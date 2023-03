Europa heeft zijn op een na warmste geregistreerde winter gehad, zeiden wetenschappers van de Europese Unie woensdag, met bovengemiddelde temperaturen in Oost-Europa en delen van Noordoost-Europa.

Terwijl de ongewoon milde winter enige verlichting op korte termijn bood te midden van hoge gasprijzen nadat Rusland de brandstofleveringen aan Europa had teruggeschroefd, vormen de hoge temperaturen die worden toegeschreven aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering een risico voor dieren in het wild en de landbouw.

Wat de weerstudie zei

Gegevens gepubliceerd door de Copernicus-dienst voor klimaatverandering van de EU toonde aan dat de gemiddelde temperatuur in Europa van december tot februari 1,4 graden Celsius hoger was dan het gemiddelde van 1991-2020 voor het noordelijk halfrond.

Dat maakt het de op één na warmste winter ooit in Europa, waarbij alleen de winter van 2019-2020 nog milder blijkt te zijn.

Februari zag “veel bovengemiddelde temperaturen boven Oost-Europa en delen van Noordoost-Europa”, aldus het Copernicus-rapport. Die hoge temperaturen volgden op een zware winterhittegolf eind december en begin januari. Recordhoge wintertemperaturen troffen landen van Frankrijk tot Hongarije en betekenden dat skigebieden moesten worden gesloten vanwege een gebrek aan sneeuw.

De Copernicus-onderzoekers meldden eerder dat de zomer van 2022 de warmste in Europa was sinds het begin van hun metingen. Wetenschappers brengen de warmere periodes in Europa op de lange termijn in verband met door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Gevaar voor planten en dieren

Tot op zekere hoogte was het mildere weer welkom, waarbij Europese landen vreesden dat ze deze winter zonder aardgas zouden kunnen komen te zitten om huizen te verwarmen in het licht van het afsluiten van de gastoevoer naar het continent door Rusland.

Mildere winters kunnen echter een impact hebben op de landbouw en habitats, aangezien temperatuurpieken ervoor kunnen zorgen dat planten voortijdig beginnen te groeien of dieren vroegtijdig uit hun winterslaap kunnen halen. Dat maakt ze kwetsbaar om later in het seizoen te worden gedood door koude kiekjes.

Het persbureau Reuters citeerde Tilly Collins, adjunct-directeur van het Imperial College London’s Centre for Environmental Policy, die zei dat planten en dieren moeite hadden om leefgebieden te verplaatsen om hun ideale temperatuur te behouden vanwege de klimaatverandering.

“Voor soorten met kleine populaties of beperkte verspreidingsgebieden kan dit hen gemakkelijk op weg naar uitsterven doen kantelen”, zei Collins.

Alarm op Antarctica

Het Copernicus-rapport belichtte ook andere klimaatgerelateerde extremen, waaronder een daling van de Antarctische zee-ijsomvang tot het laagste niveau in februari sinds de registratie van satellietgegevens bijna een halve eeuw geleden begon.

“Onze meest recente gegevens tonen aan dat het Antarctische zee-ijs de laagste omvang bereikte in het 45-jarige satellietgegevensrecord. Deze lage zee-ijscondities kunnen belangrijke implicaties hebben voor de stabiliteit van de Antarctische ijsplaten en uiteindelijk voor de wereldwijde zeespiegelstijging.”

“Polaire ijskappen zijn een gevoelige indicator van de klimaatcrisis en het is belangrijk om de veranderingen die zich daar voordoen nauwlettend te volgen”, zegt Samantha Burgess, adjunct-directeur van Copernicus.

Bewerkt door: John Silk