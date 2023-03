De Europese Unie zei zaterdag dat het een “humanitaire luchtbrug” aan het opzetten was naar de Oost-Congolese stad Goma en meer dan € 47 miljoen ($ 49,97 miljoen) vrijmaakte voor hulp aan mensen die getroffen zijn door een aanhoudend conflict in de regio.

Goma is de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo (DRC), waar het geweld van milities, waarbij vooral de rebellengroep M23 betrokken is, meer dan 600.000 mensen op de vlucht heeft geslagen.

Wat zei de EU?

De luchtbrugoperatie zal “humanitaire hulp leveren in de vorm van medische en voedingsvoorraden samen met een reeks andere noodhulpmiddelen”, aldus een verklaring van de Europese Commissie.

De vrijgegeven middelen zullen “via humanitaire partners worden gekanaliseerd om de onmiddellijke behoeften zoals voeding, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, onderdak en bescherming te dekken”, aldus de verklaring.

“De EU staat klaar om alle nodige middelen te mobiliseren om humanitaire hulpverleners te ondersteunen, inclusief logistiek en luchtvervoer, om te voorzien in de behoeften van de bevolking in de Democratische Republiek Congo”, zei Europees commissaris Janez Lenarcic in zijn verklaring.

“Met deze humanitaire luchtbrugoperatie, georganiseerd met de steun van Frankrijk en de nieuwe mobilisatie van fondsen, bevestigen we onze steun aan de meest kwetsbaren”, zei Lenarcic.

Wat gebeurt er in Noord-Kivu?

De oostelijke provincie Noord-Kivu, die lange tijd instabiel is geweest, heeft het afgelopen jaar te maken gehad met toenemende onveiligheid, grotendeels als gevolg van de heropleving van M23.

Na zijn comeback eind 2021 na een jarenlange virtuele pauze in zijn activiteiten, M23, ook wel bekend als het Congolese Revolutionaire Leger, is begonnen met het bezetten van delen van het grondgebied in Noord-Kivu, waarbij duizenden op de vlucht zijn geslagen.

De regering van de DRC beschuldigde, samen met de VS en enkele andere westerse landen, buurland Rwanda ervan de groep te steunen, maar Kigali ontkent dit.

Zaterdag citeerde het Franse persbureau AFP de Franse president Emmanuel Macron op zaterdag dat alle partijen in het conflict “duidelijke steun” hadden gegeven aan een staakt-het-vuren aanstaande dinsdag.

Oost-Afrikaanse leiders eisen een staakt-het-vuren in het oosten van DR Congo

tj/fb (Reuters, AFP)