ANTWERPEN, Belgien – Als Lucas zum ersten Mal den ohrenbetäubenden Knall hörte, hörte es sich an, als wäre gerade ein Auto in sein Haus gekracht.

Als er und seine Nachbarn sich mitten in der Februarnacht draußen versammelten, wurde schnell klar, dass die Pizzeria auf der anderen Straßenseite bombardiert worden war – ein weiteres Kapitel im Drogenkrieg, der Belgiens zweitgrößte Stadt plagt.

Die Polizei traf am Tatort mit einer eingeübten Präzision ein, die sowohl beruhigend als auch zutiefst beunruhigend war. „Sind wir bereits an einem Punkt angelangt, an dem die Reaktion darauf zu einer Routineaufgabe für Rettungsdienste geworden ist?“ fragte Lucas, der nur mit seinem Vornamen identifiziert werden wollte.

Als Heimat des zweitgrößten Frachthafens Europas ist Antwerpen zu einem wichtigen Umschlagplatz für Drogen, insbesondere Kokain aus Lateinamerika, geworden, und die Grabenkämpfe haben sich auf die Straßen ausgeweitet. Im Jahr 2022 gab es in Antwerpen 81 Schießereien und Explosionen im Zusammenhang mit Drogen, wie die Stadt POLITICO mitteilte, und weitere 25 in den ersten fünf Monaten dieses Jahres, darunter eine Schießerei im Januar, bei der der Elfjährige getötet wurde Nichte eines mutmaßlichen Drogenkriminellen.

Für Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever ist die Zunahme der Gewalt Krise und Chance zugleich. Als Chef der nationalistischen Neuen Flämischen Allianz (N-VA) bietet sie ihm vor den Nationalwahlen im nächsten Jahr einen Club, mit dem er die belgische Bundesregierung anprangern kann, der er vorwirft, das Thema als lokales Problem abzutun, oder schlimmer noch, Dies verklebte die Reaktion in der bekanntermaßen klebrigen Bürokratie des Landes.

In einem Interview in seinem Büro mit Blick auf den majestätischen Hauptplatz von Antwerpen beschrieb der Bürgermeister die Bedrohung durch den Drogenschmuggel als „viel größer“ als die Terrorkrise von 2016. Die Gewalt in seiner Stadt sei nur die Spitze des Eisbergs, sagte er, da Kriminelle ihr illegales Geld wieder in die formelle Wirtschaft investieren und so ihren Einfluss auf Länder auf dem gesamten Kontinent ausdehnen.

„Europa hat ein Problem und sollte aufwachen“, sagte er.

Rekordzahlen

De Wever führte die Bedeutung Antwerpens für den Drogenhandel auf seine Lage zurück – verbunden mit der Nordsee, nur 40 Autominuten von Brüssel entfernt und in der Nähe einiger der größten deutschen Industriezentren. „Wir sind die wichtigste Hafenstadt für den gesamten Handel aus Lateinamerika“, sagte er. „Wir sind die erste Anlaufstelle. Aber für diejenigen, die huckepack gehen (zum Schmuggel), ist das unglaublich nützlich.“

Letztes Jahr beschlagnahmten die belgischen Behörden im Hafen die Rekordmenge von 110 Tonnen Kokain, fast 14-mal so viel wie 2014 und mehr als doppelt so viel wie im nahe gelegenen niederländischen Hafen Rotterdam beschlagnahmt (50 Tonnen). Auch in der europäischen Rangliste lag die Stadt beim Kokainkonsum an der Spitze – das zur „coolen Droge für junge Großstädter“ geworden ist, witzelte De Wever.

Das Kokain stammt aus Ländern wie Ecuador oder Kolumbien, sagte Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden in einem Interview mit POLITICO, in von der Regierung verlassenen Gebieten, in denen manche Menschen „nichts anderes als Kokain anbauen“. Die Sendungen überqueren dann versteckt an Bord von Containerschiffen den Atlantik.

Bis 2021 waren die Kontrollen im Hafen schwach: Nur jeder 42. Container wurde vom Zoll gescannt. Dies veranlasst die Behörden dazu, ihr Bestreben zu bekunden, zumindest die Container zu überprüfen, die ein „hohes Risiko“ darstellen. Der Kampf gegen den Drogenhandel in den Häfen selbst wird von einer engagierten Schifffahrtspolizei unterstützt, was laut De Wever stark ist unterbesetzt.

