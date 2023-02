Euro-Zusammenfassung: Inter schlägt AC Milan im Derby | Barca geht an Sevilla vorbei, aber Real rutscht bei Mallorca aus | Fußball Nachrichten

Weltmeister Lautaro Martinez setzte seinen fulminanten Jahresauftakt fort, als er Inter Mailand im Derby della Madonnina auf den Weg zu einem 1:0-Sieg über den AC Mailand brachte

Martinez ist in fantastischer Form, seit er Argentinien im Dezember zum Gewinn der Weltmeisterschaft verholfen hat, und er erzielte sein siebtes Tor in seinen letzten acht Spielen, als Inter den zweiten Platz in der Serie A mit einem zweiten Sieg über seinen starken Rivalen in weniger als drei Wochen festigte.

Es war Martinez‘ 12. Ligator in dieser Saison, womit er vier hinter dem führenden Torschützen der Serie A, Victor Osimhen, lag, der am Sonntag zwei weitere Tore erzielte, um dem außer Kontrolle geratenen Tabellenführer Napoli beim 3:0-Sieg beim schwachen Spezia zu helfen.

Inter liegt 13 Punkte hinter Napoli und drei Punkte vor dem Drittplatzierten Roma. Inter liegt fünf Punkte vor Lazio, Atalanta und Milan, die nach einem miserablen Start ins Jahr auf den sechsten Platz abgerutscht sind. Milans sieglose Serie verlängerte sich auf sieben Spiele.

In der 10. Minute wäre Inter fast in Führung gegangen, aber Martnez köpfte knapp am rechten Pfosten vorbei. Martinez machte es in der 34. Minute besser, als er am nahen Pfosten von Simon Kjaer wegkam, um seinen Kopf zu einer Ecke zu bringen, und der Mailänder Verteidiger auf dem Weg nach innen abgefälscht wurde.

Romelu Lukaku dachte, er hätte spät sein erstes Ligator seit August erzielt, aber der Pfiff war bereits für ein Foul von ihm an Malick Thiaw gegangen. Martinez hatte später ein Tor wegen Abseits ausgeschlossen.

Barca schlägt Sevilla, um die LaLiga-Führung auszubauen

Barcelona baute seine LaLiga-Führung dank der Tore von Jordi Alba, Gavi und Raphinha in der zweiten Halbzeit, die ihnen einen 3: 0-Heimsieg gegen Sevilla bescherten, auf acht Punkte aus.

Die Einheimischen hatten von Anfang an die Kontrolle, konnten aber erst nach der Pause ein Tor erzielen, als der eingewechselte Franck Kessie Alba im Strafraum aufstellte, um einen ersten Treffer links vom Torhüter zu erzielen.

Raphinha landete auf der rechten Seite und lieferte Gavi eine perfekte flache Hereingabe, die etwas mehr als 10 Minuten später zum 2: 0 traf.

Das dritte Tor erzielte Raphinha in der 79. Minute mit einem Volltreffer nach einer Alba-Flanke.

Barca führt die Tabelle mit 53 Punkten an, acht vor dem zweitplatzierten Real und 14 vor dem drittplatzierten Real Sociedad. Sevilla, das in dieser Saison nur fünf seiner 20 LaLiga-Spiele gewonnen hat, liegt mit 21 Punkten auf dem 16. Platz, zwei über der Abstiegszone.

Meister Real Madrid erlitt am Sonntag nach einem bizarren Eigentor von Verteidiger Nacho zu Beginn der ersten Halbzeit eine überraschende 0:1-Niederlage auf Mallorca.

Nacho ließ seine Teamkollegen fassungslos zurück, als er in der 13. Minute versuchte, eine Flanke zu klären, und den Ball hoch über seinen eigenen Torhüter hinweg ins Netz köpfte.

Real dominierte das Spiel, verpasste aber mehrere Chancen und verpasste in der 59. Minute eine einmalige Gelegenheit zum Ausgleich, als Mallorcas Torhüter Predrag Rajkovic einen schwachen Elfmeter von Marco Asensio parierte.

Bayern hält trotz Kimmich-Roter Karte durch

Der FC Bayern München hielt trotz des Platzverweises von Joshua Kimmich am 4:2-Sieg gegen Wolfsburg fest und kehrte an die Spitze der Bundesliga zurück.

Kimmich wurde in der 54. Minute mit seiner zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt, aber Wolfsburg konnte seine Dominanz nicht nutzen, da die Gäste eine Lehrstunde in Sachen Effizienz ablieferten.

Kingsley Coman traf zweimal und Thomas Muller und Jamal Musiala fügten zwei weitere hinzu, während die Bayern auch Torhüter Yann Sommer in Bestform brauchten, um dem Team den ersten Bundesligasieg des Jahres zu sichern.

„Das Ergebnis war wichtig, der Sieg zählt vor allem“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

„Wir waren nach dem dritten Tor zu unvorsichtig, zu unkonzentriert und haben etwas zu viel zugelassen. Aber mit diesen drei Punkten können wir positiv nach vorne blicken.“

Früher am Sonntag bescherten die Tore von Jens Stage und Marvin Ducksch in der zweiten Halbzeit Werder Bremen einen 2:0-Sieg in Stuttgart und damit den zweiten Sieg der Gäste in Folge.

Es hob Aufsteiger Bremen auf den achten Platz, während Stuttgart in die Abstiegszone zurückfiel. Stuttgart hat seit Mitte November kein Spiel mehr gewonnen.