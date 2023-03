De Servische en Kosovaarse leiders hebben een raamovereenkomst bereikt over de uitvoering van een door de EU bemiddeld plan om de betrekkingen te normaliseren.

Wat echter nog ontbrak, waren de uitvoeringsovereenkomst, de handtekeningen van de twee leiders en een belangrijke doorbraak om de decennialange spanning tussen Servië en Kosovo te verlichten.

Op een persconferentie in Ohrid zei Borrell dat de Servische leider Alexander Vucic en de Kosovaarse premier Albin Kurti “een akkoord hebben bereikt over hoe het moet gebeuren”.

“De partijen waren niet in staat om een ​​wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden die zo ambitieus was als wij boden of voorstelden”, zei Borrell, eraan toevoegend: “Het gaat om de stabiliteit, de veiligheid en de welvaart van de hele regio.”

Hoewel geen van beide partijen pen op papier zette om het te ondertekenen. Vucic en Kurti bleven ook beledigingen uitwisselen en elkaar de schuld geven van het gebrek aan vooruitgang.

Wat heeft tot dit moment geleid?

Vorige maand kwamen beide partijen tot een door de EU gesteund elfpuntenplan om de betrekkingen te normaliseren.

De stap om de spanningen te verminderen komt na tientallen jaren van geschillen na een openlijk conflict eind jaren negentig.

In 1998-1999 reageerde Servië met geweld toen Albanezen, die de meerderheid in Kosovo vormen, in opstand kwamen tegen Belgrado. Bijna 13.000 mensen stierven, de meesten van hen etnische Albanezen.

De militaire interventie van de NAVO in 1999 dwong Servië zich terug te trekken, hoewel de NAVO een vredesmacht handhaaft.

In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië.

Zowel Servië als Kosovo hebben gezegd dat ze ernaar streven lid te worden van de Europese Unie. Om dit te doen, moeten ze de relaties met elkaar herstellen.

Albin Kurti: 'Servië is geen normaal democratisch land'

Het oplossen van het geschil is urgenter geworden in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne en de bredere bezorgdheid over het bereik van Rusland dat mogelijk de westelijke Balkan destabiliseert.

Wat weten we over de de facto nog niet ondertekende overeenkomst?

De door Duitsland en Frankrijk ingediende ontwerpovereenkomst roept Servië en Kosovo op goede nabuurschapsbetrekkingen te onderhouden. Ook moeten ze elkaars officiële documenten en nationale symbolen herkennen.

De VS steunen de overeenkomst, die er niet in slaagt Servië en Kosovo diplomatieke erkenning te geven.

Indien geïmplementeerd, zou Belgrado de pogingen van Kosovo om lid te worden van de VN en andere multilaterale instellingen niet blokkeren.

Onder druk van extreemrechtse groeperingen in Servië leek Vucic terug te krabbelen nadat hij vorige maand instemde met het oorspronkelijke document.

Servische nationalisten beschouwen Kosovo als de geboorteplaats van de natie en de orthodox-christelijke kerk van het land. Ongeveer 120.000 etnische Serviërs blijven in Kosovo, van wie de meesten zich blijven identificeren met Belgrado boven Prishtina.

Donderdag zei Vucic dat hij “niets zal ondertekenen” in Ohrid. Eerder zwoer hij dat hij Kosovo nooit zou erkennen of het VN-lidmaatschap zou verlenen. Hij herhaalde zaterdag dat hij het uitvoeringsdocument niet had ondertekend.

ar/sms (AFP, AP, Reuters)