Während Präsident Joe Biden versprochen hat, grünes Licht für das Programm zu geben, wird der formelle Antrag „noch geprüft“, sagte Oberstleutnant Garron Garn, ein Pentagon-Sprecher, der weitere Fragen an das Außenministerium weiterleitete. Ein Sprecher des Außenministeriums lehnte eine Stellungnahme ab.

Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass die USA nicht irgendwann grünes Licht geben werden. Doch die Forderungen der Europäer liegen bereits seit Wochen in der Pipeline: Pentagon-Sprecher Brig. General Patrick Ryder teilte Reportern letzten Monat mit, dass Dänemark offiziell die Erlaubnis zur Durchführung einer F-16-Ausbildung beantragt habe. Das Verteidigungsministerium beteiligt sich in der Regel auch an solchen Anfragen und stellt Fachwissen zu Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz sensibler Technologie zur Verfügung.

Ein Sprecher des niederländischen Verteidigungsministeriums wollte sich zu der Anfrage an das Pentagon nicht äußern, sagte aber: „Jeden Schritt, den wir in Bezug auf die F-16-Ausbildung unternehmen, tun wir in enger Absprache mit den Amerikanern und anderen Partnern.“

Es ist nicht ungewöhnlich, dass der behördenübergreifende Prozess der USA zur Genehmigung des Transfers sensibler Waffentechnologie, insbesondere so fortschrittlicher Waffentechnologie wie Kampfflugzeuge, Zeit in Anspruch nimmt.

Bei jedem Export- oder Schulungspaket muss das Pentagon „sicherstellen, dass wir mit der Übersetzung der technischen Handbücher, den technischen Datenpaketen und einem Nachhaltigkeitsplan bereit sind“, bevor die Beamten einen Transfer oder eine Übernahme durch das Pentagon absegnen Chef William LaPlante sagte gegenüber POLITICO in einem Interview.

Die Genehmigung des Schulungspakets umfasst all dies sowie einen Plan zur Schulung des Wartungspersonals und des Bodenpersonals.

Auf die Frage nach dem F-16-Schulungspaket sagte LaPlante, dass wir für jedes komplexe System „sicherstellen müssen, dass wir die Experten (verfügbar)“ haben, weil wir Wartungsexperten für dieses System benötigen … damit sie für die Telearbeit direkt vor Ort sein können -Wartung“, da amerikanische und NATO-Berater nicht bei den Ukrainern vor Ort sein werden.

„Wir stellen sicher, dass all das Zeug einsatzbereit ist“, fügte er hinzu. „Wie jedes andere untersuchte System würde auch die F-16 in diese Kategorie fallen, unabhängig davon, wie die endgültige Entscheidung darüber ausfällt, was zu tun ist.“

Hochrangige ukrainische Beamte sagen jedoch, dass sie dringend F-16 benötigen, da ihre Streitkräfte darum kämpfen, die verschanzten russischen Linien zu durchbrechen.

Anfang des Monats warf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Westen in seiner Rede vor dem NATO-Gipfel eine Verzögerung bei der Ausbildung ukrainischer Piloten für das Fliegen der Jets vor.

„Ich habe die gleichen Fragen wie Sie an unsere geschätzten Partner“, antwortete Selenskyj auf die Frage, wann die Jets ausgeliefert würden.

„Wir haben zugestimmt, wir haben Druck gemacht und wir haben eine Koalition von Ländern, die bereit sind, mit der Ausbildung ukrainischer Piloten zu beginnen. (Aber) es gibt keinen Zeitplan für Trainingsmissionen und sie verschieben sie. Ich weiß nicht, warum sie das tun“, sagte er.

Die Partner hoffen, im Oktober mit der Schulung in Rumänien beginnen zu können, die gemeinsam mit dem F-16-Hersteller Lockheed Martin durchgeführt werden soll, sagte ein Beamter des Verteidigungsministeriums, dem Anonymität gewährt wurde, um sensible Pläne zu besprechen. Sie hoffen, sechs bis neun ukrainische Piloten in der ersten Klasse zu haben, zu der auch rumänische, bulgarische und slowakische Piloten gehören werden, sagte der Beamte. Während die Länder, die ihre Unterstützung für die Bemühungen zusagten, sich zu den Einzelheiten zurückhielten, sagte ein norwegischer Verteidigungsbeamter, dass Oslo zwei F-16 für das Programm bereitstellt.

Laut einer mit den Gesprächen vertrauten Person haben die rumänische und die niederländische Regierung im Vorfeld des NATO-Treffens diese Woche in Litauen dringende Gespräche in letzter Minute geführt, um die Einzelheiten des internationalen Ausbildungsplans zu klären und sicherzustellen, dass ukrainische Piloten einbezogen werden . Diese Diskussionen ebneten den Weg für die Ankündigung der F-16-Koalition während des Gipfels.

Aber US-Beamte signalisieren keine Dringlichkeit. Ein hochrangiger Beamter des Pentagons, der Einsatzleiter des Joint Staff, Generalleutnant Douglas Sims, sagte Reportern am Donnerstag, dass die Situation an der Front in der Ukraine derzeit „nicht ideal“ für den Einsatz von F-16 sei.

„Die Russen verfügen immer noch über eine gewisse Luftverteidigungsfähigkeit. Sie verfügen über Luftfähigkeit. Und die Anzahl der bereitgestellten F-16 ist möglicherweise nicht perfekt für das, was gerade passiert“, sagte Sims. „Wenn sich die Zukunft verändert, wird dies sicherlich bestimmen, wie dies eingesetzt wird.“