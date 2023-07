In vielen europäischen Ländern ist die Beschwerde weit verbreitet: Die Menschen können es sich nicht leisten, ein Eigenheim zu kaufen.

Steigende Inflation, ein Anstieg der Zinssätze und eine Krise der Lebenshaltungskosten in den letzten zwei Jahren haben das mittlerweile seit langem bestehende Immobilienproblem des Kontinents verschärft.

Die europäischen Immobilienpreise befinden sich seit fast einem Jahrzehnt in einem scheinbar unaufhörlichen Aufwärtstrend, der größtenteils von institutionellen Anlegern getragen wird. Seit dem ersten Quartal 2015, als die Preise rasant stiegen, sind die Hauspreise in der EU bis zur zweiten Jahreshälfte 2022 in jedem Quartal schneller gestiegen als die Mieten. Insgesamt stiegen die durchschnittlichen Hauspreise in der EU in diesem Zeitraum um 43 %.

Der Preisanstieg wurde während der Pandemie beschleunigt, da die Menschen sich beeilten, Häuser zu kaufen. In den Jahren 2020 und 2021 stieg der Immobilienpreisindex der EU deutlich schneller als in den vorangegangenen fünf Wachstumsjahren.

In den letzten drei Monaten des Jahres 2022 fiel der Index jedoch nach 30 Wachstumsquartalen in Folge endgültig zurück. Die letzte Woche von der EU veröffentlichten Zahlen zeigten, dass die Preise im zweiten Quartal in Folge gesunken sind.

Insgesamt ist der Index innerhalb von sechs Monaten um 2,9 % gefallen. Die Zahlen haben nicht wenige potenzielle Hauskäufer, die schon lange vom Markt ausgeschlossen waren, dazu veranlasst, sich zu fragen, ob sich dieser Trend fortsetzen wird.

Höhere Kreditkosten schrecken Käufer ab

Der plötzliche Stopp des Preisanstiegs ist auf Daten zurückzuführen, die zeigen, dass die Immobilienpreise in mehreren europäischen Ländern im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt gesunken sind.

In Deutschland sind die Preise für Wohneigentum im Jahr 2022 um 6,8 % gesunken, der stärkste Rückgang gegenüber dem Vorjahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000. Das Statistische Bundesamt des Landes führte den Rückgang auf die Inflation und „höhere Finanzierungskosten“ zurück.

Die sinkende Nachfrage deutet darauf hin, dass sich viele angehende Eigenheimbesitzer den Einstieg in den Markt realistischerweise nicht mehr leisten können. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass das Angebot versiegt. Im April 2023 wurden in Deutschland fast ein Drittel weniger Wohnungen zum Bau genehmigt als im April 2022.

„Wir haben vielerorts einen echten Wohnungsmangel und stellen gleichzeitig den Wohnungsbau ein“, sagt Ludwig Dorffmeister, Referent für Bau- und Immobilienmärkte beim ifo-Institut, gegenüber der DW.

Ein weiterer Grund ist laut Thomas Hein von der Immobilienfinanzierungssparte der ING die allgemeine Verunsicherung auf dem deutschen Markt.

Er sagt, dass das bevorstehende Gebäudeenergiegesetz in Deutschland dazu führt, dass potenzielle Käufer unsicher sind, welche möglichen Renovierungen erforderlich sind, um die Energieeffizienzanforderungen des neuen Gesetzes zu erfüllen. Dazu kämen „die derzeit mangelnde Kostensicherheit beim Bau bzw. bei Modernisierungs- und Renovierungsprojekten, die Verfügbarkeit von Materialien und Handwerkern sowie die weitere Entwicklung der Inflation.“

Im Vereinigten Königreich fielen die Preise im Juni mit der schnellsten Jahresrate seit 2011, wobei die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 % sanken. In vielen entwickelten Volkswirtschaften sind Experten zufolge höhere Kreditkosten der Hauptgrund. Laut Andrew Goodwin, Chefökonom für Großbritannien bei Oxford Economics, hat ein starker Anstieg der Hypothekenzinsen die allgemeine Erschwinglichkeit beeinträchtigt

Die Immobilienpreise in Großbritannien haben begonnen zu fallen Bild: Dinendra Haria/SOPA Images/ZUMA Press/Picture Alliance

„Aufgrund der Erschwinglichkeit von Hypotheken gehen wir davon aus, dass die Preise derzeit um etwa 30 % überbewertet sind“, sagte er der DW.

