Een Brusselse politicus beschuldigt eurocraten van geveinsde verontwaardiging omdat ze niet willen verhuizen naar armere wijken van de stad die geteisterd wordt door drugsmisbruik – grappend dat veel ambtenaren van de EU zelf drugsgebruikers zijn.

“Veel mensen die voor de Europese instellingen werken, gebruiken drugs”, zei de Brusselse staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet tijdens een besloten vergadering met het Bureau voor Infrastructuur en Logistiek van de Europese Commissie in Brussel (OIB), dat verantwoordelijk is voor huisvesting EU personeel.

Tijdens de bijeenkomst op 23 januari bespraken ze de mogelijke verhuizing van EU-agentschappen van de EU-wijk naar de lage-inkomenswijk Noord van de Belgische hoofdstad, op een steenworp afstand van het treinstation Brussel Gare du Nord en een gebied dat het stadsbestuur probeert te ontruimen. herontwikkelen en gentrificeren na decennia van verwaarlozing.

Hoewel er steun lijkt te zijn voor de verhuizing in de hogere regionen van de instellingen, maken de vakbonden die het EU-personeel vertegenwoordigen zich zorgen over de herplaatsingsinspanningen, daarbij verwijzend naar de hoge misdaad- en drugsmisbruikcijfers in de Northern Quarter.

Smet verwierp dat argument snel en suggereerde dat EU-werknemers door hun eigen drugsgebruik nauwelijks geschikt waren om over anderen te oordelen.

De politicus suggereerde zelfs dat cocaïne een populaire drug is onder EU-stafleden, door te zeggen dat “ze in Schuman ook drugs verhandelen… en waarschijnlijk niet dezelfde drugs die ze verhandelen (in de Northern Quarter), maar waarschijnlijk een beetje witter.”

De opmerkingen van Smet vielen niet in goede aarde en werden aan de kaak gesteld in een brief die door personeelsvakbonden die de werknemers van de EU-instellingen vertegenwoordigen, aan de commissaris voor Begroting en Administratie, Johannes Hahn, werd gestuurd. In de brief werden de woorden van de vertegenwoordiger van het Brussels Gewest beschreven als “ondraaglijk”.

“Ik kan niet begrijpen wat hij dacht toen hij deze opmerking maakte of waarom het OIB-personeel hem toestond de waardigheid en reputatie van het personeel van de instellingen aan te vallen”, zei Cristiano Sebastiani, voorzitter van de vakbond Renouveau & Démocratie en een van de ondertekenaars. “Dhr. Smet moet deze totaal onaanvaardbare verklaring intrekken.”

Smet vertelde POLITICO dat zijn opmerkingen voor de grap waren gemaakt en een reactie waren op een deelnemer aan de vergadering die suggereerde dat Europese ambtenaren niet zouden weten hoe ze moeten omgaan met een gemeenschap waarin mogelijk drugsgebruikers aanwezig zijn.

“Alles wat ik zei was dat er andere plaatsen zijn waar drugsgebruikers aanwezig zijn, waaronder het Schumanplein”, zei hij. “We zijn één stad … Er zijn geen buurten voor Brusselaars en andere voor Europeanen.”

Smet gaf toe dat misdaad een probleem was in de Northern Quarter. In 2021 moest BNP Paribas Fortis bewakers inhuren om zijn werknemers van Brussel Gare du Nord naar hun kantoren te begeleiden, en afgelopen herfst schreven verschillende niet-gouvernementele organisaties een open brief waarin ze de gestage toename van geweld in het gebied aan de kaak stelden.

Maar Smet zei dat hoewel hij zich inleefde in de bezorgde eurocraten over de mogelijke verhuizing, ze door naar het gebied te verhuizen een rol konden spelen bij de regeneratie ervan.

“De mensen van de Europese Commissie kunnen actoren van verandering zijn”, zei hij. “Door hier te komen veranderen ze de aard van de buurt.”

Beslissingen over de verhuizing van EU-agentschappen naar de Noordwijk zijn aan de Europese Commissie, die positief lijkt te staan ​​tegenover de verhuizing als onderdeel van een grotere strategie om minder kantoorruimte in Brussel in te nemen en haar werknemers over de stad te spreiden. “groenere” en “gezelligere” relatie met de Belgische hoofdstad.

De instelling is van plan om tegen het einde van dit jaar te beginnen met het verhuizen van werknemers naar een gebouw dat ze in het gebied heeft gehuurd, en overweegt op langere termijn zes bureaus naar het district te verhuizen.

De vakbonden van de instellingen beweren dat de verhuisregeling niet transparant is geweest en vragen ambtenaren van de Commissie om informatie te delen om na te gaan of de verhuizing financieel zinvol is.