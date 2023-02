De EU heeft haar antitrustzaak tegen Apple en de controle die het uitoefent over muziekstreamingdiensten op iOS bijgewerkt met potentieel goed nieuws voor aanklager Spotify.

De Europese Commissie, het EU-orgaan dat de beschuldigingen onderzoekt, zegt dat Apple de antitrustwetten heeft geschonden door rivaliserende muziekfirma’s zoals Spotify te verbieden te adverteren waar en hoe gebruikers zich op hun apps kunnen abonneren. Deze update van de zaak vormt geen definitieve uitspraak en het is nu aan Apple om een ​​verdediging op te zetten en te bewijzen dat de beschuldigingen onjuist zijn.

Spotify diende voor het eerst een klacht in tegen Apple in 2019, en de Europese Commissie opende in 2020 een onderzoek. De Commissie bracht in 2021 een eerste “mededeling van punten van bezwaar” uit tegen Apple, waarin de mogelijke schendingen van de antitrustwetgeving werden uiteengezet. De Commissie concentreerde zich op twee kwesties: dat Apple ontwikkelaars dwong om hun eigen in-app-betalingssysteem te gebruiken waarvoor het een vergoeding int (de “IAP-verplichting”), en dat Apple ontwikkelaars ervan weerhield reclame te maken voor alternatieve manieren om zich op hun apps te abonneren (de “anti-stuurverplichtingen”).

Vandaag heeft de Commissie deze mededeling van punten van bezwaar geactualiseerd. Het heeft de eerste aanklacht laten vallen en zegt dat het “niet langer een standpunt inneemt over de wettigheid van de IAP-verplichting”, en richt zich op de tweede. De Commissie heeft ook haar taal over deze aanklacht versterkt door een “voorlopige mening” te geven dat “de anti-stuurverplichtingen van Apple oneerlijke handelsvoorwaarden zijn die in strijd zijn met artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (‘VWEU’).”

Een tijdlang stond Apple niet toe dat rivaliserende streamingdiensten zoals Spotify zelfs maar links in de apps van het bedrijf opnemen naar hun eigen abonnementsaanmeldingen. (Apple heeft deze beperking in maart 2022 versoepeld om een ​​antitrustonderzoek in Japan af te sluiten.)

Als Apple schuldig wordt bevonden, kan het een boete krijgen van maximaal 39,4 miljard dollar

Apple kan nu reageren op de aanklachten van de EU. Als het schuldig wordt bevonden, riskeert het bedrijf een boete van maximaal 10 procent van zijn jaarlijkse wereldwijde omzet. Dat zou een boete zijn van maximaal 39,4 miljard dollar op basis van de omzet van Apple in 2022 van 394,33 miljard dollar. We hebben contact opgenomen met het bedrijf voor commentaar en zullen dit verhaal bijwerken als we iets horen.

In een verklaring van Spotify zei Eve Konstan, algemeen raadsman van het bedrijf: “Vandaag heeft de Europese Commissie een duidelijk signaal afgegeven dat het concurrentiebeperkende gedrag en de oneerlijke praktijken van Apple consumenten en benadeelde ontwikkelaars veel te lang hebben benadeeld. We dringen er bij de Commissie op aan om in deze zaak snel een besluit te nemen om consumenten te beschermen en eerlijke concurrentie op het iOS-platform te herstellen.”