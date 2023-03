BRUSSEL – De Europese Unie waarschuwde Groot-Brittannië dat het hardhandig optreden tegen overstekende migranten op het Kanaal in strijd is met het internationaal recht – aangezien het VK er bij haar op aandrong de details te lezen.

In een interview met POLITICO in Brussel zei de Europese commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson dat ze dinsdag met de Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman had gesproken.

“Ik heb hier gisteren met de Britse minister over gesproken en ik heb haar gezegd dat ik denk dat dit in strijd is met het internationale recht”, zei Johansson.

De opmerkingen van Johansson zijn het laatste internationale verzet tegen de wet op de illegale migratie van de Britse regering, die deze week werd onthuld in een poging om te voorkomen dat kleine boten de kusten van het land bereiken.

In reactie op de opmerkingen van Johansson bevestigde een ambtenaar van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken dat de oproep had plaatsgevonden, maar zei dat Braverman “met de commissaris sprak vóór haar Commons-verklaring en de publicatie van het wetsvoorstel.”

Ze voegden eraan toe: “Ze was het niet eens met de commissaris en vroeg haar om de details van het wetsvoorstel te lezen zodra het was gepubliceerd.”

De Britse regering streeft ernaar het gemakkelijker te maken om mensen die op irreguliere wijze in het land aankomen vast te houden en te deporteren, en Braverman heeft betoogd dat hoewel het VK “altijd de meest kwetsbaren ter wereld zal steunen”, de huidige volumes “ons asielsysteem hebben overweldigd”. Premier Rishi Sunak heeft van het “stoppen van de boten” een van zijn belangrijkste prioriteiten gemaakt.

Maar de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) zei dinsdag dat de wet van het VK zou neerkomen op een “asielverbod” door “het recht op toevluchtsbescherming te zoeken” voor degenen die irregulier aankomen, “ongeacht hoe oprecht en dwingend hun claim ook mag zijn. .”

Johansson, die als commissaris voor Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor het migratie- en asielbeleid van de EU, wees met de vinger naar het Britse asielsysteem, dat momenteel met aanzienlijke achterstanden kampt.

“Groot-Brittannië heeft een zeer, zeer langzaam asielprocessysteem”, zei Johansson, eraan toevoegend dat mensen het recht hebben om asiel aan te vragen – zelfs als hun aanvragen uiteindelijk worden afgewezen. “Je moet een soort individuele beoordeling hebben van mensen die komen voordat je ze gewoon in detentie zet”, voegde ze eraan toe.

Er is, zei Johansson, een druk binnen de EU om ervoor te zorgen dat “degenen die waarschijnlijk geen internationale bescherming nodig hebben, nog steeds het recht moeten hebben om hun verzoek te laten beoordelen – maar veel sneller.” In dat geval kunnen retouren, indien nodig, veel sneller gebeuren, zei ze.

De EU is niet direct betrokken bij het Britse asielbeleid. In plaats daarvan is migratie over het Kanaal grotendeels een bilaterale kwestie tussen Frankrijk en het VK

De Franse president Emmanuel Macron en Sunak zullen deze vrijdag de kwestie van de oversteekboten bespreken tijdens een Frankrijk-VK-top in Parijs.

Het grensbeheerbureau van de EU, Frontex, speelt echter een actieve rol in het Engelse Kanaal omdat de Franse en Belgische kust deel uitmaken van de buitengrens van de EU. Frontex heeft in het verleden boten en vliegtuigen gestuurd om de migratiedruk te verlichten.

Sunak verdedigde het beleid tijdens de wekelijkse sessie van premiersvragen op woensdag en zei: “Het stoppen van de boten is niet alleen mijn prioriteit, het is de prioriteit van het volk.”

Matt Honeycombe-Foster droeg bij aan rapportage vanuit Londen.