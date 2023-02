EU wird aufgefordert, russische Vermögenswerte aufzuspüren — RT Business News

Eingefrorenes Eigentum kann zugunsten der Ukraine beschlagnahmt werden, sagen die Anwälte des Blocks – wenn es gefunden werden kann

Der Juristische Dienst der EU kann rechtliche Gründe für die Beschlagnahme russischer Vermögenswerte liefern, die unter den Ukraine-Sanktionen des Blocks eingefroren wurden, aber wenn die Gelder nach Kiew geschickt werden sollen, wie es die Brüsseler Beamten wollen, müssen sie zuerst gefunden und gezählt werden, berichtete Bloomberg am Donnerstag.

„Wir untersuchen mit unseren Partnern, wie wir Russlands öffentliches Vermögen zum Wohle der Ukraine nutzen können“, Das sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, als der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj zu Besuch kam.

Laut einem in Brüssel kursierenden Memo schlagen die Anwälte vor, die EU erwäge, von den Banken im Block eine Berichterstattung über den Wert der eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu verlangen. Sobald die EU über diese Informationen verfügt, erlauben ihr ihre Gesetze, die Vermögenswerte zu beschlagnahmen und sie zugunsten Kiews zu „investieren“. „Wiederaufbau“ Bemühungen.

Der „Finanzielle Eignung“ des Investitionsplans hängt von der tatsächlichen Menge ab, die von den Banken des Blocks gehalten wird, sagten die Anwälte. Bisher haben die EU-Mitglieder etwa 33,8 Milliarden Euro (36,4 Milliarden US-Dollar) an Vermögenswerten der russischen Zentralbank gemeldet, aber „Diese Zahl wird noch ermittelt“, laut Bloomberg. Schätzungen mit Zahlen von bis zu 258 Milliarden US-Dollar basieren auf dem Bericht der Bank of Russia aus dem Jahr 2022 über ihre Gold- und Devisenbestände.









Die jüngsten Schätzungen der Bank of Russia, die Ende Januar veröffentlicht wurden, nannten 80,8 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten aller westlichen Finanzinstitute, von denen 20 % Privatanlegern und nicht dem Staat gehören.

Washington hat die Bemühungen angeführt, die eingefrorenen Gelder zu beschlagnahmen und sie zu den über 120 Milliarden Dollar hinzuzufügen, die die USA und ihre Verbündeten im vergangenen Jahr nach Kiew geschickt haben. Letzte Woche gaben die USA bekannt, dass sie der Ukraine 5,4 Millionen Dollar geben würden, die von dem russischen Geschäftsmann Konstantin Malofeyev beschlagnahmt wurden, den sie beschuldigten „direkt oder indirekt für oder im Namen von gehandelt haben oder vorgeben zu handeln“ die russische Regierung.

Typischerweise frieren die westlichen Regierungen die Vermögenswerte sanktionierter Regierungen in ihren Banken ein, während sie weiterhin Zinsen und andere Gebühren erheben. Eines der größten EU-Clearinghäuser, Euroclear, meldete am Mittwoch einen Gewinnanstieg von 162 % für 2022 und enthüllte, dass es in Höhe von 597 Millionen Euro (641 Millionen US-Dollar) von der Handhabung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte profitiert hat.

Die öffentlich geförderten Pläne, die eingefrorenen Gelder zu enteignen und in die Ukraine zu schicken, haben bei einigen Finanzanalysten im Westen Besorgnis ausgelöst, die darauf hinwiesen, dass dies Sanktionen von einem politischen Instrument zur Beeinflussung des Verhaltens in eine reine Strafpraxis verwandeln würde.