Brüssel hofft, dass die Krisenmaßnahme den Mitgliedstaaten hilft, bessere Preise mit Lieferanten auszuhandeln

Wie Bloomberg am Montag berichtete, planen die EU-Mitgliedsstaaten, den gemeinsamen Gaseinkauf zu einer dauerhaften Energiestrategie zu machen, da die Union ausreichende Treibstofflieferungen sicherstellen will.

Im Dezember stimmte die EU der Schaffung eines Mechanismus für den gemeinsamen Gaseinkauf innerhalb der Union zu, um die Energiekrise zu bekämpfen, die als Folge der Sanktionen gegen Moskau und der Entscheidung, die russische Energieversorgung aufzugeben, entstand. Berichten zufolge wird das Tool den EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, bessere Preise auszuhandeln und so das Risiko verringern, dass sie sich auf dem Weltmarkt gegenseitig überbieten.

Die Plattform für gemeinsame Einkäufe werde russisches Gas ausschließen, sagte Bloomberg unter Berufung auf ein Dokument der Europäischen Kommission.

Die Exekutive des Blocks geht davon aus, dass das neue Tool der EU dabei helfen wird, die Gasspeicher für den nächsten Winter über die gemeinsame Plattform wieder aufzufüllen. Die Teilnahme an dem gemeinsamen Mechanismus wird freiwillig sein, außer im Falle einer weiteren Energiekrise, in der die EU-Behörden die Mitgliedstaaten dazu verpflichten könnten, ihren Bedarf zu bündeln, so die Quelle.

Anfang dieses Monats kündigte die EU die zweite internationale Ausschreibung im Rahmen der gemeinsamen Gaseinkaufsplattform an, bei der die Käufer Lieferungen zwischen August 2023 und März 2025 planen, so der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic.

Während die Mitgliedsstaaten hoffen, dass das gemeinsame Gaseinkaufsystem zu niedrigeren Preisen beitragen wird, befürchten Ökonomen, dass der Großeinkauf angesichts der hohen Gasnachfrage in der EU die Preise tatsächlich in die Höhe treiben könnte, anstatt sie zu senken.

