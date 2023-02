Een jaar geleden zou het idee van de EU om te onderhandelen over een contract om kogels te kopen absurd hebben geleken.

Nu lijkt het niet alleen ineens mogelijk, het voelt urgent.

Dat was de stemming maandag toen de ministers van Buitenlandse Zaken bijeenkwamen in Brussel. Ambtenaren en diplomaten gaven aan dat het meer een kwestie lijkt van wanneer en hoe, niet of de EU bevoegd zal zijn om namens EU-landen munitiecontracten af ​​te sluiten.

Als het betekent “een manier vinden om gemeenschappelijk aan munitie te komen en bedrijven in staat te stellen op lange termijn te investeren in (defensie)capaciteit, laten we het dan doen”, zei de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Jan Lipavský, tegen verslaggevers.

Het idee is op de voorgrond getreden sinds de Estse premier Kaja Kallas het eerder deze maand op een top van EU-leiders naar voren bracht – op hun hoede voor de wijdverbreide bezorgdheid dat Oekraïne weinig kogels heeft. Topfunctionarissen van de EU, waaronder de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en hoofddiplomaat Josep Borrell, leken toen in het weekend hun steun te betuigen met opmerkingen.

Maar met alleen enthousiasme kom je er niet door. De EU moet overeenstemming bereiken tussen elk land over dit onderwerp – nooit gemakkelijk in Brussel. En het blok mist momenteel een formeel mechanisme om gezamenlijk over wapencontracten te onderhandelen.

Na de bijeenkomst van maandag benadrukte Borrell dat snelheid essentieel was, maar hij gaf toe dat de ministers van Defensie pas begin volgende maand een concreet voorstel zullen ontvangen, in de aanloop naar de volgende top van de EU-leiders eind maart.

“Het is duidelijk dat we procedures moeten starten om de capaciteit van de Europese industrie om meer en sneller te produceren te vergroten”, zei hij, terwijl hij er bij landen op aandrong om te doneren wat ze in de tussentijd hebben.

“De komende weken worden cruciaal”, benadrukte Borrell. “Snelheid betekent leven.”

De gretigheid benadrukt de enorme ideologische verschuiving die gaande is in de EU – een vredesproject dat steeds meer het militaire domein binnendringt. Brussel vergoedt landen al gedeeltelijk voor wapendonaties aan Kiev, een primeur in de EU, en Borrell heeft zich ook ingelaten met controversiële onderwerpen zoals potentiële schenkingen van straaljagers.

Vladimir Poetin, zei een EU-diplomaat die niet bevoegd is om on the record te spreken, is “erin geslaagd het buitenlands, defensie- en veiligheidsbeleid van de EU omver te werpen op een manier die niemand ooit heeft gedaan”.

Dus wat is het plan?

Hier is hoe een door de EU geleid contract voor kogels zou werken (althans in theorie): in plaats van elk land zijn eigen munitiedeal te laten onderhandelen, zou de EU één enkel contract afsluiten voor alle geïnteresseerde landen, waardoor de prijs per kogel omlaag zou gaan en waardoor bedrijven de productie kunnen opvoeren om aan de behoeften in oorlogstijd te voldoen.

De munitie zou eerst naar Oekraïne gaan. Maar latere orders zouden ook naar EU-landen kunnen gaan die hun eigen voorraden moeten aanvullen, zeiden diplomaten, erop wijzend dat het aanstaande voorstel van Borell dit zou moeten helpen om dit duidelijk te maken.

Het is een concept dat al maanden aan het ratelen is en opkwam toen Europa besefte dat de oorlog voorbestemd leek om lang aan te houden.

In november schreven Borrell en de EU-commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, een brief aan de ministers van Defensie – voor het eerst gerapporteerd door POLITICO – waarin ze een massaal gezamenlijk aankoopplan voor wapens voorstelden. Ze vergeleken het met de pandemie van het coronavirus, toen EU-landen Brussel toestonden te onderhandelen over een blokbreed contract om vaccins te kopen.

Toch koos de EU er destijds voor om niet verder te gaan met de suggestie. En zelfs nu zal het nog tijd kosten.

Ministers van Buitenlandse Zaken die maandag voor het idee pleitten, zeiden dat er weinig tijd te verliezen is.

De Estse minister van Buitenlandse Zaken, Urmas Reinsalu, vertelde verslaggevers dat het voorstel van zijn land erin zou bestaan ​​dat de EU zou onderhandelen over contracten voor een miljoen granaten van 155 millimeter voor een bedrag van € 4 miljard.

Hoe de EU dat zou doen, blijft echter een open vraag.

Vorig jaar hebben de EU-landen 500 miljoen euro uit de begroting van het blok gereserveerd voor gezamenlijke defensie-aankopen. Maar het Europees Parlement moet het plan nog afronden, en sommige diplomaten zeiden dat een definitief akkoord pas in mei wordt verwacht.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna, stelde maandag een mogelijke optie voor, de zogenaamde Europese vredesfaciliteit – een pot met geld buiten de normale EU-begroting die ooit werd gebruikt voor conflictpreventiemissies en dat is hergebruikt als een terugbetalingsfonds voor landen die wapens naar Oekraïne sturen. Tot nu toe heeft het landen meer dan 3,5 miljard euro gegeven om de kosten van wapendonaties te helpen dekken.

“We gaan het mechanisme van de Europese Vredesfaciliteit gebruiken, en dit is een nieuwigheid, om rechtstreekse aankoop van Europese munitie voor Oekraïne mogelijk te maken”, zei ze tegen verslaggevers.

Toch zeggen diplomaten dat er nog geen definitief besluit is genomen. Er zijn ook andere kwesties die moeten worden opgelost, bijvoorbeeld of deze gezamenlijke aankopen alleen van toepassing zijn op munitie van Europese makelij. Diplomaten zeiden dat ze verwachten dat dat het geval zal zijn, althans in eerste instantie.

Het hele onderwerp zal vervolgens op de agenda komen wanneer de ministers van Defensie op 8 maart in Zweden bijeenkomen, waar ambtenaren ook zullen beraadslagen over het gebruik van de Europese Vredesfaciliteit voor het initiatief. Sommige diplomaten zeiden dat de groep zou kunnen overeenkomen om binnen de faciliteit een proefproject voor gezamenlijke inkoop op te zetten.

Maar als dat plan mislukt, zijn ambtenaren bereid om naar minder EU-brede opties te kijken, zei Reinsalu, de Estse minister van Buitenlandse Zaken.

“We zouden zeker liever een pan-Europese oplossing zien”, zei hij tegen POLITICO. “Maar als er een geval is dat iemand in die kwestie zou aarzelen … dan zou zeker een opt-in- of opt-out-mechanisme praktisch zijn om te gebruiken.”

Gregorio Sorgi en Lili Bayer droegen bij aan de rapportage.