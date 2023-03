Ben McWilliams is consultant, Simone Tagliapietra is senior fellow en Georg Zachmann is senior fellow op het gebied van energie- en klimaatbeleid bij Bruegel, Brussel.

Na de gevaarlijkste winter ooit te hebben overleefd zonder enige ernstige onderbreking van de gas- of elektriciteitsvoorziening, verandert de energiecrisis in Europa in een nieuwe, minder acute fase.

In feite is het continent uit deze noodsituatie gekomen met zeer gezonde hoeveelheden opgeslagen gas – een nogal opmerkelijke prestatie die werd gebaseerd op de toezegging van regeringen om markten te laten functioneren. Hogere prijzen trokken ladingen vloeibaar aardgas (LNG) weg uit Azië en stimuleerden de terugdringing van de vraag in eigen land.

Het belangrijkste is echter dat Rusland nu zijn substantiële marktmacht over het Europese aanbod heeft uitgeput. Tijdens de afgelopen 12 maanden, toen Moskou de export selectief verlaagde, werden intraday-prijsbewegingen geregistreerd die in omvang de absolute prijs van vóór de invasie overtroffen. Maar vandaag is de Russische pijpleidingexport goed voor ongeveer 7 procent van de Europese gasvoorziening – tegen 40 procent. Er mag dus geen wilde prijsvolatiliteit meer worden verwacht, en de fundamentele factoren van vraag en aanbod zullen hun rol in de prijsvorming hervatten.

De beloning voor dit alles is dat Europa een rustigere maar structureel belangrijke fase ingaat: aanpassing aan een nieuw paradigma van lage tot geen Russische gasimport.

De eerste opdracht is nu om de gasopslag tijdens de zomermaanden bij te vullen ter voorbereiding op de volgende winter. Maar terwijl de prijzen worden getemperd vanaf hun zomerhoogtepunten, blijven ze twee tot drie keer boven het niveau van vóór de invasie. En hoewel de gasopslagen momenteel voor 56 procent vol zijn – vergeleken met 26 procent op dezelfde datum een ​​jaar geleden – vorig jaar was ongeveer een kwart van het opgeslagen gas afkomstig uit Rusland, waarop deze keer niet kan worden gerekend.

In plaats daarvan zijn de twee huidige pijlers van de Europese gaszekerheid de levering van LNG en de voortdurende vermindering van de vraag.

De inzet van extra capaciteit voor de import van LNG, met name in Noordwest-Europa, betekent een diepere integratie in de mondiale gasmarkten. Zo worden eventuele verstoringen van de binnenlandse gasbalansen in toenemende mate doorberekend aan de wereldmarkten, die als buffer fungeren en de druk op de Europese markt opvangen.

Maar het omgekeerde is ook waar, aangezien Europa nu kwetsbaarder is dan ooit voor de wereldwijde LNG-dynamiek – vooral omdat de Europese Unie voor meer dan 70 procent van haar LNG-aankopen afhankelijk is van spotaankopen. Extra vraag, bijvoorbeeld in China, of bezuinigingen op het aanbod vanuit Amerika, zouden het systeem dus onder druk zetten.

Deze zomer zal het EU-energieplatform, dat is opgericht door de Europese Commissie, echter operationeel worden en de vraag naar LNG in de EU coördineren, met name met het oog op het helpen van landen die nooit eerder de behoefte hebben gevoeld om naar de wereldmarkten te kijken dankzij de overvloed aan gas stroomt uit Rusland.

Het plan is van aanzienlijke omvang, met landen die verplicht zijn om het platform te gebruiken voor 15 procent van hun respectieve doelen voor het vullen van opslag, dat wil zeggen om tegen het begin van de winter terug te keren naar 90 procent, van een niveau van ongeveer 50 tot 60 procent op de einde van maart. En aangezien een dergelijke coördinatie voorheen werd overgelaten aan particuliere operatoren, betekent dit dat voor het eerst ooit een op Europees niveau gecoördineerde instelling verantwoordelijk zal zijn voor ongeveer de helft van de opslagvulling die deze zomer wordt uitgevoerd.

Maar zelfs als Europa erin slaagt om in 2023 een recordhoge LNG-import te behouden, zullen klanten hun verbruik met ongeveer 15 procent moeten verminderen om hun opslag deze zomer weer aan te vullen – zoals al het geval is sinds afgelopen september. Tot nu toe hebben zowel de industrie als de huishoudens een opmerkelijk vermogen getoond om de vraag te verminderen met beperkte economische kosten. En de terugkeer van de Franse nucleaire vloot, die gestaag weer online komt, zorgt nu voor een ander element van veerkracht, waardoor het Europese elektriciteitssysteem minder afhankelijk is van gasgestookte elektriciteitscentrales.

Hoge prijzen zullen leiden tot structureel gewijzigde vraagtrajecten, waarbij huishoudens recordvolumes warmtepompen installeren en de industrie waardeketens heroverweegt. Veel vraagvermindering zal echter een tijdelijke prijsreactie zijn geweest, zoals het verlagen van de productie van chemische fabrieken of het lager zetten van thermostaten. In de toekomst bestaat het risico dat dalende prijzen opnieuw tot overconsumptie in Europa tijdens de zomermaanden zullen leiden, waardoor het opnieuw vullen van de opslag in gevaar komt.

De uitdaging voor beleidsmakers en bedrijfsleven is dan ook om de transitie naar een structureel lager gasverbruik soepel te laten verlopen. Hier moet de nadruk liggen op het stimuleren en mogelijk maken van de inzet van warmtepompen, installaties voor hernieuwbare elektriciteit en energie-efficiëntiemaatregelen, wat betekent dat aanpassingsprogramma’s op huishoudensniveau zeer relevant blijven.

Over het algemeen gaat het met de energiecrisis zeker beter, maar Europa is nog niet uit de problemen en er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. De omstandigheden op de internationale gasmarkt zullen behoorlijk krap blijven totdat vraag en aanbod structureel zijn bijgesteld, en het zal een uitdaging blijven om de gasvoorziening tegen concurrerende prijzen te waarborgen.

Hopelijk zou dit een voldoende sterke stimulans moeten zijn voor Europese regeringen om de uitrol van groene technologieën verder te versnellen – de echte factoren die een structurele verschuiving van gas mogelijk maken.