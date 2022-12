Europäischer Filmpreis – Margarethe von Trotta für ihr Lebenswerk geehrt

Die Regisseurin Margarethe von Trotta ist mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet worden (Archivfoto). (imago images/IMAGO/Sabine Gudath)

Sie sei eine der führenden Regisseurinnen des europäischen Autorenkinos, erklärte die Akademie. Die diesjährigen Filmpreise wurden bei der Veranstaltung in Reykjavik, Island, verliehen. Der Preis für den besten europäischen Film ging an die Satire „Triangle of Sadness“ des Schweden Ruben Östlund, der auch Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch erhielt. Zlatko Buric wurde für seine Rolle im Siegerfilm als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Der Preis als beste Hauptdarstellerin ging an die Luxemburgerin Vicky Krieps für ihre Rolle der Kaiserin Sisi im Drama „Corsage“.

