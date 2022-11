Eurojackpot geknackt: Rekordgewinn – 120 Millionen Euro gehen nach Berlin

Ein Glückspilz aus Berlin knackt den Eurojackpot und gewinnt 120 Millionen Euro. In Gewinnklasse eins tippte der Gewinner die richtigen Zahlen 15, 17, 23, 35 und 38 sowie die Eurozahlen 4 und 9. Zuletzt wurde der Jackpot im September geknackt.

Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Berlin hat den 120-Millionen-Euro-Jackpot geknackt und damit einen Rekordgewinn für Deutschland erzielt. Mit den Gewinnzahlen 15 – 17 – 23 – 35 – 38 und den beiden Eurozahlen 4 und 9 lag erstmals nach 16 Ziehungen ohne Hauptgewinn ein Spieler richtig, wie Westlotto am Abend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte.

In der zweiten Gewinnklasse durften sich den Angaben zufolge 17 weitere Tippgeber bzw. Tippgemeinschaften über Millionengewinne freuen. 1.209.751,50 Euro gingen viermal nach Baden-Württemberg, dreimal nach Bayern, dreimal nach Berlin, zweimal nach Hessen und je einmal nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Auch in Dänemark, Ungarn und Polen gab es einen Gewinner.

Obergrenze auf 120 Millionen erhöht

Zum zehnjährigen Jubiläum der europäischen Lotterie Ende März 2022 änderten die 18 teilnehmenden Länder die Regeln und erhöhten die Obergrenze von 90 auf 120 Millionen Euro. Im Mai räumte eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen 110 Millionen Euro ab und stellte damit einen Rekordgewinn für Deutschland auf. Das wurde jetzt übertroffen. Zuvor war ein maximaler Jackpot von 120 Millionen Euro geknackt worden. Der Preis ging im Juli nach Dänemark.

Die hohe Summe des Jackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig kreuzt. Das nicht ausgeschüttete Geld aus der ersten Gewinnklasse geht dann in den Jackpot für die nächste Ziehung. Die Ziehung findet in Helsinki statt, die Lotterie wird von Westlotto in Münster koordiniert. Die Wahrscheinlichkeit, den Eurojackpot zu gewinnen, liegt bei 1 zu 140 Millionen.