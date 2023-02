De Europa League is één van de meest internationale voetbalwedstrijden van de UEFA, en je kunt tv kijken of per livestream uitzenden. Die fans in heel Europa zien dat, die Spiele of Lieblingsmannschaften zu verfolgen. Nach der Champions League is de Europa League-overeenkomst tussen de Europese klasse van de UEFA. Of het nu gaat om mensen die op tv of livestream spelen.

In Duitsland worden de TV en Livestream Straight van de Europa League altijd vergeten. Wis het meest recente, waar is de werking van de Übertragungen verantwortlich ist? Wir verraten dir, wo du die Spiele des europäischen Wettbewerbs sehen kannst.

Europa League im TV en Livestream op RTL, RTL Nitro en RTL+

In de Europa League 42 Mannschaften in der Gruppenfase en den Start. Aber dabei bleibt es nicht. Nach der Gruppenphase kommen noch sterven juwelen Gruppendritten der Champions League-hinzu. Dus wird das Feld der Teilnehmer für die Play-offs en die anschließenden Ko-Partien (achtste finale, vier-count-finale, halve finale en finale) nochmaal deutlich aufgewertet. De Gewinner van de Europa League darf sich ondergedompeld als Prinz von Europa fühlen, während der Gewinner van de Champions League der Koning van Europa is.

In Duitsland zwerven de rechten van de Europa League, waar de Uefa verteilt, schon zwischen unterschiedlichen Anbietern hin und her. Fürviele Mannschaften verklaart dat ze een wettige wettbewerb dar. Er zijn meerdere lagen die Rechte für Übertragungen im Livestream bei DAZN en konnten dementsprechend nur im Stream gesehen, but das hat sich mittlerweile geändert. Een grote Duitse tv-zender kan niet worden verzonden.

RTL heeft de rechten van de Uefa voor tv- en livestream-wedstrijden van de Europa League in Duitsland gesichert en sich dort sehr breit aufgestellt. Neben van Sender RTL sinds de Tochtersender RTL Nitro en das Streamingportal RTL+ (früher: TVNOW) teilweise en den Übertragungen der oneinzeln Spieltage involviert.

Maar niet alle partijen werden op RTL in Free-TV gerapporteerd – ook niet in der Gruppenfase en ook niet in der Ko-Runde. Wer ook vrij Auswahl haben möchte, braucht zwaaiend in Abo von RTL+, um die Streams zien ze als können. Een jedem Spieltag zegt RTL ein Spiel im Free-TV. Dabei handelt es sich meist um eine Partie mit deutscher Beteiligung. Sollte es dazu kommen, dass kein deutsches Team mehr im Wettbewerb ist, könnte es sein, dass do Partie im Free-TV nicht mehr bei RTL, sondern bei RTL Nitro übertragen wird. Volg alle Einzelspiele kannst du nur im Livestream op RTL+.

Play-off van de Europa League im TV en Livestream – die Hinspiele

Donderdag 23 februari 2023, 18:45 uur

AS Monaco – Bayer Leverkusen, RTL+

FC Nantes – Juventus Turijn, RTL+

PSV Eindhoven – FC Sevilla, RTL+

FC Midtjylland – Sporting Lissabon, RTL+

Donnerstag, 23. februari 2023, 21 Uhr

Union Berlijn – Ajax Amsterdam, RTL

Manchester United – FC Barcelona, ​​RTL+

Stade Rennes – Schatar Donzek, RTL+

AS Rom – RB Salzburg, RTL+

Europa League: Hoogtepunten en Konferenz

Neben the ganzen Einzelspielen im Stream kannst du bei RTL+ auch eine Konferenz der parallelle stattfindenden Partien Angucken – auch diese gibts es nur im Livestream bij de Portal of TV-Riesen. Im Free-TV zegt dat RTL geen deel uitmaakt van een van de hoogtepunten en andere games.

Auf Youtube laat RTL zien bij de Kanal RTL Sport die Highlights der Partien der Europa League hoch. Daneben zei tegen de UEFA op hun eigen website Zusammenfassungen der Partien des Wettbewerbs. Maar hier moet je een account hebben, je kunt video’s zien als je kunt.

