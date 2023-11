Europa League: Gregoritsch belegert Torlos-Fluch: Freiburg überrennt Piräus

Status: 30-11-2023 21:19 uur

De SC Freiburg heeft met haar beste Saisonleistung gewonnen van Olympiakos Piräus. Dit seizoen schitterde Michael Gregoritsch met een hattrick.

Met een honkslag bracht Frühen Tor Gregoritsch die Hausherren in Führung. In de drie minuten met de Österreicher bereits zum 1:0, nur fünf Minuten später erhöhte Gregoritsch per Kopf zum 2:0 voor de SC. Maar verdomd nicht genug: Nach 35 Minuten schoss der Stürmer auch das 3:0. Kiliann Sildillia is in de 42e minuut gestopt voordat de pauze 4:0 was. Ritsu Doan verklaarde in de 77e. Minuut den 5:0-Eindstand hier.

Tijdens het beleg van Freiburg werd de tafel in groep A an. Over de groep en nu het duel met West Ham United tijdens de wedstrijd.

Perfecte start in Spiel

Voor de Freiburger begon het feest bij de aankoop van het Europapark Stadion dat gemalt was. Bereits nach three Minuten fiel abgefälschte Flanke von Maximilian Eggestein voor de Füße von Gregoritsch, der aus elf Metern zum 1:0 traf. Noch ben ik bezig met het koken van de Österreicher sich aufgrund seiner Torflaute (noch kein Tor in 14 Spielen) in de laufende Saison reichlich zerknirscht gezeeigt.

Overweeg Piräus schoss ich der SC-Stürmer den „torlos“-Frust innerhalb von nur fun Minuten von der Seele. Bereits in der achttien minuten durfde Gregoritsch namlich schon wieder jubeln. Na een maaltijd van het ritueel krijg je een perfect beeld van je eigen muziek en uitvoering in een stuk van 2:0.

Gregoritsch-Hattrick voor de dood Geschichtsbücher

De SC Freiburg, beiden supersnelle Jordy Makengo zijn aan hun eigen spel begonnen, zijn erg blij met zowel de Griechen als in de Folge nicht ins Spiel kommen. Die Breisgauer domineren die partijen en Hätten abermals door Gregoritsch sogar noch höher führen.

De Freiburger die aber nach einer Makengo-Flanke aus sechs Metern daneben (20. Minuut). Een knappe Four-Teaching Später fladderde met de Zusammenspiel deutlich besser. De bebaarde, grimmig spelende Makengo flankeerde abermals op Gregoritsch, de nickte aus rund sieben Metern ain: das 3:0 voor de SCF en de snelste hattrick in de geschiedenis van de Europa League.

Ovatie in de pauze

Maar verdomd, je zult niet teleurgesteld worden door die Badeners. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Kiliann Sildillia nach tollem Zuspiel von Gregoritsch sogar noch auf 4:0 (42.). Bereits voor de pauze van de scheiding in een spel, in de Olympiakos-piräus werd het een oorlog. Het verdient volledig om gespaard te blijven van de Freiburger Fans in het team met hun observatie tijdens de pauze van een halve dag.

„Wir wolllten von Anfang aufbauen, ich glaube das ist us gelungen“ grote Maximilian Eggestein na het toneelstuk op SWR-Mikrofon, „Na 2:0 voelde ik dat ik gelukkig was, dat Olympiakos een groot voorstander was van zelfzorg. dus waardering verder.

Freiburg auch nach der Pause besser

Na de Pauze konden we later de SC horen, we waren er vóór de Pauze. Die gasten uit Athene doen helemaal niet mee, maar genieten ook van het Freiburger-entertainment. Daarom is de stroom ook belangrijk in het midden van het land, en de Griechen is eenzijdig, de behendige gasten zullen daarvoor kunnen zorgen. Zo kunt u altijd genieten van een breed scala aan plezier, in de vorm waar alle Freiburger Flügelspielers van kunnen genieten.

Na 65 minuten wechselte Christian Streich drie keer. Voor Gregoritsch, Innenverteidiger Philipp Lienhart en Angreifer Lucas Höler kamen Junior Adamu, Manuel Gulde en Merlin Röhl. Kurz darauf hätte Olympiakos met de eerste kans van de wedstrijden op 1:4 kon worden gekozen, maar Griekenland kon niet genieten van een Konfusion in Freiburger Strafraum (69. Minuut).

De volgende dag wil je graag meer lezen op de andere pagina. Junior Adam plaatste zich op de hoge grond van het centrum, probeerde de bal op het kruispunt en speelde in het centrum. De reden voor Grifo was dat Ball landete abgefälscht voor de Fußen von Ritsu Doan, der mit links zum 5:0 abschloss.

Unentschieden tegen West Ham reicht zum Gruppensieg

In het gebladerte besliste Freiburg over het feest, dat een unieke kans op groot succes had en Noah Atubolu verhinderde met een schitterende parade. De ploeg van de Sport-Club verdient aan het einde van het seizoen 5:0 en een kans om op 14-jarige leeftijd deel te nemen aan de groepswedstrijd tegen West Ham United. Deze maand zullen we de ploeg en de directe resultaten perfect zien in de Achtelfinale.

De Londenaren speelden parallelle games met Backa Topola-snaps met 1:0 en een stenen muur met punklichten met de SC Freiburg op de Platz zwei.