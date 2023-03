Hongkong

Europa’s grootste producent van geavanceerde technologie voor het maken van chips heeft zich bij de Verenigde Staten aangesloten in de escalerende impasse met China.

Nederland heeft woensdag via een brief van zijn minister van Handel aan het parlement aangekondigd dat nieuwe beperkingen op de overzeese verkoop van halfgeleidertechnologie nodig zijn om de nationale veiligheid te beschermen.

Hoewel in de brief ASML Holdings, Europa’s grootste technologiebedrijf, niet wordt genoemd, zullen de beperkingen gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijf, dat een belangrijke leverancier is van wereldwijde chipmakers, waaronder die in China.

De aankondiging markeert de eerste publieke stap van de Nederlandse regering om regels aan te nemen, bepleit door Washington, te beperken China’s chipmaking-industrie.

Japan is ook betrokken geweest bij driegesprekken met Nederland en de Verenigde Staten, een bron die bekend is met de gesprekken vertelde CNN. Reuters meldde dat Tokio naar verwachting een update zal geven over zijn beleid inzake de export van chipapparatuur al deze week.

China zei donderdag dat het “resoluut gekant” is tegen de aanstaande stoepranden van Nederland, die slechts enkele maanden komen nadat de Verenigde Staten de verkoop van sommige halfgeleidermachines aan Beijing hebben beperkt. Om die maatregelen echt te laten doorslaan, heeft Washington andere belangrijke leveranciers, gevestigd in Nederland en Japan, nodig om zich aan te sluiten.

Mao Ning, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, beschuldigde “bepaalde landen” ervan “andere landen te dwingen en ertoe aan te zetten om exportbeperkende maatregelen tegen China te nemen ten koste van de belangen van hun bondgenoten.”

Ze noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar Chinese functionarissen gebruiken vaak de term ‘bepaalde landen’ of ‘sommige landen’ als ze kritische opmerkingen maken over Washington.

“We hopen dat Nederland sommige landen niet zal volgen in het misbruiken van exportcontrolemaatregelen”, zei Mao. “China zal alle nodige tegenmaatregelen nemen om onze legitieme rechten en belangen te beschermen.”

Deze week haalde de Chinese leider Xi Jinping uit naar de Verenigde Staten met ongewoon directe opmerkingen toen hij de particuliere bedrijven van China opriep om samen met de Communistische Partij te “vechten” in een tijd van toenemende uitdagingen. Hij beschuldigde westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten ervan China te willen ‘beteugelen’ en ‘onderdrukken’.

Beijing heeft zich tot doel gesteld dat China een wereldleider wordt in een breed scala van industrieën, waaronder kunstmatige intelligentie, draadloze 5G-technologie en kwantumcomputing.

In oktober stuitten die plannen op elkaar een groot obstakel toen de regering-Biden Chinese bedrijven verbood om zonder vergunning geavanceerde chips en apparatuur voor het maken van chips te kopen. Het beperkte ook het vermogen van Amerikaanse burgers om ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling of productie van chips in bepaalde productiefaciliteiten in China.

Chips zijn essentieel voor alles, van smartphones en zelfrijdende auto’s tot geavanceerde computers en wapenproductie.

Het in Veldhoven gevestigde ASML is een wereldleider in de productie van lithografiemachines, die licht gebruiken om patronen op silicium af te drukken. Klanten als TSMC, Samsung (SSNLF) en het Chinese SMIC gebruiken de apparatuur van het Nederlandse bedrijf om microchips massaal te produceren.

“Deze nieuwe exportcontroles richten zich op geavanceerde chipproductietechnologie, inclusief de meest geavanceerde depositie- en immersielithografietools”, zei ASML in een verklaring. “Vanwege deze aanstaande regelgeving zal ASML exportvergunningen moeten aanvragen voor verzending van de meest geavanceerde afzinksystemen.”

Dat voegde het eraan toe het verwachtte niet dat de komende maatregelen een materieel effect zouden hebben op de financiële vooruitzichten voor 2023. Het bedrijf heeft voornamelijk “volwassen” producten aan China verkocht.

De aankondiging van de Nederlandse exportbeperkingen, waarvan de details naar verwachting zullen worden bevestigd vóór de zomer is niet de eerste keer dat de technische rivaliteit tussen de VS en China overslaat naar Europa.

Twee Europese halfgeleiderdeals liepen vorig jaar in de problemen vanwege banden met Peking, als teken van bezorgdheid in het Westen over mogelijke Chinese controle over kritieke infrastructuur.

In november kreeg de nieuwe eigenaar van de grootste chipmaker van Groot-Brittannië de opdracht om de overname ongedaan te maken, slechts enkele dagen nadat een andere verkoop van een chipfabriek in Duitsland was geblokkeerd. Beide transacties werden getroffen door bezorgdheid over de nationale veiligheid en hadden betrekking op overnames door Chinese bedrijven.

In het Verenigd Koninkrijk kreeg Nexperia, een Nederlandse dochteronderneming van de in Shanghai genoteerde halfgeleiderfabrikant Wingtech, van de regering te horen dat ze minstens 86% van haar belang in Newport Wafer Fab moest verkopen, meer dan een jaar nadat ze de controle over de fabriek had overgenomen. Stafleden hebben sindsdien geprotesteerd tegen het besluit en zeiden dat het bijna 600 banen in gevaar brengt.

In Duitsland verbood het ministerie van Economische Zaken Elmos Semiconductor, een fabrikant van auto-chips, om zijn fabriek in de stad Dortmund te verkopen aan Silex, een Zweedse dochteronderneming van het Chinese Sai Microelectronics.

De mislukte deals illustreren hoe Europa, in een tijd van escalerende spanningen tussen de VS en China, ook onder toenemende druk staat om op te treden, vooral nu ambtenaren te maken krijgen met Amerikaanse oproepen om belangrijke sectoren buiten Chinese controle te houden.

