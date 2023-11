Europa League: Bayer 04 Leverkusen feiert Tor-Erlösung van Patrik Schick! | Sport

Grote emoties bij Frost-Sieg in de hitte van Göteborg!

Bei -2 Grad belegering Leverkusen in der Europa League voor ongeveer 900 fans met 2:0 in de Schweden-Klub BK Häcken, die zich bij de groep voegt, en in de acht finales van de Euro League (7/14 maart).

Obendrein durft Leverkusen das eerste Tor von Stürmer Patrik Schick (27) sinds 284 Dagen feiern. Bei seiner Rückkehr na vier weken pauze (Wade, zuvor long en de Adduktoren verloren) zal er 2:0 zijn per Flachschuss (74.). Seine Mitspieler freuen sich mit ihm, feiern den Tschechen. De vreugde van het jubelen rechtstreeks met Trainer Xabi Alonso (42) en Team Arzt Dr. Karl-Heinrich Dittmar.

Schick op RTL+: “Ik ben heel blij. Dat was heel emotioneel na die lange tijd. Het was prachtig, de Tor met al het speelgoed en het personeel was prachtig. Es was nicht einfach, zurückzukommen.”

Leverkusen vestigt een record! Fünf Europapokal-Siege in Folge schafft der Bundesliga-Tabanenführer zum ersten Mal.

Alonso scoorde acht keer 3:0 in Bremen, met Piero Hincapié, Robert Andrich en Victor Boniface in het Star-team. Gustavo Puerta komt na vier Kurzeinsätzen zu seinem eerste Startelf-Spiel.

Florian Wirtz blies muskulärer Probleme weg in Leverkusen. We hebben daar een tijdje in Dortmund gespeeld. Sport-baas Simon Rolfes op RTL über das Spielmachers: “Er kunnen wat Wehwehchen auskurieren zijn.”

Bayer trots op de vorst – en succes met de eerste kansen op succes. Stanisic flankeert perfect op Bonifatius, volledig vrij in het leer Tor zum frühen 1:0 einnickt (14.). Voor de Nigeriaan Stürmer is het het vierde EK-doelpunt van het seizoen! In der Bundesliga Vanaf oktober wordt er gewacht op een hit.

Boniface (l.) koopt een kluisje, Häcken-Torwart Abrahamsson heeft nu toegang tot het achterland Foto: Adam Ihse/AP

Wenger gutt is voor Boniface kurz darauf, als Gelb voor een Schwalbe in Strafraum-sieht (24.). Dan is de pauze voor de rest van de Belgische U19 Nationale Speler Mbamba.

Gluck für Leverkusen: Kovar boxt een flank weg en leest de nacht van Abdulrazak uit de handflutschen. Er zijn signalen dat Fehler sterk aus, indem er den Abpraller von Romeo zur Ecke abwehrt (32.). Für Häcken was de eerste Euro-Tor van de Saison gewesen.

Leverkusen-Stürmer Patrik Schick is op zoek naar een signaal om de eerste twee weken op rij voor zijn rekening te nemen. In de 63. Minuten vieren we onze comeback, kom voor Tella ins Spiel. Häcken-Torwart Abrahamsson voorkomt Adli van twee Bayer-Tor (65.). Dan komt Schick – en trifft auf Vorlage von Stanisic zum gescheidenden 2:0 (74.).

Leverkusen is dankbaar voor de leuke drie spelers met 15 punten en leuke wedstrijden als groepsster die meedoet en zich direct plaatst voor de Achtelfinale. De laatste party gegen Molde (14. Dezember) is nog steeds belangrijk.