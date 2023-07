München Europas ehrgeizige Ziele bei der Chipproduktion sind gefährdet, weil es an geeigneten Arbeitskräften mangelt. Nach Berechnungen des Beratungsunternehmens PwC Strategy&, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen, könnte im Jahr 2030 mehr als jede zweite Stelle in der Branche unbesetzt bleiben.

PwC Strategy& warnt, dass Europa bis zum Ende des Jahrzehnts 350.000 Mitarbeiter bräuchte, um den Weltmarktanteil bei Halbleitern auf 20 Prozent zu verdoppeln, wie es die EU-Kommission anstrebt. Zu diesem Zweck errichten die Hersteller derzeit reihenweise neue Chipfabriken. Erst vor wenigen Tagen hat das EU-Parlament den Weg für das europäische Chipgesetz frei gemacht, das 43 Milliarden Euro Unterstützung für die Branche ermöglichen soll.

Im Kampf um Fachkräfte ist die Branche bislang jedoch nicht attraktiv genug. „Die Chipkonzerne müssen ihre Arbeitsplätze wie ein Produkt positionieren. Davon sind viele Unternehmen noch weit entfernt“, sagt Dieter Kern, Partner bei PwC Strategy&.

Allerdings sind nicht nur die Unternehmen gefordert. Auch die Länder müssen ein Interesse daran haben, mehr geeignete Kandidaten für die vielen Arbeitsplätze hervorzubringen. Denn zahlreiche Länder in der EU fördern den Bau der neuen Anlagen mit milliardenschweren Steuergeldern. Allein der US-Konzern Intel soll für seine geplanten Fabriken in Magdeburg knapp zehn Milliarden Euro erhalten.

Damit die riesigen Neubauten nicht zu Investitionsruinen werden, ist viel Personal nötig. Intel will in Sachsen-Anhalt 3000 Arbeitsplätze schaffen. Das Bundeswirtschaftsministerium schätzt, dass für jeden Arbeitsplatz in der eigentlichen Halbleiterproduktion durchschnittlich mehr als fünf zusätzliche Arbeitsplätze bei Zulieferern entstehen. Insgesamt schaffen die Unternehmen knapp 20.000 Arbeitsplätze.

Doch damit nicht genug: Allein in der Region Dresden werden nach Schätzungen des Branchenverbandes Silicon Saxony bis 2030 rund 100.000 Hightech-Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Das sind gut 30 Prozent mehr als heute. Die sächsische Landeshauptstadt ist der bedeutendste Standort der Halbleiterproduktion in Europa.

Der Dax-Konzern Infineon baut derzeit für fünf Milliarden Euro ein neues Werk an der Elbe, ein Fünftel der Summe steuert der Staat bei. Gleichzeitig bauen Bosch und Globalfoundries ihre sogenannten Fabs in Dresden aus. Zudem sieht alles danach aus, als würde sich der taiwanesische Auftragsfertiger TSMC bald in Dresden niederlassen.

Allerdings ist die Branche bereits jetzt nicht in der Lage, viele Arbeitsplätze zu besetzen. In einer von BDI und ZVEI in Auftrag gegebenen Studie stellte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) kürzlich fest, dass in der Halbleiterindustrie in Deutschland 62.000 Fachkräfte fehlen. Insbesondere aus den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik und Softwareentwicklung mangelt es an Kandidaten.

Chipfabriken stehen nie still

Ungünstig für die Hersteller: Sie sind auf Schichtarbeit angewiesen, was bei vielen Menschen unbeliebt ist. Halbleiterfabriken sind das ganze Jahr über rund um die Uhr in Betrieb. Doch damit nicht genug: Auch die Werke selbst schrecken viele Menschen ab. „Der Reinraum ist eine Hürde“, sagt Experte Kern. Um zu ihren Arbeitsplätzen in strikt von der Umwelt abgeschirmten Bereichen zu gelangen, sind die Mitarbeiter gezwungen, sich umzuziehen.

Die Chipkonzerne müssen daher besondere Anstrengungen unternehmen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Den Experten des IW zufolge sollten Unternehmen zunehmend alle Geschlechter explizit ansprechen, da Frauen in der Industrie stark unterrepräsentiert seien. Sie schlagen auch vor, für Fertigungsjobs von zu Hause aus zu arbeiten. Mittlerweile können Anlagen auch aus der Ferne gesteuert werden.

„Wir müssen uns viel stärker als bisher an den Bedürfnissen von Frauen, Quereinsteigern und jungen Menschen orientieren und dürfen keine Angst vor ungewöhnlichen Lösungen haben“, sagt Günther Kegel, Präsident des ZVEI-Branchenverbandes.

Das allein sollte jedoch nicht ausreichen. Auch höhere Gehälter seien nötig. „Die Bezahlung bei den Chipkonzernen ist oft noch nicht konkurrenzfähig zu Big Tech“, sagt Tanjeff Schadt, Halbleiterexperte bei PwC Strategy&. Im Klartext: Statt für Bosch oder Infineon zu arbeiten, können die Chipspezialisten auch für mehr Geld bei Amazon, Apple oder Google arbeiten.

Silicon Saxony setzt auf Zuwanderung

Die Branche ist sich bewusst, dass sie nicht abwarten kann. Mit einer EU-Förderung von vier Millionen Euro gründete der Branchenverband Semi daher im Frühjahr die „European Chips Skills Academy“; Der Start ist für Herbst geplant. „Da die Halbleiterindustrie in Europa und weltweit in den kommenden Jahren schnell wächst, müssen wir die Bildungsbemühungen in der Region rasch verstärken“, sagte Laith Altimime, Präsident von Semi Europe. Der Bedarf der Unternehmen kann nur dann gedeckt werden, wenn genügend qualifizierte Arbeitskräfte vorhanden sind. Mit dabei sind unter anderem Infineon und die TU Dresden.

Darüber hinaus sollen Chipspezialisten aus anderen Teilen der Welt angeworben werden. „Wir sind auf Zuwanderung angewiesen, wir brauchen Menschen von außen“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer beim Spatenstich für die neue Infineon-Fabrik in Dresden im Frühjahr.

Mittlerweile hat Wolfspeed einen eher ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Der US-Konzern siedelt seine neue Fabrik bewusst im Saarland an, in einer Gegend, die nichts mit Halbleitern zu tun hat. Wolfspeed hat sich dort mit dem Automobilzulieferer ZF zusammengetan, der im Saarland knapp 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. „Das Wichtigste für uns ist, dass wir Zugang zu Personal von unserem Partner ZF und aus der Region bekommen“, sagte Vorstandschef Gregg Lowe Anfang des Jahres dem Handelsblatt. Bis zur Eröffnung des Werks im Jahr 2027 würde Wolfspeed mehrere hundert Mitarbeiter von ZF einstellen und ausbilden.

Allerdings gehen die meisten Branchenbeobachter davon aus, dass Wolfspeed ein Einzelfall bleiben wird – und dass sich Unternehmen mit neuen Fabriken eher an bestehenden Halbleiterstandorten ansiedeln werden. Da gibt es einen Wettbewerb um Köpfe. Doch die Vorteile überwiegen die Nachteile, glaubt Ondrej Burkacky vom Beratungsunternehmen McKinsey. „Ein Chip-Cluster wie Dresden hat eine selbstverstärkende Wirkung. Dies dürfte unter anderem Auswirkungen auf die Belegschaft haben. Ein solcher Standort ist für sie attraktiv, nicht zuletzt, weil sie gute Möglichkeiten für einen Jobwechsel haben.“

Mehr: Chip-Streit zwischen dem Westen und China eskaliert.