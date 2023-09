Es sind nicht 8.000 Menschen in Not, sondern 8 Millionen auf der Suche nach sicheren Orten. Ihre Arbeitskraft wird sowohl in Europa als auch in Afrika benötigt.

Afrika bricht zusammen. In Libyen spülen Überschwemmungen eine halbe Stadt ins Meer und Zehntausende ertrinken. In Marokko stürzt der Hohe Atlas bei einem schweren Erdbeben ein und begräbt Dörfer mit Tausenden von Menschen. Weiter südlich führen Militärputsche zu regionalen Spannungen und Instabilität, und die Wirtschaft liegt brach. Der neue Krieg im Sudan hat zur größten Flüchtlingskrise der Welt geführt, da die Opfer in keinem Nachbarland dauerhaften Schutz finden können.

Die neue Flüchtlingskrise in Lampedusa sorgt in Europa für hektische Reaktionen. Aber was sind 8.000 Bootsflüchtlinge im Vergleich zu 8 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen in der gesamten Region vom Sudan bis Mali? Man kann in Europa nicht den Notstand ausrufen und dabei den tausendmal größeren Notstand in Afrika ignorieren, an dem weder EU-Kriegsschiffe vor Libyen noch EU-Finanzhilfen für Tunesien etwas ändern werden. Den Menschen, die jetzt aus Afrika fliehen, bleibt keine andere Wahl.

Ein Verbleib in Nordafrika ist angesichts der zunehmenden Anti-Migrations-Stimmung und der zunehmenden wirtschaftlichen Not keine realistische Option mehr. Es gibt kein Zurück, außer durch unmenschliche Abschiebungen in die Wüste. Bleibt nur der Weg nach vorne, aber niemand in Europa will ihn. Um die Boote zu stoppen, setzt die EU auf Tunesien, dessen autoritärer Präsident in diesem Jahr Pogrome gegen Schwarze gefördert hat.

Tunesien ist heute ein Land, aus dem Afrikaner fliehen müssen, und nicht eines, in das sie zurückgeschickt werden. Europäische Politiker tun so, als könnten sie eine Art Mauer quer über das Mittelmeer errichten und so den hungrigen Süden dauerhaft vom übersättigten Norden fernhalten. Aber das Meer trennt nicht, es verbindet. Insbesondere der Mittelmeerraum lebt seit der Antike vom freien Austausch zwischen Nord und Süd, der Grundlage der gesamten menschlichen Zivilisation.

Es gäbe genug Arbeit

Europa bezahlt nun afrikanische Regierungen dafür, Migration zu verhindern, anstatt afrikanische Migranten dafür zu bezahlen, etwas Sinnvolles zu tun. Alle europäischen Länder klagen über einen Mangel an Fachkräften. Doch wehe dem jungen Mann aus Guinea oder Nigeria, der selbstständig in Europa Arbeit sucht: Er wird als illegaler Staatsbürger abgewiesen oder illegal ausgebeutet. In Nordafrika selbst gibt es noch viel mehr zu tun.

Von Marrakesch in Marokko bis Derna in Libyen ist ein groß angelegter Wiederaufbau im Gange; Der gesamte Maghreb braucht dringend Investitionen für ein menschenwürdiges Leben. Die Arbeitssuchenden sind da, die Arbeit wartet. Afrika hat die Menschen, Europa hat das Geld. Man muss nur beides kombinieren.