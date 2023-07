Sengende Temperaturen in ganz Europa zwangen die Schließung der Akropolis in Athen für einen zweiten Tag, da Beamte am Samstag vor noch heißerem Wetter nächste Woche warnten, wenn die Quecksilbertemperatur in mehreren beliebten Touristenzielen im Mittelmeerraum voraussichtlich über 40 °C steigen wird.

In Städten überschwemmten sich diejenigen, die sich überhaupt auf den Weg machten, in Springbrunnen, während andere Pools, das Meer oder den Schatten aufsuchten, in der Hoffnung, sich von der Hitzewelle zu erholen, die durch Cerberus verursacht wurde, einen aus dem Süden kommenden Hochdruck-Antizyklon, der nach dem Dreiköpfigen benannt ist Hund in der antiken griechischen Mythologie, der die Tore zur Unterwelt bewachte.

Für fünfzehn Städte in Italien, die meisten davon im Zentrum und Süden des Landes, galten Hitzewarnungen, die ein hohes Risiko für ältere Erwachsene, Gebrechliche, Kleinkinder und andere gefährdete Menschen signalisierten.

Ein Nilpferd isst am Samstag in einem Zoo in Rom gefrorene Wassermelone, um sich abzukühlen. (Tiziana Fabi/AFP/Getty Images)

Die Temperaturen blieben am Samstag in weiten Teilen der italienischen Halbinsel bei etwa 30 °C, in Sardinien, Sizilien und Apulien wurden jedoch Werte zwischen 38 °C und 40 °C erwartet.

Zu den alarmierten Städten gehörten die Touristenziele Bologna, Florenz und Rom. Die Hauptstadt erreichte am Samstag einen Höchstwert von 35 °C und am Dienstag wurden Temperaturen von bis zu 42 °C erwartet, während es in anderen italienischen Städten noch heißer sein könnte.

Akropolis wieder geschlossen

In der griechischen Hauptstadt, wo die Temperatur voraussichtlich 41 °C erreichen würde, beschlossen die Behörden, das sonnenverwöhnte Akropolis-Denkmal von 12.00 bis 17.30 Uhr Ortszeit geschlossen zu halten, wie sie es bereits am Freitag taten.

Die tschechischen Temperaturen stiegen auf ein neues Rekordhoch für jeden 15. Juli. Das Thermometer erreichte 38,6 °C in Pilsen-Bolevec im Westen Tschechiens, gegenüber dem vorherigen Rekord von 36,8 °C für diesen Tag, der 2007 in Podebrady östlich von Prag aufgestellt wurde, so die tschechische Hydrometeorologie Institut sagte.

Freiwillige des Hellenischen Roten Kreuzes verteilen am Samstag am Fuße des Akropolis-Hügels in Athen Wasserflaschen. Das griechische Kulturministerium hat beschlossen, die archäologische Stätte während der heißesten Stunden des Tages zu schließen, um Besucher vor einer extremen Hitzewelle zu schützen. (Spyros Bakalis/AFP/Getty Images)

Auf den spanischen Kanarischen Inseln waren die Temperaturen milder, doch ein Waldbrand auf der Insel La Palma führte zur vorbeugenden Evakuierung von rund 500 Menschen. Beamte warnten, dass wechselnde Winde und das vom Regen ausgetrocknete Gelände der Gegend die Zahl der Evakuierten erhöhen könnten.

Laut der Website von AEMET, der staatlichen Meteorologiebehörde, wurden landesweit jedoch in mindestens 30 Provinzhauptstädten Spaniens Tageshöchsttemperaturen von 30 °C oder mehr prognostiziert.

In einem halben Dutzend spanischer Städte – Albacete, Córdoba, Granada, Lleida, Málaga und Zaragoza – wurden Höchsttemperaturen von mindestens 37 °C verzeichnet.

Die Europäische Weltraumorganisation, deren Satelliten die Land- und Meerestemperaturen überwachen, hat gewarnt, dass Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen mit extremen Bedingungen konfrontiert sind.

