BRUSSEL – In een nieuwe blauwdruk voor militaire steun aan Oekraïne zal de Europese Unie voorstellen om 1 miljard euro specifiek te besteden aan munitie, met name 155 mm artilleriegranaten, volgens een document dat door POLITICO is ingezien.

De EU helpt Oekraïne van wapens te voorzien via een intergouvernementele geldpot buiten de begroting, de Europese Vredesfaciliteit genaamd, die wordt gebruikt om landen die wapens naar Oekraïne exporteren, te vergoeden. Tot nu toe heeft de faciliteit € 3,6 miljard aan militaire hulp aan Oekraïne uitbetaald, waarbij de lidstaten afgelopen december besloten om de financiering in 2023 met € 2 miljard te verhogen.

Tot op heden zijn de bestedingsbehoeften losjes gedefinieerd, maar de EU legt nu grote nadruk op artilleriemunitie – aangezien de Oekraïense strijdkrachten verwikkeld zijn in uitputtende houwitsergevechten met de Russen in het oosten, rond steden als Bakhmut.

EU-topdiplomaat Josep Borrell is van plan een “buitengewoon steunpakket” van € 1 miljard voor te stellen, gericht op de levering van munitie, volgens het EU-document, opgesteld door de diplomatieke dienst van het blok, de Europese Commissie en het Europees Defensieagentschap.

In het document staat dat de buitengewone € 1 miljard moet worden gericht op munitie – “met name 155 mm” – zodra de € 2 miljard aanvulling van de Europese Vredesfaciliteit is “geoperationaliseerd”. Dit betekent dat volgens een EU-functionaris de helft van de aanvulling van dit jaar moet worden besteed aan munitie, voornamelijk granaten.

Het EU-document voorziet ook in het opvoeren van de Europese industriële productie, die moeite heeft om munitie te produceren in het tempo dat door de oorlog wordt geëist.

Het voorstel noemt “een gunstig terugbetalingspercentage, bijvoorbeeld tot 90% … gezien de extreme urgentie en de uitputting van de voorraden van de lidstaten.”

Zo’n hoog percentage zou kunnen zijn om lidstaten die grote militaire hulp bieden gerust te stellen. Toen het terugbetalingspercentage vorig jaar onder de 50 procent zakte, veroorzaakte dit problemen voor sommige EU-landen, met name Polen, een van de grootste wapendonoren van de EU aan Oekraïne.

Het financieringsvoorstel biedt ook een mogelijke uitweg door te verwijzen naar “vrijwillige financiële bijdragen” voor landen om niet deel te nemen, zoals Oostenrijk, dat neutraal is; of die terughoudend zijn om wapens te leveren, zoals Hongarije.

Het benadrukt dat de specifieke wettelijke beperkingen van bepaalde landen “in overweging zullen worden genomen”, waarbij ook een mogelijkheid wordt genoemd “om constructief af te zien van dodelijke hulpmaatregelen”.

Een team vormen

Met betrekking tot gezamenlijke inkoop – dat wil zeggen EU-landen die samenwerken om wapens te kopen – zou het Europees Defensieagentschap, samen met de lidstaten, een nieuwe regeling gebruiken “die zeven categorieën omvat, van handvuurwapenkalibers tot 155 mm.”

Dit project wordt “gelanceerd voor een duur van zeven jaar” en tot nu toe hebben 25 EU-lidstaten plus Noorwegen al hun interesse in deelname bevestigd, aldus het document.

Oekraïense artillerie beschiet de positie van Russische troepen aan de frontlinie bij Lysychansk in de regio Loehansk op 12 april 2022 | Anatolii Stepanov/AFP via Getty Images

Met name de aanschaf van 155 mm-munitie moet worden versneld “via een versnelde procedure voor directe onderhandelingen” met verschillende aanbieders. Er is vooral veel vraag naar dit type munitie, aangezien de Oekraïense strijdkrachten het gebruiken voor nauwkeurige artilleriebeschietingen op lange afstand.

Tijd is daarbij geboden: “Gezien de urgentie moet de Projectregeling uiterlijk in maart getekend zijn.” En contracten moeten “voorlopig worden gesloten tussen eind april en eind mei.”

Het document brengt ook de noodzaak in kaart van meer steun om de productie op te voeren, aangezien de Europese wapenfabrieken bijna op volle capaciteit draaien en de prijzen al stijgen.

Concrete maatregelen kunnen zijn: “het identificeren en helpen verwijderen van knelpunten in de productie in de EU” en “het faciliteren van de samenwerking van relevante bedrijven in een gezamenlijke inspanning van de industrie om beschikbaarheid en levering te waarborgen”.

Het document zal volgende week door de ministers van Defensie worden besproken tijdens een informele bijeenkomst in Stockholm en zal naar verwachting op 20 maart formeel worden goedgekeurd door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Leiders zullen naar verwachting ook hun laatste zegen geven tijdens een bijeenkomst op 23 en 24 maart. .