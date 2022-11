EuGH zum Dieselskandal: Wann sind Thermofenster notwendig?

Stand: 08.11.2022 10:41 Uhr

Der Europäische Gerichtshof befasst sich erneut mit thermischen Fenstern in der Abgasreinigung. Kernfragen sind: Konnte die Deutsche Umwelthilfe überhaupt klagen? Und: Wann sind Thermofenster „notwendig“ und ausnahmsweise zulässig?

Von Gigi Deppe, ARD-Rechtsabteilung

Das sogenannte Thermofenster ist erneut ein höchstrichterlicher Streitpunkt in der EU – also die Frage, ob die Abgasreinigung bei Autos in einem bestimmten Temperaturbereich ganz oder teilweise abgeschaltet werden kann. Bereits im Dezember 2020 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) einen Grundsatz aufgestellt: Ein Abschalten nur zum Schutz des Motors vor Verschmutzung und Verschleiß ist nicht möglich.

Im Juli dieses Jahres präzisierte der Gerichtshof seine Linie. Da beschwerten sich VW-Kunden aus Österreich, die ihre Autos wegen des Dieselskandals zurückgeben wollten. Nach dem Softwareupdate wurde auch ein Thermalfenster erstellt. Die Abgasreinigung erfolgte nur zwischen 15 und 33 Grad. Dabei handelt es sich laut EuGH eindeutig um eine unzulässige Abschalteinrichtung. Temperaturen unter 15 Grad wären in der EU normal. Daher müssen die Grenzwerte für Abgase auch dann eingehalten werden, wenn es kälter als 15 Grad ist.

Konkrete Gefahr oder nicht?

Die europäischen Richter sagen ganz klar: Eine bloße Reduzierung der Abgasreinigung zum Schutz bestimmter Motorteile macht das Ganze nicht zulässig. Aber – und darum geht es seitdem: Anders könnte es sein, wenn das Abschalten notwendig ist, um Schäden zu vermeiden, die zu einer konkreten Gefahr beim Betrieb des Autos führen könnten.

Die Ausnahme ist wichtig. Denn jetzt kommt es darauf an: Könnte der mögliche Motorschaden zu einer konkreten Gefahr beim Fahren werden? Volkswagen sagte im Sommer nach der letzten EuGH-Entscheidung: Ja, die Risiken wären so gravierend, dass sie eine konkrete Gefahr beim Betrieb des Fahrzeugs darstellen – abgesehen davon, dass das Unternehmen sagt, dass die Abgasreinigungsanlage nur bis unter das Niveau reduziert würde zehn Grad sowieso.

Beschwerde der Deutschen Umwelthilfe

Jetzt hat der EuGH noch einmal Gelegenheit, sich zu dem Thema zu äußern. Diesmal geht es um eine Klage aus Deutschland. Die Deutsche Umwelthilfe hat beanstandet, dass das Kraftfahrt-Bundesamt durch das Thermofenster gewunken hat. Dabei muss der Höchstgerichtshof auch klären, ob die Deutsche Umwelthilfe überhaupt klagen darf – also ob eine gemeinnützige Umweltorganisation gegen die Behörden vorgehen kann, wenn sie ihre Entscheidungen für falsch halten.

Neben dieser wichtigen Vorfrage ist denkbar, dass der Gerichtshof noch etwas zum Thermofenster sagen wird: Wie streng ist mit dem Schutz der sauberen Luft gemeint, welchen Stand der Technik muss VW berücksichtigen und ob er sollte spielt auch keine Rolle, wie teuer die Umstellung für das Unternehmen wird.

Nicht die letzte Entscheidung im Dieselskandal

Die heutige Entscheidung wird sicherlich nicht die letzte im Dieselskandal sein. Offen ist noch, ob der EuGH nicht kundenfreundlicher ist als die deutschen Gerichte, ob Autohersteller möglicherweise auch zahlen müssen, wenn ihnen kein sittenwidriges Handeln nachgewiesen werden kann, sondern nur fahrlässig im Umgang mit den Abgasvorschriften.

Und die großen Fragen lauten: Muss den geschädigten Kunden die Nutzung des Autos wirklich gutgeschrieben werden, bevor die Entschädigung gezahlt wurde? Die deutschen Gerichte hatten zuvor gesagt, dass wegen der Nutzung insgesamt weniger Schadensersatz angefallen sei.