Oxford Economics kam auf den 30-Prozent-Wert, indem es den „fairen Wert“ berechnete, der als erschwingliche Hypothekenzahlung für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Vorsteuereinkommen gemessen wird, der eine neue Hypothek mit einer Anzahlung von 25 Prozent aufnimmt. Der Maßstab der Gruppe für die Erschwinglichkeit war der durchschnittliche Anteil der Hypothekenzahlungen am Vorsteuereinkommen seit 2000.

Selbst wenn Häuser in Großbritannien, wie Goodwin schätzt, um mindestens 30 % überbewertet sind, glaubt er nicht, dass es zu einem Absturz oder ähnlichem kommen wird.

„Wir glauben nicht, dass es eine vollständige Korrektur geben wird“, sagte er. „Weil der hohe Anteil an Festhypotheken dazu führt, dass die Auswirkungen der höheren Hypothekenzinsen allmählich zum Tragen kommen, und weil wir davon ausgehen, dass die Arbeitslosigkeit niedrig bleiben wird.“

Vorbei, bevor es begonnen hat?

Tatsächlich gibt es Anzeichen dafür, dass sich der Abschwung verlangsamen könnte, bevor er wirklich begonnen hat. In Deutschland fielen die Preise in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 um 3,1 %, weniger als der Rückgang von 4,9 % im Vorquartal.

Auch wenn die Preise noch eine Weile weiter fallen, gehen Experten davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sich die Situation stabilisiert.

„Ob der Abschwung ein, zwei, drei oder vier Jahre dauert, es steht außer Frage, dass alle Interessenten nach diesem Rückschlag mittel- bis langfristig wieder zuversichtlich in den Immobilienmarkt investieren werden“, sagt Dorffmeister. „Es ist eine Bereicherung.“

Die Pandemie führte zu einem dramatischen Anstieg der Immobilienpreise Bild: Firn/Zoonar/Picture Alliance

Hein stimmt zu. „Wir gehen nicht davon aus, dass der Immobilienmarkt für Wohnimmobilien zusammenbricht“, sagte er der DW. „Die Nachfrage am Markt ist weiterhin vorhanden. Wir sehen derzeit eine erhöhte Verhandlungsbereitschaft der Verkäufer, allerdings wird hier nicht jeder Preis akzeptiert. Viele Menschen wollen weiterhin eine eigene Immobilie, daher wird sich die Nachfrage wieder stabilisieren.“

Angesichts des Zusammenhangs zwischen Preisrückgängen und hohen Zinssätzen, auf den die meisten Experten hingewiesen haben, könnte ein Zinsrückgang die Nachfrage wieder ankurbeln.

Im April sagte der IWF, dass „wenn die Inflation wieder unter Kontrolle gebracht wird, die Zentralbanken der fortgeschrittenen Volkswirtschaften wahrscheinlich die Geldpolitik lockern und die Realzinsen wieder auf das Niveau vor der Pandemie bringen werden“.

Außerhalb Europas erleben mehrere reiche Volkswirtschaften, die im Jahr 2022 einen leichten Einbruch der Immobilienpreise erlebten, bereits einen Wandel. Sowohl in Australien als auch in den USA sind die Preise in den letzten Monaten gestiegen. Selbst in Südkorea, das von einem besonders starken Preisverfall betroffen ist, gibt es Anzeichen einer erneuten Stabilisierung.

Angesichts des dramatischen Preisanstiegs während der Pandemie erwarteten viele, dass der letztendliche Preisverfall zumindest stark genug sein würde, um die Gewinne der Jahre 2020 und 2021 auszugleichen.

Das sieht jetzt nicht sehr wahrscheinlich aus. Europas Hauspreisindex stieg von Ende 2019 bis Mitte 2022 um mehr als 20 %. Bisher fiel der Preisrückgang insgesamt vergleichsweise äußerst moderat aus.

Herausgegeben von: Kristie Pladson