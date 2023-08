Helsinki/Hamburg. Der mit 117 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot geht nach Hamburg in Deutschland. Mit den Gewinnzahlen 3, 17, 19, 32, 38 und den beiden Euro-Zahlen 6 und 7 lag nach zehn Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals ein Spieler bzw. eine Spielgemeinschaft richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung mitteilte Auslosung in Helsinki. „Das ist der höchste Lottogewinn, der jemals in der Hansestadt erzielt wurde.“ Den deutschen Lotto-Rekordgewinn von 120 Millionen Euro halten Spieler aus Berlin (November 2022) und Schleswig-Holstein (Juni 2023).

Erst fünf Mal wurde beim Eurojackpot ein dreistelliger Millionengewinn ausgezahlt. Dreimal gab es die 120 Millionen als Preisgeld, zweimal ging es an Deutschland. In der Liste der höchsten Lottogewinne liegt die aktuelle Summe von 117 Millionen Euro auf Platz vier.

Weitere Preise über der 100-Millionen-Marke gingen nach Nordrhein-Westfalen (110,2 Millionen Euro im Mai 2022) und nach Bremen (107,5 Millionen Euro im Januar 2023). Die hohe Summe des Jackpots entsteht, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig kreuzt. Das nicht ausgeschüttete Geld der ersten Gewinnkategorie fließt dann in den Jackpot der folgenden Ziehung. Die Ziehung findet in Helsinki statt, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster.

Die 18 teilnehmenden Länder hatten Ende März 2022 die Regeln zum zehnjährigen Jubiläum der europäischen Lotterie geändert. Einerseits wurde zusätzlich zum Freitag ein zweiter Ziehungstag am Dienstag eingeführt, andererseits die Obergrenze wurde von 90 auf 120 Millionen Euro erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, den Eurojackpot zu gewinnen, liegt bei 1 zu 140 Millionen.

RND/dpa