Am Samstag kühlen sich die Menschen in Warschau in Springbrunnen ab. Die Temperaturen in der polnischen Hauptstadt erreichten 35 °C. (Czarek Sokolowski/The Associated Press)

Die Behörden in Polen warnten vor allem ältere Erwachsene, sich drinnen oder im Schatten aufzuhalten und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, da die Temperaturen am Samstag 35 °C erreichten.

In der Warschauer Innenstadt und in anderen Städten wurden provisorische Schlauchbrunnen aufgestellt, um Menschen und ihren Haustieren Abkühlung zu bieten. Die Polizei warnte davor, Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt in Autos zu lassen.

Ärzte in Spanien warnten, dass ärmere ältere Menschen mit bestehenden Gesundheitsproblemen am stärksten gefährdet seien.

Am Samstag kühlen sich Menschen in einem Brunnen vor dem Berliner Dom ab. Wettervorhersagen sagen für Deutschland Temperaturen von bis zu 37 Grad Celsius voraus, da eine Hitzewelle Mittel- und Südeuropa erfasst. (Omer Messinger/Getty Images)

„Sie leiden unter Herzproblemen, chronischer Bronchitis, Schlaganfall und Nierenversagen“, sagte Angel Abad, Spezialist für Präventivmedizin und öffentliche Gesundheit am Madrider Krankenhaus La Paz.

Joan Ballester, Professorin am Barcelona Institute for Global Health, sagte, Frankreich habe aus der tödlichen Hitzewelle von 2003 Lehren gezogen, denen Länder wie Italien, Griechenland, Spanien und Portugal folgen könnten.

„Grundsätzlich sind Italien, Griechenland, dann Spanien und Portugal am stärksten betroffen. Dabei handelt es sich um Länder, die auch durch eine noch nicht so fortgeschrittene wirtschaftliche Lage gekennzeichnet sind wie der Rest des Kontinents“, sagte sie.

Eine Frau schützt sich am Samstag während einer Hitzewelle in Nikosia, der Hauptstadt Zyperns, mit einem Regenschirm vor der Sonne. (Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Die Hitzewelle von 2003 wurde für etwa 70.000 Todesfälle auf dem gesamten Kontinent verantwortlich gemacht, während man davon ausgeht, dass im vergangenen Sommer mehr als 60.000 Europäer an den Folgen der extremen Hitze starben.

In der Türkei erreichten Küstenstädte im Süden und Südwesten die höchsten 30er und niedrigen 40er Jahre. Im Tourismus-Hotspot Antalya herrschte eine Höchsttemperatur von 44 °C.

In den nordwestlichen Städten Edirne, Kirklareli und Tekirdag wurden in den vergangenen zwei Tagen 48 Menschen mit Symptomen eines Hitzschlags in die Notaufnahme gebracht, berichtete die staatliche Agentur Anadolu.

Unerbittliche Hitze in Teilen der USA

Auch in weiten Teilen der Vereinigten Staaten herrschte am Samstag extreme Hitze, wobei jeder dritte Amerikaner unter irgendeiner Hitzewarnung stand.

Am Samstag wird in Phoenix ein Wasserkrug aufgefüllt. In den letzten zwei Wochen erreichte die Quecksilbertemperatur in der Hauptstadt von Arizona jeden Nachmittag 43 °C oder mehr. (Brandon Bell/Getty Images)

Es wurde vorhergesagt, dass die Hitze an diesem Wochenende in Nevada, Arizona und Kalifornien schlimmer wird, wo die Wüstentemperaturen tagsüber in einigen Gebieten auf über 48,8 °C ansteigen und über Nacht über 32,2 °C bleiben werden.

In den letzten zwei Wochen erreichte die Quecksilbertemperatur jeden Nachmittag in Phoenix, Arizona, 43 °C oder mehr, eine Serie extremer Temperaturen, die bis in die nächste Woche andauern könnte und den Stadtrekord von 1974 von 18 aufeinanderfolgenden Tagen brechen würde, sagen Prognostiker.