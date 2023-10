„Diese Studien … sind bei weitem nicht so belastbar wie die Daten, die wir zu (Novo Nordisk-Studie) FLOW haben, zu Schlafapnoe, kardiovaskulären Risiken, zur Diabeteskontrolle – doppelblinde Placebo-, randomisierte kontrollierte Studien, die unglaublich sind“, sagte sie gegenüber CNBC. Fast Money“ am Mittwoch. „Da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Ich habe schon viele Wundermittel gesehen.“

Wenn die US-amerikanische Food and Drug Administration Ozempic für die Anwendung bei Typ-2-Diabetikern mit chronischer Nierenerkrankung zulässt, was Patel erwartet, könnte dies die Versicherungsgesellschaften dazu zwingen, ihren Versicherungsschutz für das Medikament auszuweiten.

„Wir werden ein endgültiges Datenpaket sehen, das so überzeugend sein wird, dass es falsch wäre, es nicht zu behandeln, denn es sollte besser sein als das, was uns zur Verfügung steht“, bemerkte sie. „Das ist etwas, womit die Versicherungsgesellschaften meiner Meinung nach Schwierigkeiten haben werden.“

Jared Holz, Stratege für den Gesundheitssektor bei Mizuho, ​​erwartet auch Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Versicherungsschutz, da immer mehr Patienten mit der Einnahme von GLP-1-Medikamenten beginnen, was die allgemeine Akzeptanz einschränken könnte.

„Irgendwann werden die Zahler sagen: ‚Wir verstehen es, aber wir können diese Summe nicht in dieser Höhe bezahlen, ohne den Nutzen zu sehen, der in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren sein kann.‘ „Wir haben keine Ahnung, wann der Offset sein wird“, Er erzählte auch CNBCs „Fast Money“.

Holz wies auch auf die Kluft hin, die sich im Gesundheitssektor zwischen Novo Nordisk, Eli Lilly und ihren Pharmakollegen abzeichnet.

„Eine solche Bewertungsdiskrepanz zwischen der Vergleichsgruppe haben wir vielleicht noch nie in der Geschichte des Sektors gesehen“, sagte er.

Der Wachstumstrend ist für Novo Nordisk und Eli Lilly möglicherweise nicht nachhaltig, da die aktuellen Versorgungsengpässe dazu führen, dass Patienten keine Dosierungen erhalten können.

„Ich glaube nicht, dass die Unternehmen genug verdienen können, um tatsächlich Einnahmen zu erzielen, die die Anleger zufriedenstellen würden, wenn man bedenkt, wo die Aktien gehandelt werden“, sagte Holz.

Ein Sprecher von Novo Nordisk gab aufgrund der Ruhephase des Unternehmens vor der Veröffentlichung der Ergebnisse keinen Kommentar ab. Eli Lilly reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.