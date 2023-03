De wetgevers van het Europees Parlement willen dat Wit-Rusland wordt uitgesloten van de kwalificatiecompetitie voor Euro 2024.

Meer dan 100 leden van het Europees Parlement, van alle grote fracties, riepen de Europese voetbalbond UEFA op om het Wit-Russische nationale team uit de Euro 2024-kwalificatiewedstrijden te zetten wegens schendingen van de mensenrechten door het regime van president Alexander Loekasjenko, volgens een brief die POLITICO inzag.

“Het feit dat het Wit-Russische nationale team deelneemt aan het UEFA-kampioenschap zal later door Loekasjenko en zijn propagandateam worden gebruikt om te bewijzen dat hij goed wordt ontvangen in de internationale gemeenschap”, aldus de brief die woensdag aan UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin werd gestuurd.

“Dit zou een belediging zijn voor de slachtoffers van de Russische agressie in Oekraïne en voor alle Wit-Russen die gedwongen werden hun thuisland te ontvluchten, evenals degenen die in Wit-Rusland zijn gebleven en nu in angst en terreur moeten leven”, voegde de brief eraan toe.

Het regime van Loekasjenko, dat sinds 1994 onafgebroken president van Wit-Rusland is, staat onder EU-sancties wegens mensenrechtenschendingen, gewelddadige onderdrukking van oppositieleden en het helpen van Rusland bij de grootschalige aanval op Oekraïne.

Sinds het begin van de maand zijn verschillende oppositieleden – waaronder mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski en de oppositieleider in ballingschap, Sviatlana Tsikhanouskaya – tientallen jaren gevangenisstraf opgelegd wegens “hoogverraad” en het financieren van protesten van de oppositie.

Loekasjenko, een nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, speelde ook een belangrijke rol bij de aanval van Moskou op Oekraïne afgelopen februari, toen enkele Russische troepen Oekraïne binnenvielen vanuit Wit-Rusland.

Wit-Rusland is door de UEFA gesanctioneerd vanwege zijn rol in de oorlog tegen Oekraïne: het land mag geen internationale wedstrijden meer organiseren en Wit-Russische clubs mogen niet tegen Oekraïense teams spelen in Europese competities.

Maar in tegenstelling tot Russische teams, die uit alle UEFA-competities zijn gezet, mogen de Wit-Russische clubs en het nationale team nog steeds deelnemen aan internationale competities.

Het Wit-Russische nationale team neemt het op tegen Zwitserland, Israël, Roemenië, Kosovo en Andorra in de Euro 2024-kwalificatiewedstrijden. De eerste wedstrijd vindt plaats tegen Zwitserland op 25 maart en wordt gespeeld in Servië. Het eindtoernooi van komende zomer vindt dan plaats in Duitsland.

In de door de EP-leden ondertekende brief stond dat de huidige maatregelen “ontoereikend” waren en “niet weerspiegelden wat de Wit-Russische autoriteiten doen met betrekking tot de mensenrechten”.

Het Poolse EP-lid Tomasz Frankowski, van de EVP-fractie, co-auteur van de brief en zelf voormalig profvoetballer, zei dat het “altijd moeilijk” was om te voorkomen dat een nationaal team zou meedoen.

“Gezien de huidige situatie in Wit-Rusland, de oorlog in Oekraïne en de acties van het Loekasjenko-regime waarbij onschuldige burgers tot jaren gevangenisstraf werden veroordeeld, was een dergelijke oproep van het Europees Parlement helaas noodzakelijk”, zei Frankowski.

In een gesprek met POLITICO in Brussel afgelopen oktober riep oppositieleider Tsikhanouskaya ook op om het Wit-Russische nationale voetbalteam uit alle internationale competities te schoppen, en bekritiseerde hij de spelers van het huidige nationale team voor het tonen van “loyaliteit” aan het regime.

De UEFA reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Ali Walker droeg bij aan rapportage.