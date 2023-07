Die Ukraine fordert vom Westen unermüdlich mehr Waffen. Nun gibt es einen neuen Lichtblick: Die EU will ihre Hersteller mit Subventionen dazu bewegen, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen. Dies soll auch Ihre eigene Sicherheit erhöhen.

Die ukrainischen Streitkräfte können langfristig auf deutlich mehr Munitions- und Raketenlieferungen aus der EU hoffen. In der Nacht einigten sich Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments auf einen Plan, mit dem der europäischen Rüstungsindustrie finanzielle Anreize für einen raschen Ausbau der Produktionskapazitäten gegeben werden sollen. Es wurde im Mai von der EU-Kommission vorgeschlagen und sieht die Verwendung von 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt vor.

Hintergrund des Vorhabens sind die Schwierigkeiten der EU-Staaten, die Ukraine für den Verteidigungskrieg gegen Russland ausreichend mit Boden- und Artilleriemunition und Raketen zu versorgen. Eine Ausweitung der Produktion soll nun weitere Engpässe bei den ukrainischen Streitkräften verhindern und zudem dafür sorgen, dass die EU-Staaten weiterhin verteidigungsfähig bleiben und ausreichend Nachschub halten können. Die Vereinbarung muss noch vom Rat der Mitgliedstaaten und dem Parlament offiziell bestätigt werden. Nach der offiziellen Verabschiedung der Verordnung könnte diese nach EU-Angaben noch vor Ende Juli in Kraft treten.

Die Vereinbarung sei ein weiterer Beweis für den unermüdlichen Einsatz der EU zur Unterstützung der Ukraine, kommentierte die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles für die aktuelle EU-Ratspräsidentschaft. Es zeigt auch das Engagement für die Stärkung der verteidigungstechnologischen und -industriellen Basis der EU und die Gewährleistung der langfristigen Sicherheit und Verteidigung der EU-Bürger.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem Besuch in Bulgarien am Donnerstag möglicherweise um Waffen und Munition gebeten. Vor seiner Reise sagte er in einem CNN-Interview, dass die zögerlichen Waffenlieferungen des Westens den Beginn der Gegenoffensive verzögert und es Russland ermöglicht hätten, seine Verteidigung in den besetzten Gebieten zu festigen. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluschnyj, hatte zuvor moderne Kampfflugzeuge gefordert.