraine durchweg. Die Bemühungen, Kiew zu bewaffnen und zu unterstützen, die NATO zu stärken und Russland zu sanktionieren und zu isolieren, waren dank enger Konsultationen und einer standhaften amerikanischen Führung erfolgreich – aber es wächst die Sorge, dass dies auch nicht von Dauer sein könnte.

Jüngste Warnungen des Vorsitzenden des republikanischen Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, dass seine Partei keinen „Blankoscheck“ mehr zur Unterstützung der Ukraine ausstellen werde, haben echte Befürchtungen geweckt, dass Kiew einer sich vertiefenden Polarisierung in den USA zum Opfer fallen könnte

Und es gibt in der Tat Grund zur Sorge darüber, wie sich eine Übernahme des Repräsentantenhauses durch die Republikaner auf das weitere finanzielle Engagement zur Unterstützung der Ukraine auswirken würde. Immerhin haben 57 Republikaner des Repräsentantenhauses – und 11 republikanische Senatoren – gegen das letzte große Hilfspaket für die Ukraine gestimmt, was die wachsende „American First“-Haltung unter den Republikanern an der Basis widerspiegelt. Und ihre Zahl wird wahrscheinlich mit der Wahl wachsen.

Eine neue Abstimmung zur Unterstützung der Ukraine müsste sich daher darauf verlassen, dass die Demokraten eine Mehrheit erreichen – etwas, was frühere republikanische Redner nur ungern getan haben.

Aber wenn es hart auf hart kommt, könnte sich die Unterstützung für die Ukraine anders erweisen.

Trotz der Warnung, dass „die Menschen in einer Rezession sitzen und der Ukraine keinen Blankoscheck ausstellen werden“, hat McCarthy selbst dafür gestimmt, dem Land zu helfen. Sein Amtskollege im Senat, Mitch McConnell, hat ebenfalls konsequent den Kampf für mehr militärische Hilfe geführt und nach McCarthys Erklärung zur „Beschleunigung“ der Luftverteidigung, Langstreckenraketen sowie humanitärer und wirtschaftlicher Unterstützung aufgerufen.

Auch die Opposition der Republikaner gegen die Unterstützung der Ukraine ist weit von der amerikanischen öffentlichen Meinung entfernt. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Chicago Council ergab, dass fast drei Viertel der Amerikaner die Fortsetzung der militärischen und wirtschaftlichen Hilfe für die Ukraine unterstützen, wobei eine starke Mehrheit (58 Prozent) sagt, dass die Unterstützung „so lange wie nötig“ fortgesetzt werden sollte, selbst wenn die Lebensmittel- und Treibstoffpreise anhalten dadurch steigen. (Obwohl eine neuere Umfrage zeigt, dass die Republikaner zunehmend glauben, dass die USA zu viel zur Unterstützung der Ukraine tun.)

Wenn schließlich die Zwischenergebnisse die künftige Unterstützung des Repräsentantenhauses für Hilfe in Frage stellen, haben die Biden-Administration und die Führer des demokratischen Kongresses immer noch die Möglichkeit, ein großes militärisches und finanzielles Hilfspaket durch die Lame-Duck-Sitzung zu schieben, die der vorausgehenden Wahl folgt die Sitzordnung des neuen Kongresses Anfang nächsten Jahres.

Insgesamt können die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen – ob von Russland, China oder dem Klimawandel – nur bewältigt werden, wenn die USA mit ihren Verbündeten und Partnern in Europa und Asien zusammenarbeiten. Die Zeit für „America First“ – oder „Deutschland allein“ – ist vorbei. Es ist jetzt an der Zeit, zusammenzukommen.