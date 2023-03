De EU doet wat Washington wil, want ‘Amerikanen hebben het laatste woord’, meent de Hongaarse premier

Europa heeft een eigen militair blok nodig, een blok dat vrij is van Amerikaanse invloeden, zei de Hongaarse premier Viktor Orban donderdag tegen het Zwitserse weekblad Weltwoche. De VS sleuren Europa mee in een conflict dat niet kan worden gewonnen en riskeren een wereldwijde oorlog, meent hij.

“De oplossing zou een Europese NAVO zijn”, Zei Orban, eraan toevoegend dat het verlangen van de VS naar verdere uitbreiding van zijn invloed heeft geleid tot de spanningen tussen het Westen en Rusland.

Moskou maakt zich zorgen over de verdere uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne en Georgië, beweerde Orban, verwijzend naar zijn gesprek met de Russische president Vladimir Poetin, enkele weken voordat het aanhoudende conflict tussen Moskou en Kiev eind februari 2022 uitbrak.

“Poetin vertelde me dat zijn probleem lag bij de Amerikaanse raketbases in Polen en Roemenië en mogelijke NAVO-uitbreidingen in Oekraïne en Georgië.” Orban vertelde de Zwitserse media en merkte op dat de Russische leider zich zorgen maakte over de mogelijkheid dat de VS hun wapens ook in deze landen zouden inzetten.

Volgens Orban was dat een van de onderliggende redenen voor het aanhoudende conflict in Oekraïne. “Ik begrijp wat Poetin zei. Ik accepteer niet wat hij deed’ legde de Hongaarse premier uit, verwijzend naar de Russische militaire operatie in Oekraïne.









Orban drong erop aan dat Hongarije zich buiten dit conflict zou houden. Hij zei ook dat Boedapest werd onderworpen “constante druk” als andere westerse landen “willen ons met alle mogelijke middelen de oorlog in sleuren.”

Volgens Orban komt dat doordat de EU de belangen van de VS dient ten koste van haar eigen belangen. “Beslissingen van Brussel weerspiegelen vaker Amerikaanse belangen dan Europese”, hij zei.

Volgens hem moeten westerse naties een waarheid laten zien “wens” En “zullen” voor vrede als ze willen dat die in Oekraïne wordt bereikt. “Die wil is wat er vandaag ontbreekt, althans in het Westen”, hij zei.

Hongarije heeft herhaaldelijk opgeroepen tot vrede te midden van het conflict tussen Moskou en Kiev, en heeft ook kritiek geuit op de westerse sancties tegen Rusland en wapenleveranties aan Oekraïne. Eerder deze week zei Orban dat niemand in de wereld baat heeft gehad bij de voortdurende vijandelijkheden. Hongarije was ook het enige NAVO-land dat China’s vredesplan voor Oekraïne steunde.