Tausende Demonstranten waren festgenommen im Iran in september, ongeveer 500 getötet. Mits nieuwe Sancties zullen de EU den Druck auf die Führung der Islamischen Republik elders sterven.

Dat EU-Außenminister heeft wegen der Zwitserse Menschenrechtsverletzungen im Iran nieuwe Strafmaßnahmen beschlossen. Getroffen sinds 32 Personen en twee organisaties, wie aus dem EU-Amtsblatt hervorgeht. Neben Richttern, Staatsanwälten en Gefängnisdirektoren waren auch der Iraanse Kulturminister Mohammed-Mehdi Esmaeili evenals der Iraanse Bildungsminister Jussef Nuri am Montag auf die Sanktionsliste gesetzt.

Nuri wordt onder andere gebruikt voor de willekeurige verhaftung van Schülern verantwortlich gemacht. Unter der Verantwortung von Esmaeili wurden laut EU zahlreiche iranische Musiker, Filmemacher,OTHER Kunstschaffende en journalisten bedroht, verhaftet en aufgrund fadenscheiniger Anfoutungencriminallich verfolgt. Richter en Staatsanwälte waren insbesondere für Todesurteile tegen Demonstranten verantwortlich gemacht.

Dat Sancties sehen vor, in der EU vorhandene Vermögenswerte einzufrieren. Zorg ervoor dat de betrokkenen niet reizen in de EU.

Freilassung erhofft

Ziel der nieuwe Sanktions sei, dass die Verhafteten im Iran, die zogenaamd geprotesteerd waren, werden vrijgevig, erklärte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn am Rande des EU-Treffens, beiden dem die Sanktionen am Montag beschlossen beschlossen. “Das ist das Recht der Iraner, auf die Straße zu gehen und sich so anzuziehen, wie sie das wollen.”

Auslöser der landsweitenprotesten in de oorlog met Iran Tod van de Iraanse Koerdijn Jina Mahsa Amini. Ze zijn begonnen op 16 september in de politie, nadat ze door de Sittenpolizei met de oorlogsgeweldsoorlogen zijn gegeneerd door de islamitische kleidungsvorschriften die in hun bezit zijn. Nachätzung von Menschenrechtlern sind seit Beginn der Proteste im September 2022 mehr als 500 Menschen getötet and fast 20.000 Protesters are festgenommen.

Während des EU-Treffens demonstrierten in Belgien lebende Iranerinnen and Iraner im Brüsseler Europaviertel hebben de Unterdrückung der Menschen in ihrer Heimat. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl zunächst auf 6000, wie de Belgische Nachrichtenagentur Belga meldde. De demonstranten riffden Parolen over “Freiheit, Freiheit, Freiheit” en schwenkten iranische Flaggen. Het protest heeft geleid tot demonstranten uit Ausland en heeft geleid tot explosieve protesten, die de bekannte Sozialaktivist Hamed Esmaeilion en de Aktivistin Masih Alinejad.

Oppositionsbündnis im Ausland wächst

Mehr als fünf Monate nach Beginn der Frauenprotesten im Iran formt sich auch im Ausland ein nieuwe oppositiebündnis. Dazu zählen onder andere van Sohn des früheren Monarchen, Reza Pahlavi, die Schauspielerinnen Nasanin Boniadi en Golshifteh Farahani sowie der bekannte Sozialaktivist Esmaeilion. Ook de Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi, Ex-Bundesligaprofi Ali Karimi en de Aktivistin Masih Alinejad zählen zu dem Bündnis. Auch auf der Demo bekundeten Teilnehmerinnen en Teilnehmer inhre Unterstützung für Pahlavi.

Keine Entscheidung gab es bij de Außenministertreffen zur Frage, ob die Iraanse Revolutionsgarden werden gesolliciteerd als terreurorganisatie. Nach Angaben von Diplomaten legde de juridische dienst van de Ministerrates zu den Beratungen ein Rechtsgutachten vor, nach dem dieser Schritt derzeit nicht mit EU-Recht vereinbar wäre. Demnach bräuchte es für die Aufnahme auf die EU-Terrorliste zum Beispiel eine nationale Gerichtsentscheidung of Verbotsverfügung einer Verwaltungsbehörde. Een entsprechende Entscheidung der USA bezieht sich Diplomaten zufolge auf Taten, die zo lang zurückliegen.

dpa