Eintracht Frankfurt verliert das Europa League -Spiel in Rom, kann aber immer noch zufrieden sein: Der Hessen hat sich direkt für die 16. Runde qualifiziert.

Eintracht Frankfurt hat den Ligapse der Europa League mit einer Niederlage beendet. Bei als Rom verlor das Team am Donnerstag 0: 2 (0: 1). Angelino (44. Minute) und Eldor Shomurodov (69.) trafen sich für die Heimmannschaft. Für Eintracht war es immer noch ausreichend für einen Platz in den ersten acht.

Im Vergleich zum 2: 2 in Hoffenheim brachte Trainer Dino Toppmöller von Anfang an drei neue Spieler: Farès Chaibi, Jean-Mattéo Bahoya und Tuta ersetzten Namdi Collins, können Uzun und Mario Götzze. Aber das Spiel begann gemächlich – Eintracht musste nicht, das As Rom suchte nach einer funkelnden Idee.

Angelino fällt auf und schlägt

Die erste große Chance initiierte Angelino mit einem Kreuz, aber Artem Dovbyk hat den Ball nicht richtig bekommen und ihn über das Ziel einer vielversprechenden Position (13.) überschritten. Andererseits waren die Bahoya am Anfang von Hugo Larsson beschäftigt, dessen Kopfball von fünf Metern immer noch von der Torhüterin von Rom (22.) über die Querlatte gesteuert wurde.

Rom war jetzt übergewichtig. Gianluca Mancini legte einen Kopfball auf den Pfosten (36.). In der 44. Minute passierte es jedoch: Mancini diente dem streikenden Angelino, dessen direkte Akzeptanz im Tor über die Pinball -Stationen Kevin Trapp und Tuta landete. Trotz des Defizits gab es keinen Grund für Eintracht beim Betrachten des Tisches der Liga.

Eintracht ohne zwingende Chance, Rom erhöhte sich

Nach der Pause versuchte das Toppmöller -Team vorwärts, aber es gab keine guten Chancen. Andererseits war es in der 69. Minute nur gefährlich – und mehr als das: Matias Soulé spielte Arthur Theat und passte in die Spitze. Dort brachte Shomurodov den Ball an Tuta und Trapp vorbei auf 2: 0 aus der Sicht der Heimseite.

Der Ersatz kann es in der 74. Minute aus der Ferne ausprobiert, aber sein Schuss eilte über das Tor. Andernfalls präsentierte sich Eintracht in der zweiten Runde ohne Ideen. Schließlich darf der 16-jährige Eba Bekir sein Wettbewerbsspieldebüt immer noch feiern.

Das Spiel war in der letzten Phase längst gelaufen, so dass die Aussicht auf die anderen Orte ging. Dort spielten die Konkurrenten für Eintracht – oder eher nicht alle gegen sie. Am Ende trotz der Niederlage gegen die direkte Runde von 16 Qualifikationen. Während 16 andere Teams in Playoffs antreten müssen, werden die Frankfurters in der Europa League erst im März fortgesetzt.