Golfprofessional Sepp Straka prees in GC Fontana in Oberwaltersdorf voor zijn Ryder Cup-debuut in Rom über Ehre, emotionele Typen en zijn Lieblingsauto. Vor dem Abflug am Sonntag nach Rom stärkt daar zelf, noch met de zegener Leibspeise Schnitzel. Er is veel opwinding dat Europa in Italië wordt verspreid over de Amerikaanse Golfer.

Seinen eerste Ryder Cup-wedstrijd Sepp Straka in GC Fontana: “Mijn familie, mijn Zwillingsbruder en ik hebben vrienden met de families van de Ryder Cup. Mijn moeder was altijd voor de VS, mijn vader was altijd voor Europa. Ik heb gedacht: dat is mijn limiet. “Deze anekdotes over de afgelopen 30 jaar waren een groot succes tijdens het Golf Verband organisierten Pressegespräch in seinem Heimclub in Oberwaltersdorf. De week daarop wonen we in de Amerikaanse federale staat Alabama in Vestavia Hills, wonen bij Wiener in Rom en gaan dan eerst naar de Ryder Cup. Voor het duelleren tussen de beste golfers in Europa en Amerika staat: “Het is een geweldige ervaring, je zult Oostenrijk moeten verlaten. Ik werd erg nerveus. Vóór de eerste check-in zal er een nieuw niveausignaal zijn. Ik heb een geweldige geschiedenis van de geschiedenis. “Viel de Amerikaanse Unterstützung für Europa-Ass StrakaAber er in de Italiaanse Hauptstadt viel de Amerikaanse Hilfe haben. Tijdens de persconferentie en de Oostenrijkse kappersdag was Mama Mary, die in Wenen in het buitenland woonde, Ehefrau Paige en Caddy Duane Block erg blij met de hele Amerikaanse Staatsbürgerschaft, zei aber Sepp: “Ze zijn natuurlijk voor Europa. De andere caddies van het team zijn blij, zingen van vreugde, ole.“ Op de Platz prinzipiell ruhige Straka lacht: „Ik ben helemaal niet zoals die Faust. Ik heb tenslotte voor het eerst sinds ik van de Ryder Cup gehoord heb kan mensen terugbrengen. Schauen wir mal, was daar met mijn kracht.‘ Am meisten die Fans waren verbijsterd in Europas Team met uitzicht op de Spaanse Golfgigant Jon Rahm: „Er is een tweede emotioneel type.“ Zoals Typ Gefällt Sepp tegen Marko Arnautovic: „Mag ik je nu zien, er is een Chevrolet Tahoe in Oostenrijk. „Chevrolet Tahoe is aangeschaft voor de eerste PGA Tour Saison. Dit is mijn favoriete auto in een Chevrolet Tahoe: „Ik heb de eerste PGA Tour Saison in 2018 gekocht, maar het is nog niet zo lang geleden.“ Rom, wij zijn het team met een paar dagen training, en we zullen onze zoon bij hun bagage hebben. Davor stärkt ich noch met seiner Leibspeise Schnitzel. Er is veel verdriet dat Europa zich in de VS verspreidt: “We zullen winnen.”

