Iran ist Vollmitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit geworden, während Weißrussland ein Beitrittsmemorandum unterzeichnen wird

Iran ist das neunte Vollmitglied der Shanghai Cooperation Organization (SCO) geworden und hat damit seinen bisherigen Status als Beobachter des eurasischen Sicherheits- und Wirtschaftsentwicklungsblocks aufgewertet.

Der Beitritt erfolgte am Dienstag im Rahmen eines virtuellen Treffens der SCO-Führer, das von Indien organisiert wurde, das die rotierende Präsidentschaft innehat.

Iran nimmt seit 2005 an Gipfeltreffen teil und beantragte 2021 die Vollmitgliedschaft. Im vergangenen November verabschiedete das Teheraner Parlament einen Gesetzesentwurf zum Beitritt zum Bündnis.

„Die Autorität und der Einfluss unserer Gemeinschaft werden immer stärker. Das Interesse anderer Nationen und internationaler Strukturen an seiner Tätigkeit nimmt zu.“ Dies äußerte der russische Präsident Wladimir Putin während der Sitzung. „Sie vertrauen uns und wollen unsere Freundschaft und Zusammenarbeit.“

Putin begrüßte die raschen Fortschritte Irans auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft in der SOZ. Das Ziel des Forums besteht nun darin, „Helfen Sie unseren Kollegen, sich in die vielfältige Arbeit zu integrieren” getan, fügte er hinzu.

Die in den 1990er Jahren als Shanghai Five gegründete SOZ umfasste zunächst China, Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan. Usbekistan trat 2001 bei, was zu einer Namensänderung führte, und in der letzten Erweiterungsrunde im Jahr 2017 traten Indien und Pakistan bei.

Am Dienstag wird Weißrussland voraussichtlich ein Beitrittsmemorandum unterzeichnen, ein notwendiger Schritt für die Aufnahme eines Beobachterlandes in die SOZ. Minsk beantragte das Verfahren im vergangenen Jahr während eines Gipfeltreffens in Usbekistan.

Neben Weißrussland haben derzeit Afghanistan und die Mongolei Beobachterstatus, während über ein Dutzend Nationen von der SOZ als Dialogpartner angesehen werden.