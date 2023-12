Europa League: Bayer 04 Leverkusen voert algemeen onderzoek uit voor BVB-Duell – Souveräner Sieg bij BK Häcken

Vervaldatum Achtelfinal-Ticket is verzilverd: Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen heeft een perfecte wedstrijd in de Europa League met een perfecte wedstrijd en een ordelijke tegenwind in de Liga-Kracher tegen Borussia Dortmund (vanaf 17.30 uur in Live Ticker) . In de Zweedse stad Göteborg word je bij BK Häcken verwelkomd door het Team van Trainer Xabi Alonso, met een score van 2:0 (1:0).

Gn DE Sports