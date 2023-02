Het tienkoppige Atletico Madrid deelde Real Madrid’s LaLiga-titelhoop een klap toe toen ze de titelverdediger op een 1-1 gelijkspel hielden in hun Santiago Bernabeu-stadion.

Nadat invaller Angel Correa in de 64e minuut een regelrechte rode kaart had gekregen voor een elleboog tegen de borst van verdediger Antonio Rudiger, zette Jose Maria Gimenez Atletico op voorsprong toen hij in de 78e minuut een vrije trap van Antoine Griezmann scoorde.

De 18-jarige Alvaro Rodriguez bracht de wedstrijd echter zeven minuten later op gelijke hoogte met een kopbal uit een hoekschop van Luka Modric.

Real Madrid staat tweede in het LaLiga-klassement met 52 punten, zeven achter koploper Barcelona, ​​die het zondag opneemt tegen het nederige Almeria. Atletico staat vierde met 42 punten.

Een doelpunt van spits Victor Osimhen en een eigen doelpunt van empoli verdediger Ardian Ismajli verdiende 10 man Napels een 2-0 uitoverwinning in de Serie A, waardoor hun voorsprong op het als tweede geplaatste Inter Milan uitbreidde tot maar liefst 18 punten.

Napoli domineerde het duel vanaf het begin en duwde Empoli in het midden genoeg om Ismajli onder druk te zetten om de score te openen met een eigen doelpunt in de 17e minuut.

Osimhen maakte vlak voor het halfuur de 2-0 voor Napoli en tikte van dichtbij een rebound binnen nadat Guglielmo Vicario, keeper van Empoli, een schot van Khvicha Kvaratskhelia had gepareerd recht in het pad van de Nigeriaan.

De bezoekers bleven in de 67e minuut met 10 man achter nadat verdediger Mario Rui direct rood kreeg na een overtreding op Empoli-spits Francesco Caputo.

Napoli blijft koploper met 65 punten. Empoli staat 12e met 28 punten.

Julian Brandt was op doel als Borussia Dortmund hield zich vast aan de top van de Bundesliga met een 1-0 overwinning tegen Hoffenheim.

Het was de negende overwinning van Dortmund uit negen wedstrijden in alle competities dit jaar en genoeg voor het team om drie punten voorsprong te nemen op tienvoudig titelverdediger Bayern München en verrassende uitdagers Union Berlin.

Bayern, dat zijn voorsprong van vier punten sinds de winterstop heeft zien verdwijnen, ontvangt zondag Union.

Brandt scoorde voor de vierde opeenvolgende competitiewedstrijd voor Dortmund. Marco Reus schoot een vrije trap binnen en Brandt bukte zich naar voren zodat de bal na 43 minuten van zijn rug en binnen gleed.

Marius Wolf dacht dat hij er 2-0 van had gemaakt met een krachtig schot aan de eerste paal, maar het doelpunt werd afgekeurd door de VAR na een kennelijke overtreding van Nico Schlotterbeck op Ihlas Bebou.

Het verlies was de derde opeenvolgende nederlaag van de Amerikaanse coach Pellegrino Matarazzo sinds hij het stokje overnam bij Hoffenheim.

Ergens anders, Hertha Berlijn klom met een 2-0 zege uit de degradatiezone Augsburg in sneeuwcondities in de hoofdstad.

Marco Richter doorbrak de impasse met een schot van afstand in de 61e minuut, negen minuten voordat Dodi Lukebakio bezegelde wat slechts Hertha’s vijfde overwinning van het seizoen was.

Eerder op zaterdag Leipzig gehouden om te verslaan Eintracht Frankfurt 2-1, Keulen thuis met 2-0 verloren Wolfsburg, En Werder Bremen genoten van een 3-0 overwinning Bochum.