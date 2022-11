Euphorias Sydney Sweeney kanalisiert Cassie mit Ballerina-Kleid

Schließlich, Euphorie Die Fans sahen den stilistischen Fortschritt der Figur in der zweiten Staffel, als sie anfing, sich viel gewagter zu kleiden, wobei Sydney sogar erklärte, dass es ein „Stigma gegen Schauspielerinnen gibt, die sich auf der Leinwand ausziehen“.

„Ich finde [nudity] ist wichtig für die Geschichte und den Charakter“, sagte sie Teenie-Vogue März. „Es gibt einen Zweck für das, was diese Figur durchmacht. Das ist die Figur. Wir ziehen uns alle im wirklichen Leben aus. Wir zeigen das Leben dieser Figur und was sie durchmacht.“

Sie fügte hinzu: „Cassies Körper ist eine andere Form der Kommunikation für sie.“

Abseits der Kamera hat die Schauspielerin keine Angst davor, die Stilgrenzen zu überschreiten.

Erst letzten Monat zog sie in einem komplett schwarzen Leder-Ensemble für die Blicke auf sich Elle Frauen in Hollywood-Feier im Getty Center in Los Angeles.

Für die mit Stars besetzte Veranstaltung bestand ihr Outfit aus einem abweisenden Oberteil mit sexy BH-Ausschnitten, die sie mit einer kurz geschnittenen, langärmligen Jacke und einem Punkrockerrock über einer passenden Hose kombinierte. Sydney vervollständigte das gewagte Rokh-Design mit dem „nassen Haar“-Stil und behielt den Rest ihres Glamours natürlich.