Met een geweldige ervaring bent u verzekerd van een succesvolle ervaring!

Hoffenheim speelt voor Europa League -Auftakt tegen Dänen-Tabanenführer Midtjylland 1:1. Dabei voorkomt dat TSG-Torwart Oliver Baumann (34) de bovenrugpositie bereikt. De ex-Freiburger glänzt met zicht op de topparades.

Marc-André ter Stegen (32/Patellasehnenriss) heeft geen kans op succes nadat Alexander Nübel (27/Stuttgart) in aanmerking komt voor de DFB-Tor. Stuur nog een eerste indruk naar bondstrainer Julian Nagelsmann (37).

Platenspeler Lothar Matthäus (63) op “RTL”: “Er is maar één kandidaat, elke kans is beschikbaar.”

Bislang stand Baumann bij 25 Länderspielen im Nationalmannschafts-Kader, wurde aber nicht eingesetzt.

Er zijn tenslotte geweldige ervaringen in Denemarken. In de 42e minuut slaat Dario Osorio (20) zijn rechterbal om in een lange bal met zijn piloot in de lucht, en slaat de bal met zijn linker in zijn lange staart over 18 meter. Een Mega Tor voor 13-voudig Chileens nationaal speler.

Lang wachten, kijken of de beste Hoffenheim-coach Pellegrino Matarazzo (46) de race van de volgende dag kan afmaken. Zuvor had drie Pflichtspiele in Folge met de TSG verloren.

De single U17 World Master Max Moerstedt (18) maakt zich geen zorgen over zijn toekomst. In de 89. Minuut is er een traumatische gebeurtenis sinds 1:1.

Matarazzo combineert dus een punk met deze christelijke steun. Na SPORT-BILD-informatie is het de volgende keer voor de nationale speelpauze (vanaf 7 oktober).

U bevindt zich nu in de buurt van Hoffenheim en de Spiele (gegen Bremen, Kiew, Stuttgart) in sieben Tagen an. Um signaal Job zu behalten, muss Matarazzo in signaal Rettungswoche unbedingt liefern.