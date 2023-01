Europa muss seine Besorgnis über das Inflationsbekämpfungsgesetz – POLITICO – dämpfen

Zach Meyers ist Senior Research Fellow am Centre for European Reform.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sah die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union stärker denn je aus. Dennoch keimt Misstrauen auf.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind jetzt auf Amerikas Inflation Reduction Act (IRA) fixiert, der enorme Subventionen für in den USA hergestellte Elektrofahrzeuge (EV) verspricht Ketten. Brüssel sieht unterdessen eine protektionistische Industriepolitik, die EV-Investitionen aus Europa saugen und die Zukunft des Autosektors des Blocks aufs Spiel setzen wird.

Aber es gibt einen Hauch von Unrealismus und Heuchelei in den europäischen Beschwerden über die IRA – es geht darum, zu tun, was ich sage, anstatt zu tun, was ich tue. Und es gibt mehrere Gründe, warum seine Befürchtungen fehl am Platz sind.

Die europäischen Träume, große Mengen an Elektrofahrzeugen in die USA zu exportieren – oder zumindest einen überproportionalen Anteil an den weltweiten Investitionen in Elektrofahrzeuge anzuziehen – sind ein Trugbild. Die EU hat heute nur einen kleinen Anteil an den US-Autoimporten, und dies sollte sich mit der EV-Revolution nie wesentlich ändern

Darüber hinaus verfolgt die EU selbst einen protektionistischen Ansatz gegenüber Elektrofahrzeugen und erhebt standardmäßig einen Importzoll von 10 Prozent, der weit über den entsprechenden US-Zöllen liegt, und die jüngsten Freihandelsabkommen des Blocks bieten Anreize für die Lieferketten von Elektrofahrzeugen an Land. Diese Art von Protektionismus, zusammen mit den hohen Kosten für den grenzüberschreitenden Versand von Elektrofahrzeugen, bedeutet, dass etwa 80 Prozent der weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen auf lokal produzierte Fahrzeuge entfallen. Es ist also kein Nullsummenspiel – mehr Produktion in den USA bedeutet nicht zwangsläufig weniger Produktion in Europa.

Es ist auch unwahrscheinlich, dass die IRA die Lieferketten von Elektrofahrzeugen unterbricht – wie die EU argumentiert.

Wenn EV-Hersteller sich für IRA-Steuergutschriften qualifizieren wollen, müssen sie ihre Batterie-Lieferketten überarbeiten, um die chinesische Beteiligung zu beseitigen, bevor diese Gutschriften in acht Jahren auslaufen – in der Tat eine große Herausforderung. Bestehende Lieferketten können die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen bereits kaum bewältigen, und die Hersteller werden hart um das begrenzte Angebot an Seltenen Erden und Verarbeitungskapazitäten außerhalb Chinas konkurrieren müssen.

Angesichts dieser Kosten, Risiken und Schwierigkeiten würden westliche Autohersteller es jedoch vorziehen, sich langsam und teilweise – wenn überhaupt – von China abzukoppeln, und viele werden wahrscheinlich entscheiden, dass die Kosten und Risiken einer Überarbeitung der Lieferketten die Vorteile einiger Jahre überwiegen von Subventionen. Unternehmen tätigen Investitionen und bauen Lieferketten langfristig aus. Beispielsweise trugen die aggressiven, aber vorübergehenden Senkungen der Unternehmenssteuern des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wenig dazu bei, neue ausländische Investitionen anzuziehen.

Mit anderen Worten, IRA-Subventionen könnten Investitionsentscheidungen weniger beeinflussen, als Brüssel befürchtet.

Perverserweise kann die IRA sogar dazu beitragen, dass europäische Firmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einigen ihrer amerikanischen Kollegen erlangen, wodurch die Führungsrolle der europäischen Firmen im Elektrofahrzeugsektor gefestigt wird. Mehrere große europäische Autohersteller haben bereits Produktionsstätten in den USA und sind weniger abhängig von China als mehrere amerikanische EV-Hersteller.

Insgesamt stand die Regierung von US-Präsident Joe Biden Europa gegenüber relativ wohlwollend gegenüber der IRA. Tatsächlich sind viele in Washington wirklich verblüfft über die Besorgnis und Reaktion der Europäer, wenn sie sehen, dass der Kontinent hohe Zölle auf importierte Elektrofahrzeuge beibehält, Steuergelder für seine eigenen „strategischen“ Industrien wie Chips verschwendet und stattdessen seine Abhängigkeit von amerikanischen Big-Tech-Unternehmen verringert Abkoppelung von China. Trotz alledem hat die Verwaltung eng mit der EU zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Richtlinie so umgesetzt wird, dass in Europa hergestellte Elektrofahrzeuge weiterhin davon profitieren können.

Als Reaktion auf diese übertriebenen Zukunftsängste der europäischen Industrie, die ohnehin mit hohen Energiekosten zu kämpfen hat, wollen einige EU-Mitgliedsstaaten die Brüsseler Beihilfebeschränkungen dauerhaft lockern. Eine solche Entscheidung würde jedoch enorme Risiken für die EU darstellen und den Unmut der ärmeren Mitglieder des Blocks hervorrufen, die es sich im Gegensatz zu Frankreich und Deutschland nicht leisten können, nationale Champions zu subventionieren.

Es könnte auch zu einem verschwenderischen Subventionswettlauf mit den USA beitragen, für den die EU einfach nicht gerüstet ist, um zu gewinnen – schauen Sie sich nur ihren armseligen Versuch an, mit den Subventionen der amerikanischen Mikrochipindustrie zu konkurrieren: Die EU hofft, dass ihr Chipgesetz 43 Milliarden Euro an Investitionen generieren wird , aber vieles davon hängt von der Umnutzung bestehender Chipfinanzierungen und heroischen Annahmen über private Investitionen ab. Der Plan kommt nicht einmal annähernd an Amerikas 53-Milliarden-Dollar-Kampagne heran.

Die EU kann nicht davon ausgehen, dass Unternehmen langfristige Investitionen auf der Grundlage kurzfristiger Süßungsmittel wie denen der IRA tätigen. Und selbst wenn das wahr wäre, ist die EU nicht bereit für dieses Spiel. Stattdessen sollte Europa einen maßvolleren und weniger radikalen Ansatz gegenüber China verfolgen als Amerika – und sich auf die Diversifizierung des Handels und die Vertiefung seines Binnenmarkts konzentrieren, anstatt auf Protektionismus zurückzugreifen.

Europa kann sich letztendlich als eine stabilere Wette für Unternehmen erweisen als ein politisch polarisiertes Amerika – aber das bedeutet, der Versuchung zu widerstehen, auf die US-Politik zu überreagieren.