Drogengelder infiltrieren die lokale Wirtschaft und „vergiften“ Teile des Einzelhandelssektors der Stadt, sagte De Wever. Lucas, der gegenüber der bombardierten Pizzeria wohnt, bemerkte, dass Bars, Restaurants und Geschäfte manchmal vom Stadtrat angewiesen wurden, über Nacht zu schließen. „Das sind Orte, an denen von außen alles in Ordnung zu sein scheint“, sagte er. „Aber niemand besucht jemals diese Orte. Dann weiß man: Da passiert mehr als nur schlechte Geschäfte.“

Die belgischen Behörden beschlagnahmten im Hafen die Rekordmenge von 110 Tonnen Kokain, fast 14-mal so viel wie 2014 | Francois Walschaerts/AFP über Getty Images

In einem Interview mit POLITICO im Juli warnte Catherine De Bolle, Chefin der Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union Europol, dass Drogenbanden versuchten, lokale Regierungen, Gerichte und Polizei zu korrumpieren. „Sie infiltrieren unsere Gesellschaften“, sagte sie. „Sie wollen über große Themen unserer Gesellschaft entscheiden.“

Über Antwerpen zeichnet sich das Beispiel der Niederlande ab, Schauplatz hochkarätiger Drogenmorde, darunter der Ermordung des niederländischen Kriminalreporters Peter R. De Vries und des Anwalts Derk Wiersum. Ein solches Szenario sei die „nahe Zukunft“ der Stadt, sagte De Wever. „Irgendwann wird es unschuldige Opfer geben.“

Wasserbett

De Wevers Kampagne zu diesem Thema hat es auf die nationale und internationale Tagesordnung gebracht.

Die Aufmerksamkeit der belgischen Regierung wurde auf den Tod eines 11-jährigen Mädchens gelenkt. Drohungen von Drogenbanden zwangen auch den Justizminister Vincent Van Quickenborne und seine Familie im September und Dezember letzten Jahres zweimal, in einem sicheren Haus Zuflucht zu suchen.

Im Februar verstärkte die Bundesregierung die Schiffspolizei durch die Versetzung von 70 Sicherheitsbeamten, die früher eine nahegelegene Atomanlage bewachten. Sie genehmigte außerdem mehr Scan-Ausrüstung für Zollbeamte und ernannte eine nationale Drogenkommissarin, Ine Van Wymersch, deren erste Aufgabe darin bestehen wird, das Ausmaß des Problems in den Griff zu bekommen.

„Die Kartierung der kriminellen Vermögenswerte und die Vorhersage, dass bestimmte Personen beteiligt sein könnten, das sind einige Dinge, die wir durch politische Vorbereitung in Angriff nehmen könnten“, sagte Verlinden.

Beschlagnahmte Tüten mit Kokain werden auf der Brüsseler Bundespolizeiwache ausgestellt | Mark Renders/Getty Images

Van Wymerschs Ernennung hat auch den Bemühungen zur Eindämmung von Drogenbanden ein neues Gesicht gegeben, und sie hat versucht, die Aufmerksamkeit eines breiteren Publikums zu erregen, indem sie in einem ihrer ersten Interviews im neuen Job argumentierte: „Wer auch immer einen Joint raucht Er finanziert eine kriminelle Vereinigung.“

Belgien hat sich außerdem mit den Niederlanden im grenzüberschreitenden Kampf gegen Drogengewalt zusammengetan. „Die Mehrheit“ der Verdächtigen drogenbezogener Gewalt, die in Antwerpen gestoppt werden konnten, seien niederländischer Herkunft, sagte De Wever. Seit Anfang 2022 führte die örtliche Polizei mehr als 1.600 Festnahmen wegen Drogenhandels und rund 85 wegen drogenbezogener Gewalt durch.

Die Strafverfolgungsbehörden haben auch Angst vor dem, was sie als „Wasserbetteffekt“ bezeichnen – wenn eine Razzia in einer Hafenstadt das Problem einfach auf eine andere verlagert. Im Juni trafen sich Vertreter von sechs EU-Ländern mit großen Häfen – Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien – in Antwerpen, um ihren Kampf gegen die organisierte Kriminalität zu koordinieren.

Belgien will dem Thema Priorität einräumen, wenn es in der ersten Hälfte des nächsten Jahres den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernimmt. Und auch die Europäische Kommission möchte eine Rolle spielen. „Wir müssen die Punkte verbinden und sicherstellen, dass (die kriminellen Gruppen) nicht sofort in einen anderen Hafen ziehen, wenn die Maßnahmen in einem Hafen ergriffen werden“, sagte Innenkommissarin Ylva Johansson in einem Interview am Rande der Antwerpen Gipfel.

Belgien hofft auch, dass der Block die Auslieferung von Drogenbossen erleichtern könnte, die einige der Organisationen in Ländern wie den Emiraten und Marokko leiten, wo Kriminelle manchmal festgenommen und gegen Kaution wieder freigelassen werden.

„Wenn wir dieses System nicht durchbrechen“, sagte Verlinden, „dann können sie von Dubai aus weiterhin den Menschen hier vor Ort zurufen: Werfen Sie dort eine weitere Bombe und dort eine weitere Granate ab.“

