Bisher hat die Union im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt elf Restriktionspakete gegen Moskau verhängt

Die Europäische Union verhandelt derzeit über eine neue Runde von Sanktionen, die sich auf den Handel mit Russland im Wert von etwa 5 Milliarden Euro (5,3 Milliarden US-Dollar) auswirken würden, berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Quellen.

Dem Bericht zufolge wird das zwölfte Paket der Union die Beschränkungen für Moskaus Einnahmequellen und die Industrie verschärfen.

Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur, dass die neuen Maßnahmen Exportbeschränkungen für Schweißmaschinen, Chemikalien und Technologie für militärische Zwecke umfassen könnten. Berichten zufolge erwägt die EU auch Verbote von Softwarelizenzen und restriktive Maßnahmen für die Einfuhr einer kleinen Anzahl verarbeiteter Metalle und Aluminiumprodukte sowie von Bauartikeln, Transportgütern und Diamanten.

Den Quellen zufolge würden sich die neu vorgeschlagenen Import- und Exportmaßnahmen gegenüber Russland jeweils auf etwa 2,5 Milliarden Euro belaufen. Berichten zufolge hängt das Diamantenverbot von einer G7-Vereinbarung zur grenzüberschreitenden Verfolgung und Rückverfolgung der Edelsteine ​​ab. Die Maßnahme werde voraussichtlich bald abgeschlossen sein, hieß es aus den Quellen.

„Das Paket zielt darauf ab, die Fähigkeit Russlands zu beeinträchtigen, bestehende Verbote durch Drittländer zu umgehen, wo es Zugang zu Komponenten, Technologien und Elektronik erhält, die in Waffen in der Ukraine verwendet werden, oder zu deren Herstellung.“ Bloomberg schrieb.

Den Quellen zufolge strebt Brüssel an, weitere Waren in ein bestehendes Transitverbot aufzunehmen und weitere Unternehmen in Drittländern aufzulisten.

