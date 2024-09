Status: 27.09.2024 00:36 Uhr

Trainerster Jose Mourinho is bij de nieuwe club Fenerbahçe Het succes van Istanbul in de Europa League begon. Gegen de Belgische Vertreter Unie Sint-Gillis de Turkse Traditieclub in Donnerstagabend 2:1 (1:0) en de eerste drie wedstrijden in het nieuwe competitieformaat.

Caglar Söyüncü (26. Minuut) en Christian Burgess (82., Eigenaar) presteerden voor Istanbul, Ross Sykes (90.+3) presteerden goed. De Turken zijn dol op spelen en spelen met Franjo Ivanovic (17.) in geluk. Na de Führung met Fenerbahce souveräner auf en hatte kleine Mühe.

Mac Allister ziet er rot uit

De Rote Karte für Unions Abwehrspieler Kevin Mac Allister (73.), de voormalige broer van de Argentijnse Weltmeister Alexis Mac Allister, zorgde voor de zusterbeveiliging van Fenerbahce. Op één dag presenteerde Schlussphase Bright Osayi-Samuel in een Elfmeter en daarmee de Gelb-Rote Karte (90.). Dominik Livakovic parierte en oorlog, maar geschlagen.

Besiktas valt onder de Räder

Fenerbahces Stadtrivale Besiktas Istanbul vind je bij Ajax Amsterdam onder de Räder. De Nederlandse Traditionsverein belegerde de Türken met 4:0. Au Tottenham Hotspur landete beim 3:0 einen überzeugenden Follow-up met Qarabag FK.

Hummels noch ohne Einsatz

Neuzugang Mats Hummels wartet bei der AS Rom noch immer auf seinen first Einsatz. De Fußball-Weltmeister van 2014 was 1:1 (1:0) met Athletic Bilbao nu op de bank en met de doelpunten van Aitor Paredes (85.).

De Oekraïense Artem Dowbyk hatte in zijn eerste internationale Spiel für die Roma die Führung (32.) erzielt. AS-Trainer Ivan Juric wechselte in Spielverlauf fun, Hummels fand aber erneut keine Berücksichtigung.

Außerdem-intoxicatie Olympique Lyon de Griekse Namensvetter Olympiakos Piräus met 2:0.