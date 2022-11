Europäische Weltraumorganisation kündigt ersten „Parastronauten“ an

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





Zum ersten Mal seit 13 Jahren hat die Europäische Weltraumorganisation eine neue Klasse von angehenden Astronauten angekündigt, darunter den weltweit ersten „Parastronauten“.

Die dritte Generation der Europäer Raumfahrer umfasst fünf Karriere-Astronauten, 11 Mitglieder ein Reservepool von Astronauten und ein Astronaut mit einer körperlichen Behinderung, der an einem Machbarkeitsprojekt teilnehmen wird, um Astronauten mit Behinderungen in die bemannte Raumfahrt und mögliche zukünftige Missionen einzubeziehen. Die 17 wurden aus mehr als 22.500 Bewerbern aus ganz Europa ausgewählt.

„Diese ESA-Astronautenklasse bringt Ehrgeiz, Talent und Vielfalt in vielen verschiedenen Formen mit – um unsere Bemühungen und unsere Zukunft voranzutreiben“, sagte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher in einer Pressemitteilung und bezog sich auf die „kontinuierliche Erforschung im erdnahen Orbit auf dem Internationale Raumstation auf dem Weg zum Mond – und darüber hinaus.“

Fünf neue Rekruten, drei Männer und zwei Frauen, beginnen eine 12-monatige Grundausbildung im Europäischen Astronautenzentrum in Köln, Deutschland, um es ihnen zu ermöglichen, den von den Partnern der Internationalen Raumstation festgelegten Standard zu erreichen, sagte die Weltraumbehörde. Die Kandidaten sind Sophie Adenot, Pablo Álvarez Fernández, Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois und John McFall.

Es ist das erste Mal, dass die Weltraumbehörde eine Astronautenreserve eingerichtet hat, die sich aus Kandidaten zusammensetzt, die das Auswahlverfahren erfolgreich abgeschlossen haben, aber nicht rekrutiert wurden. Astronauten im Reservat bleiben bei ihren derzeitigen Arbeitgebern und erhalten einen Beratungsvertrag.

McFall, ein britischer Sanitäter und Paralympianer, sagte, er fühle sich gezwungen, sich zu bewerben, als er die ESA-Anzeige für einen Astronauten mit einer körperlichen Behinderung sah. Im Alter von 19 Jahren wurde ihm nach einem Motorradunfall das rechte Bein amputiert.

„Ich dachte: ‚Wow, das ist so eine riesige, interessante Gelegenheit’“, sagte McFall in einem Video, das auf der ESA-Website veröffentlicht wurde. „Ich dachte, ich wäre ein sehr guter Kandidat, um der ESA bei der Beantwortung der Frage zu helfen, die sie stellten: ‚Können wir eine Person mit einer körperlichen Behinderung ins All bringen?’“

Die Ausschreibung der ESA für Kandidaten mit körperlichen Behinderungen richtete sich an Personen mit einer Beeinträchtigung der unteren Gliedmaßen oder Personen, die als kleinwüchsig gelten – weniger als 130 Zentimeter oder 4 Fuß, 3 Zoll.

Die Weltraumbehörde war eng an der Artemis-Mission der NASA beteiligt, um Menschen zurück auf den Mond zu bringen, und an der ESA hofft, dass der erste Europäer, der den Mond betritt, zu dieser Klasse von Astronauten gehören wird.

Darauf einigte sich auch die Raumfahrtbehörde am Mittwoch ein neues Budget von 16,9 Milliarden Euro (17,5 Milliarden US-Dollar) für die nächsten drei Jahre – eine Steigerung von 17 % gegenüber 2019.