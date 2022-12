EuGH erleichtert Löschung: Google muss Links zu fehlerhaften Daten entfernen

Falsche Informationen über sich selbst im Internet zu finden, kann nervenaufreibend sein. Denn die Einleitung einer Löschung ist gar nicht so einfach. Der Europäische Gerichtshof urteilt nun so, dass der gesamte Prozess für betroffene Nutzer einfacher wird.

Suchmaschinen wie Google müssen Einträge aus den Ergebnislisten entfernen, wenn sie sich als falsch erweisen. Betroffene müssen sich nicht erst an die Person wenden, die die Informationen online gestellt hat, sondern können Google direkt zur Rechenschaft ziehen. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg. (Rechtssache C-460/20)

Hintergrund ist ein Fall vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe, in dem sich ein Ehepaar aus der Finanzdienstleistungsbranche durch eine US-Website diskreditiert fühlte. Dem Unternehmen hinter dieser Seite wird wiederum vorgeworfen, gezielt Negativmeldungen lanciert zu haben, um Betroffene später zu erpressen. Google hatte sich geweigert, die Links zu den Artikeln zu entfernen. Ob an den Vorwürfen etwas dran ist, kann nicht beurteilt werden.

Keine gerichtliche Entscheidung notwendig

Dem ist der EuGH nicht gefolgt. Kann eine Person nachweisen, dass eine Suchanfrage auf eine Seite mit offensichtlich falschen Informationen führt, muss die Suchmaschine den entsprechenden Link löschen. Es brauche keine gerichtliche Entscheidung, hieß es. Die Betroffenen müssen nur solche Nachweise erbringen, die „vernünftigerweise verlangt werden können“.

Ähnlich entschied der EuGH im Jahr 2014. Damals hatte das Gericht den Nutzern ein „Recht auf Vergessenwerden“ eingeräumt. Es verpflichtet Suchmaschinenbetreiber, Links zu Websites mit sensiblen personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen aus der Ergebnisliste zu entfernen. Das 2018 in Kraft getretene Datenschutzrecht der Europäischen Union lässt nur dann eine Ausnahme zu, wenn dies für die Ausübung des Auskunftsrechts erforderlich ist.